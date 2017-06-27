В Башкирии снижение для ряда проектов региональной ставки по налогу на прибыль с 17% до 10% сможет повысить инвестиционную привлекательность республики, способствовать диверсификации ее экономики. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, данная мера направлена на сохранение социально-экономической устойчивости и снижение экономических рисков в регионе. Однако воспользоваться новшеством смогут далеко не все инвесторы.

Bashkortostan.ru Герб Башкирии

Чем Реестр лучше Перечня

К региональным инвестиционным проектам в Башкирии относятся с особым трепетом. «Утратив в конце правления Муртазы Рахимова являвшийся собственностью региона ТЭК, республика вынуждена искать способы восполнить поступления в бюджет средств, которые она получала от «нефтянки». Другого пути, чтобы остаться на плаву, у экономики Башкирии просто нет: или найти другие источники пополнения казны, или прозябать», — полагает ряд экономистов и политологов.

Именно на региональные инвестиционные проекты и делается ставка нынешним главой региона Рустэмом Хамитовым и значительной частью его окружения. Ряд инвеспроектов оказался достаточно успешным. Экономист Константин Кузьминых перечисляет наиболее значимые, на его взгляд, достижения республики: «Привлечение инвестиций более чем на 11 млрд рублей на строительство отелей мировых брендов перед саммитами ШОС и БРИКС, запуск центра ядерной медицины по ранней профилактики онкологии с объемом инвестиций в 1 млрд рублей, открытие выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» — объем инвестиций 3,8 млрд рублей, ввод крупнейшей в России частной клиники «Мать и Дитя» — объем частных инвестиций составил более 4 млрд рублей».

Из всех инвеспроектов выделяется особая группа приоритетных проектов, на них направлено и неусыпное внимание, и немалая поддержка со стороны республиканских властей. В свою очередь, приоритетные проекты делятся на два сорта. Менее приоритетные объекты входят в так называемый Перечень приоритетных инвестиционных проектов, сейчас перечень включает 71 проект, общая стоимость которых превышает 477 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит более 25 тысяч. Само по себе нахождение в перечне почетно, но особых преимуществ не даёт.

Наиболее привилегированные объекты заносятся в святая святых региональной экономики, в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Башкирии — состоит из 39 проектов на общую сумму около 198 млрд рублей. Планируется трудоустроить более 8 тыс. человек.

Минэкономразвития поясняет разницу между реестром и перечнем: «Целью формирования Перечня приоритетных инвестпроектов является отбор перспективных и высокотехнологичных проектов, соответствующих ключевым направлениям экономического развития республики. Цель включения в Реестр приоритетных инвестпроектов — оказание господдержки эффективным инвестпроектам в финансовой и нефинансовых формах, предусмотренных действующим законодательством».

Господдержка обходится республике не дешево: она подразумевает и снижение налоговых ставок, и строительство за счет бюджета транспортной и другой инфраструктуры, поставку по фиксированным ценам сырья и так далее. Всё это необходимо, обосновывают затраты эксперты, для того, чтобы инвестор пришёл именно в Башкирию, а не в другой, конкурирующий с ней регион, уже имеющий свой экономически привлекательный имидж, в сфере туризма это, например, Байкал и Алтай, в сфере технологических инноваций — Дубна и Томск .

По мнению ряда общественников, «случайные проекты» в Реестр не попадают, при этом «весовые категории» и перспективность занесенных в Реестр проектов заметно отличаются.

Решительная мера

Одним из последних проявлений «битвы за инвестора» стало заметное изменение в налогообложении. Закон РБ о региональных инвестиционных проектах, предусматривающий снижение для ряда проектов региональной ставки по налогу на прибыль с 17% до 10% подписан главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в рамках мероприятий по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства. Как сообщили агентству в пресс-службе главы республики, преференция предоставляется в отношении инвестпроектов с объёмом капитальных вложений от 50 млн рублей, целью которых является производство новых видов товаров и реализуемых на территории республики одним участником, не имеющим в своем составе обособленных подразделений за пределами региона. Кроме того, региональный инвестпроект не должен реализовываться некоммерческой, страховой или финансовой организацией, а также резидентом особой экономической зоны или ТОСЭР. Доходы от реализации регионального инвестиционного проекта должны составлять не менее 90% всей прибыли организации.

