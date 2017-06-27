



Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец живота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7 — 8 июля, столкнулся с серьезными проблемами. Как сообщил пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер, 15 охранников Эрдогана не пустят в Гамбург.

Дело в том, что 15 июня американская полиция выдала ордер на арест девяти сотрудников службы личной безопасности президента Турции и трех турецких полицейских. Напомним, что 16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения охранников и противников нынешних турецких властей. В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения. Это первое. И второе. Анкара столкнулась с трудностями при бронировании конференц-зала в Германии, где Эрдоган собирается выступить перед своими сторонниками. Возможно, этот вопрос каким-то образом решится. Но пока известно, что крупнейшие конференц-залы самого густонаселенного немецкого округа Северной Рейн-Вестфалии, залы в таких городах, как Дортмунд, Оберхаузен, Кёльн и Дюссельдорф, отклонили заявки. Это уже не первый такой случай. Ранее накануне референдума в Турции по внесению поправок в конституцию страны власти Германии запретили проведение агитационных митингов с участием турецких министров. Эрдоган тогда сравнил этот запрет Берлина с политикой нацистов.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 8 февраля 2016 года

Но в целом напряженность во взаимоотношениях между Анкарой и Германией началась вскоре после попытки неудавшегося переворота в Турции 15 июля 2016 года. В Турции начались массовые аресты оппозиционных политиков, чиновников, судей, прокуроров, журналистов и рядовых граждан. Стали закрываться оппозиционные СМИ, преследоваться компании и фирмы. Берлин открыто подозревал Эрдогана в стремлении установить в стране авторитарный режим. В ответ президент обвинил Германию «в отсутствии солидарности в борьбе с терроризмом». Возможно, Эрдоган в душе надеялся, что Берлин не пойдет дальше из-за опасений развалить соглашение с Евросоюзом по беженцам, а также ввиду ситуации в Сирии и участия Анкары в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь, Германия была уверена в том, что Турция не станет рубить сук, на котором сидит, имея в виду уровень двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

Не получилось. Узел проблем стал еще более закрученным. Эрдоган выступил за исключение Австрии из всех партнерских программ с НАТО за то, что Вена призвала Брюссель прекратить переговоры с Анкарой о возможном членстве в Евросоюзе. Все это бросило тень на подготовку следующего саммита альянса в 2018 году. Турецкий президент пригласил союзников к себе, но Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за встречу в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран — членов альянса. На Западе участилось количество публикаций о растущем отчуждении в отношении Турции, единственной страны НАТО с преимущественно мусульманским населением и обладающей стратегически важным географическим положением, о «расколе внутри альянса в ситуации острых асимметричных мультиполярных рисков для Европы и самого НАТО». Плюс к тому итоги арабо-исламо-американского саммита в Эр-Рияде, которые изменили фокус видения региональных проблем.

USAFE AFAFRICA Военная база Инджирлик

Возникло много вопросов: какую окончательную форму примет новый военный союз во главе с Эр-Риядом, какое место займет и займет ли Турция в нем? Ведь после того, как Анкара поддержала Катар, стала создавать на его территории свою военную базу, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси призвал лидеров стран Персидского залива бойкот в связи с поддержкой террористических групп в отношении Катара распространить и на Турцию. В итоге потенциально конфликт в Персидском заливе может перерасти в надрегиональное военное противостояние, а сама Турция стать частью кризиса, но не его решения. В этой связи Эрдоган заявлял, что в Персидском заливе «проводится некая политическая игра и мы еще не смогли выяснить, кто стоит за этой игрой». Тем не менее британская газета The Times решила предупредить: «Эрдоган может втянуть НАТО в конфликт в Персидском заливе».

Одним словом, союзники Турции по НАТО давят на Анкару, точно так же как и Анкара пытается с помощью альянса решать некие свои проблемы в регионе. Вот почему можно признать то, что Эрдоган и его правительство либо не сотрудничают в полной мере с НАТО, либо устраивает альянсу прямые вызовы, примером чему служит история с базой Инджирлик. Пока можно считать крайне маловероятной возможность выхода Турции из НАТО. Однако сам факт, что такая перспектива обсуждается и беспокоит союзников, уже говорит о многом.