В тексте закона указывается, что 10%-ная ставка налога на прибыль устанавливается для организаций, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

Таким, образом, облегчение налогового бремени коснется всего нескольких десятков разных проектов, среди них и относительно недорогое создание комбикормового цеха и элеватора (инициатор проекта — пока мало кому известный ООО «Благоварский СГЦ»), и проекты «гигантов» — возведение установки замедленного коксования (ПАО АНК «Башнефть»), а также модернизация колонного оборудования производства кальцинированной соды (ОАО «Башкирская содовая компания»).

Эксперты считают, что снижение для ряда проектов региональной ставки по налогу на прибыль является «хорошим шагом навстречу инвесторам». «Территориальное местоположение, приобретение новых основных средств производства, объем капитальных вложений и включение организации в реестр региональных инвестиционных проектов являются основными требованиями для любого инвестора, претендующего на республиканские преференции, — полагает Кузьминых. — Стратегически идти навстречу инвесторам необходимо на «всех фронтах» — не важно, будет это ТОСЭР или особая экономическая зона или что-то новое. Инвесторы обращают внимание и на уровень развития транспортной инфраструктуры, и на подводку инженерно-технических коммуникаций под требования конкретного проекта. В идеале, транспортная инфраструктура должна быть максимально развита».

По мнению собеседника агентства, такое снижение нельзя назвать неоправданным или чрезмерным. «Башкирия могла бы пойти дальше, и предложить налоговые льготы по имуществу — 0% на 10 лет, по прибыли — 2% первые 5 лет, 7% следующие 5 лет и 15,5% последующие 10 лет, отменить на 10 лет транспортный налог. Освобождать от налога на землю нужно на первые 10 лет, а не на пять, как у конкурентов. Режим свободной таможенной зоны и льготные условия аренды (2% от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет без учета понижающих коэффициентов около 30 тыс. рублей за 1 гектар) также добавит конкурентоспособности», — предложил Кузьминых.

Политолог Дмитрий Казанцев подчеркнул значимость принятого решения для диверсификации экономики республики. «Полагаю, что указ главы Башкирии Рустэма Хамитова направлен в первую очередь на сохранение социально-экономической устойчивости и снижение экономических рисков в регионе. Так создание на территории республики новых производств однозначно будет способствовать развитию конкурентного рынка услуг и появлению новых ликвидных активов».

«Кроме ТЭК, в Башкирии развито машиностроение и химическая промышленность, возвращает былую славу сельское хозяйство, показывает неплохие результаты горнодобывающая промышленность. Республика выпускает сотню тысяч наименований продукции и по этому показателю находится в первой пятерке российских регионов, иллюстрируя диверсификацию экономики республики, — пояснили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Примерно ту же картину мы видим в Реестре инвестпроектов — нефтянка, химия, машиностроение, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых».

Однако некоторые специалисты полагают, что «экономику региона нужно ещё диверсифицировать и диверсифицировать».

А население радо не везде

Если в кабинетах Минэкономразвития все инвестпроекты представляются безусловным благом, то на местах некоторые строящиеся объекты воспринимаются в штыки.

Под номером один среди инвесторов-инициаторов в заветном реестре значится ООО «Башкирская Мясная Компания», по данным из открытых источников, принадлежит кипрской компании «Клорендиа холдингс лтд». Казалось бы, прекрасное начинание, создание современного свинокомплекса, сумма инвестиций 9 млрд 242,4 млн рублей, трудоустроено 618 человек. Однако жители села Дмитриевка, что в Благоварском районе, жалуются на ООО «Башкирская Мясная Компания», утверждая, что от свинофермы идёт дурной запах. Кроме того, по мнению сельчан, разбиваются сельские грунтовые дороги.

Под номером два в реестре стоит ООО «Башкирский птицеводческий комплекс (БПК) имени М. Гафури» в Мелеузовском районе, специализирующийся на выращивании индюшек. Всего 3 млрд 155,8 млн рублей инвестиций и 232 человека имеют рабочие места. Известно, что представители БПК нередко ходят по судам — то против БПК иск подадут, то БПК с иском выступит. История предприятия не совсем обычна.

В 2007 году при поддержке правительства республики, Минсельхоза РБ, при участии ключевого инвестора Марселя Юсупова из Челябинска в Мелеузовском районе началось строительство птицекомплекса, известного как «Индюшкин». Как утверждают строители, им не доплатили. Челябинец Марсель Юсупов, спортсмен, бизнесмен, председатель Исполкома МСОО «Всемирный курултай башкир», позже стал депутатом Госдумы от Башкирии (и самым богатым депутатом ГД среди законодателей от республики), состав учредителей БПК усилился совладельцем «Уралкапиталбанка» Дамитом Камиловым. Вероятно, пока последним, с кем судился БПК, стал благотворительный фонд «Урал», выдвинувший к БПК иск о взыскании 36,76 млн руб. Фонд предоставлял крупному производителю индейки заем, следует из материалов дела.

Третью строку занимает австрийский завод «Кроношпан» точнее, его подразделение ООО «Кроношпан Башкортостан», куратор проекта ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан», переработка древесины, производство плит ДСП, сумма инвестиций около 7 млрд рублей, рабочие места для 250 человек.

Завод построен в 3 поясе зоны санитарной охраны водозаборов города Уфы, и, как утверждают местные жители, имеет общую границу с их участками для сельхозработ. Переезжая сюда из Уфы «чтобы дышать свежим воздухом» или строя здесь жилье по социальным программам, они не подозревали, что вскоре обретут такого соседа, как завод. Как утверждают экологи и общественники, завод экологически небезопасен. «Из официальных ответов надзорных органов, предприятие до сих пор находится в стадии пуско-наладки. Завод работает без очистных сооружений, куда сбрасывает промышленные стоки, и кто занимается утилизацией отходов производства этого завода не известно. Кроме того, администрацией Уфимского района незаконно выдано разрешение на строительство еще двух новых комплектных технологических линий Кроношпана без проведения государственной экологической экспертизы», — уверены общественники Уфы.

Четвёртую позицию в реестре занимает ОАО «Благовещенский арматурный завод (БАЗ)», куратор Министерство промышленности и инновационного развития РБ. «БАЗ» планирует на базе свободных площадей нового механосборочного цеха расширение производства высокорентабельных и востребованных на рынке изделий. По сравнению с другими проектами сумма инвестиций не столь высока — 672,6 млн, трудоустройство 167 человек. Жители Благовещенска, маленького городка под Уфой, любят свое градообразующее предприятие и гордятся его славной историей, так как БАЗ, один из старейших действующих заводов России, стоит на месте основанного в 1756 году Благовещенского медеплавильного завода. Благовещенцы не против проекта, они всего лишь не видят позитивных изменений после внесения завода в перечень. По словам жителей города, на БАЗ «происходят сокращения работающих, зарплата выплачивается с задержками, перспективы не просматривается». В реестр завод попал в 2012 году, срок завершения проекта — 2014 год, который предприятие завершило с чистым убытком 25,69 млн рублей против прибыли 32,4 млн рублей годом раньше. Численность персонала БАЗа за этот год уменьшилась на 242 человека, или на 11%, до 1963 человек.

Два подхода к приезжим: Сибай и Кумертау

С проектами, не дотянувшими до реестра, но попавшими в перечень приоритетных, тоже порой не всё гладко. В июле 2017 года жители зауральского города Сибая собираются протестовать против строительства в их городке цементного завода. В начале 2017 года минэкономразвития региона включило строительство цементного завода в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Общая стоимость строительства цементного завода в Сибае оценивается в $200 млн, планируется создание от 200 до 500 рабочих мест. Для Зауралья, привычного к сетованиям на особо жесткую безработицу, проект должен быть воспринят как «луч света», но сибайцы недовольны. В 2016 году премьер-министр республики РустэмМарданов заявил: «Первыми работниками действительно будут китайцы. Но потом постепенно их заменят местными специалистами, когда они освоят современное производство. Для китайских работников в Сибае построят жилье. В качестве преференции землю под завод дадут без торгов». В 2017 году жители Сибая восклицают: «Китайцам предполагаются масса льгот и привилегий, о которых местные горожане могут только мечтать. Подобное привилегированное отношение к иностранцам от местных чиновников, в том числе от главы Башкирии Рустэма Хамитова и премьер-министра Рустэма Марданова считаем дискриминацией по отношению к местным жителям». В одной из опубликованных петиций на имя Владимира Путина делаются еще более апокалиптические выводы: «Массовый въезд китайцев в Башкирское Зауралье приведет к гибели башкирского народа «. «Мы не столько против цементного завода, сколько против привлечения иностранной рабочей силы», — признаются сибайцы.

В городе Кумертау к инвестпроектам несколько иной подход. Под номерами 35 и 36 в реестре обозначены два проекта, «строительство маслоэкстракционного завода и строительство элеватора в поселке Маячный рядом с Кумертау, инвестор ООО «Элеватор». Задумка простая: брать у местных фермеров подсолнечник и делать из него масло. На завод планировалось потратить 3,3 млрд рублей при создании 272 рабочих мест, на элеватор — 1,4 млрд при трудоустройстве 40 человек.

Рассказывает общественник, предприниматель из Кумертау Виталий Луговой:

— Насколько мне известно, сейчас речь идет о создании 550-ти рабочих мест и инвестиций в размере 5 млрд рублей, цифры расходятся, но не сильно. Каких-либо возражений против инвестпроекта от местных жителей не было, или об этом неизвестно. Строительство началось в 2014 году, завод уже работает. Какое-то время существовала небольшая, от 1 до 2 месяцев, задержка в заработной плате. Зарплаты на предприятии для Башкирии нормальные, даже вахтовики приезжают, готовыми бригадами. Говорят, что после ввода завода на полную мощность вахтовики уедут. Особых конфликтов вахтовиков с маячинцами не наблюдалось. Для того чтобы понять, что значит это строительство для местных жителей, нужно иметь представление о самом Маячном. Это даже не пригород, а достаточно удаленное от города село. Работы нет, старый жилфонд, стоимость квартир там на порядок ниже, чем в Кумертау, жилье — в основном частный сектор. Женщины ещё могут работать в расположенном там детском доме и интернате, но интернат, насколько знаю, закрыли. И вот построили завод. С сырьем и хранением сырья проблем нет, рядом множество полей (правда в том году фермеры были недовольны ценой приемки). Проблему безработицы инветстпроект не решил, но напряжение всё же снял, поэтому к заводу и элеватору отношение у местных жителей скорее положительное, чем отрицательное.

Цена вопроса

«Дело немного в другом, — продолжает Луговой. — Встает вопрос, а стоит ли овчинка выделки. Мы тут посчитали по этому и другим инвестпроектам, на одно рабочее место приходится в среднем 12 млн рублей, это не дороговато ли? Для сравнения, у предпринимателя уходит примерно 1−3 млн на создание одного рабочего места с нуля. Но здесь предприятие, своя специфика, поэтому сложно делать выводы, и всё же, не дороговато ли?»

Если общая сумма всех инвестиций 198 млрд 356млн, и их вложение даст 8 тыс. 137 рабочих мест, то условная средняя цена рабочего места составит около 24 млн рублей. Здесь и строительство плавательного бассейна (497,8 млн рублей инвестиций на 88 рабочих мест) в Уфе — 5,6 млн за место, и организации участка по производству сыров, сухих молочных продуктов и сливочного масла на технологическом оборудовании ведущих мировых производителей (2 млрд 260 рублей, 72 рабочих места) в Белебее — около 31 млн за место.

Самым весомым аргументов республиканских властей при обсуждении целесообразности реализации того или иного проекта является тезис о создании новых рабочих мест. Новыми рабочими местами искупается и относительная дороговизна отдельных проектов, и игнорирование интересов местных жителей, и потенциальный вред экологии, и другие издержки.

Ради парка

Создание одного рабочего места на «Кроношпане», если исходить из данных, отраженных в реестре, обойдется в 27 млн рублей (6 млрд 846 млн инвестиций, 250 рабочих мест). Чего это будет в конечном итоге стоить для республики, пока неясно.

«Кроношпан» должен был стать первым «постоятельцем», якорным резидентом индустриального парка «Уфимский», ради технопарка правительство республики готово пойти на всё: закрыть глаза на близость водозаборов и протесты жителей, подписать, как считают некоторые эксперты, кабальное для республики инвестиционное соглашение, вложить немалые для региона деньги на строительство инфраструктуры. Согласно инвестиционному соглашению, заключенному между правительством Башкирии, Kronospan Holdings East Ltd и ООО «Кроношпан Башкортостан», Башкирия обязана построить за свой счет ЖД пути, автомобильные дороги, электроэнергию, газ, воду, ливневки, связь и т.д. Трудно судить, во сколько это обошлось налогоплательщикам, но только одна межплощадочная автомобильная дорога протяженностью 1,3 км между заводом «Кропошпан» и площадками других резидентов обходится в 40,9 млн рублей. Общие вложения в строительство инфраструктуры оцениваются от 2 до 6 млрд рублей.

«Кроме того, правительство Башкирии оказывает содействие на право оформления земельного участка с годовой ставкой арендной платы не превышающей 3% от кадастровой стоимости земельного участка на срок 49 лет. Республика обязуется построить автомобильную дорогу Первомайск — Кирзяк — Атняш — Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, гарантировать поставку древесины инвестору ежегодно, не менее полутора миллионов кубических метров древесины в заготовленном виде, в том числе 30% хвойных пород. Обещанная дорога нужна только для того, чтобы обеспечить Кроношпан лесом», — добавил общественный деятель Азамат Галин. — К июлю 2017 года ситуация не улучшилась, в условиях кризиса только усугубилась, и в предвыборный, и в выборный годы может обернуться неблагоприятными политическими последствиями».

Что получит Башкирия взамен? Налог на имущество компания в течение 10 лет платить не будет. Налог на прибыль она платила по ставке 13,5% вместо 18%. Всего за первые пять лет работы «Кроношпан» заплатит налогов в местный и региональный бюджеты в объеме около 700 млн рублей. Еще около 230 млн рублей завод заплатит во внебюджетные фонды — Пенсионный, обязательного медицинского и обязательного социального страхования. «Кроношпан» — это «курица», которая будет нести «золотые яйца». Чтобы она свила свое гнездо именно в Башкирии, крайне важно сейчас, на первоначальном этапе, не спугнуть ее своими чрезмерными аппетитами», — ратовали сторонники строительства завода. «Стоят ли 250 рабочих мест и 1 млрд налоговых и иных отчислений за пять лет от Кроношпана многомиллиардных вложений со стороны республики?» — спрашивают противники проекта.

«Если бы вслед за Кроношпаном пришли другие инвесторы, с идеальной репутацией и экологически чистыми проектами, все жертвы были бы оправданы, но пока примеру Кроношпана никто следовать не спешит», — рассуждают нейтрально настроенные наблюдатели. — В любом случае, к каждому приоритетному инвестпроекту нужно относиться индивидуально. А корень проблем кроется в «лихих девяностых». Территория индустриального парка, на которой построен «Кроношпан», когда-то это была земля сельскохозяйственного назначения, но была отнесена к землям промышленного назначения в 1996 году. Не будь этого, и вопрос о «Кроношпане» не стоял бы столь остро. Изъятие земель из сельхозоборота — вот о чем нужно тревожиться в первую очередь!».

Приобретаем или теряем?

За поступлением налога на прибыль в Башкирии следят очень внимательно, так как это один из главных источников наполнения бюджета республики.

«Основными источниками доходов консолидированного бюджета Башкирии в первом квартале 2017 года стали налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Первый пополнил бюджет республики более, чем на 32%, второй — на 30%. По итогам 2016 года НДФЛ дал бюджету республики 47 млрд 800,2 млн рублей (29,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций — 39 млрд 475,5 млн рублей (24,6%). Доля налога на прибыль организаций в общей сумме налогов составила в 2014 году 30,6% — поступило 32,9 млрд. рублей, с ростом к 2013 году на 1 млрд. рублей или на 3,2%. В некоторые годы доля налога на прибыль организаций была несколько выше, например, в 2011 году в республиканской казне доля налога на прибыль и составляла 45,2% (НДФЛ — 25,6%)», — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt .

Сокращение поступления налога на прибыль даже на 1% воспринималось регионами болезненно. В конце сентября 2016 года правительство РФ приняло решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль. Если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то теперь они получают лишь 17%. В декабре глава Татарии Рустам Минниханов раскритиковал федеральный центр за то, что они забирают деньги у регионов-доноров ради выплаты дотаций экономически слабым регионам и в то же время лишают благополучные субъекты федерации финансирования в рамках федеральных программ. Минниханов был недоволен принятием такого рода решений в одностороннем порядке, без согласований с регионами-донорами. Его поддержал и спикер парламента республики. Есть мнение, что решиться на снижение ставки налога на прибыль было властям Башкирии не слишком легко, и решение это вынужденное.

«Снижение для ряда проектов региональной ставки по налогу на прибыль может оказаться заметной для бюджета, если коснется не нескольких проектов, а более широкого круга получателей преференций. Создаётся впечатление, что со стороны руководства республики это широкий жест, адресованный потенциальным инвесторам: «Приходите, мы вас ждём, мы пойдем ради вас на любые уступки, только приходите», — полагают некоторые жители республики.

Сегодня в республике готовится к реализации 46 инвестиционных проектов, в которые будет вложено 155 млрд рублей. Крупные предприятия республики в 2017 году планируют рост инвестиционных показателей на 5,5% к уровню прошлого года. Девять объектов из них планируется включить в реестр приоритетных до конца года, для них снижение налога на прибыль может стать ощутимой поддержкой. До конца 2017 года в республике намерены освоить 38,7 млрд рублей на создание 11 проектов, в рамках чего будет создано 1 тыс. 445 новых рабочих мест.

«Вот только стоят ли того новые рабочие места?» — задаются вопросом жители Башкирии