Неустойчивая погода и постоянные дожди существенно замедляют ход работ по благоустройству Яузского и Покровского бульваров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме непогоды, рабочие жалуются на необходимость перекладки различных коммунальных сетей, которые также создают трудности, тем не менее они обещают закончить благоустройство в установленные сроки и сдать вверенные им объекты строго ко Дню города.

Михаил Макаров ИА REGNUM Укладка асфальта на Яузском бульваре в районе Петропавловского переулка

Основные работы на Яузском и Покровском бульварах идут, главным образом, на внутренней «чётной» стороне Бульварного кольца. Здесь полно рабочей техники, постоянно подъезжают груженные песком и гравием КАМАЗы, снуют с тележками рабочие, грохочут бульдозеры. В основном асфальтовое покрытие снято с тротуаров, его грузят на машины и вывозят с территории бульваров. Пешеходные зоны планируется существенно расширить. Вместо асфальта на них укладывают белую мраморную тротуарную плитку. Над бульварами, несмотря на периодические дожди, стоят клубы пыли, раздается пронзительный визг циркулярных пил, с помощью которых рабочие обрабатывают плитку и бордюрный камень. Эти работы, в основном, ведутся там, где бульвары пересекает Казарменный переулок. Проход по бульварам вдоль домов закрыт. Передвигаться можно только по проезжей части по специально выделенной узкой пешеходной зоне, что, в свою очередь, создает трудности для движения автомобилей. Им приходится пробираться по трамвайным рельсам. Постоянно образуются пробки, в которых застревают не только автомобили, но и трамваи. В разговоре рабочие постоянно жалуются на плохую погоду: непрекращающиеся дожди существенно снижают темпы строительства.

На противоположной стороне бульваров ситуация несколько лучше. Там уже основные работы в целом выполнены. Остались только некоторые недоделки, которые также на отдельных участках создают небольшие проблемы для пешеходов и транспорта. Речь идёт, прежде всего, о небольших участках в районах здания ВШЭ и бывших Покровских казарм. Здесь уже приступили к озеленительным работам. Завозят на клумбы и палисадники грунт, готовятся к посадочным работам.

На внутренней стороне кольца, кроме расширения пешеходной зоны и укладки тротуарной плитки, идёт замена коммунальных сетей. В основном, перекладывают кабели электропередач и только кое-где трубы водоснабжения. Как отметили рабочие, замена коммуникаций — главная проблема, поскольку работы по их обновлению требуют много времени и трудозатрат. Именно коммунальные работы главным образом замедляют темпы благоустройства бульваров — укладка плитки и асфальта, а также установка фонарей, скамеек, разбивка клумб и цветников в общем-то осуществляются довольно быстро. Уже сейчас отдельные участки бульваров находятся в относительно высокой степени готовности. Так, наверху Покровского бульвара, где он примыкает к Покровской улице, в районе Хохловской площади и Хохловского переулка, укладка плитки почти закончена. Рабочие сообщили, что они сдадут свой участок уже в начале июля 2017 года. Потом здесь поменяют асфальт на проезжей части, а на пешеходной установят уличные фонари, скамейки, разобьют клумбы и цветники.

«Это уже будут делать другие строители и другие подрядные организации», — сообщили занятые на оборудовании тротуаров рабочие.

В районе же от Трехсвятительских переулков и до Подколокольного переулка пока только готовят под плитку основу — засыпают песок, а на него кладут гравий.

В начале Яузского бульвара, от площади Яузские ворота до Петропавловского переулка и чуть выше него, с плиткой тоже покончили, здесь уже укладывают асфальт на проезжей части. В этой части бульваров сегодня самое большое скопление строительной и дорожной техники. Трудно дышать от высокой концентрации в воздухе выхлопных газов и испарений битума. Работают дорожные комбайны, асфальтукладчики. Постоянно снуют груженые КамАЗы. Одни подвозят горячий асфальт, другие вывозят куски старого дорожного покрытия. Визжат фрезы. Под асфальтовым слоем обнажаются участки старой булыжной мостовой. Но в таком виде они остаются недолго. Их покрывают слоем нового асфальта. Перед его укладкой грунт сначала обрабатывают битумом, а потом на него расстилают специальную дорожную сетку, произведённую из материала, напоминающего толстый капрон. И только на сетку насыпают сначала песок, а затем гравий. Как сообщили рабочие, такие технологии делают дорожное покрытие более прочным и одновременно пластичным, что существенно продлевает сроки его службы. В планах замена асфальта на всех бульварах, а также на прилегающих улицах и переулках. Обещают успеть ко Дню города.

Отдельно стоит упомянуть Хохловскую площадь. Здесь реализуется крупный проект по созданию общественного пространства. Напомним, что 10 лет назад, ещё при предыдущем мэре Москвы Юрии Лужкове, тут началось строительство подземной парковки. Приступили к рытью котлована и неожиданно натолкнулись на археологический объект — обнаружили остатки стены Белого города. Этот факт не удалось скрыть от общественности, поэтому с постройкой подземной стоянки возникли определенные трудности. Активисты потребовали от властей сохранить остатки стены и сделать её доступной для обозрения. В стройкомплексе столицы долго ломали голову, как выполнить это условие и одновременно реализовать проект подземной стоянки, но ничего подходящего не вырисовывалось. Тогда приняли простое решение — вообще прекратили работы. На месте недостроенной парковки образовался огромный котлован. Он начал наполняться водой, зарастать тиной и камышами, весной там раздавались лягушачьи трели.

Однако работы вокруг уникального археологического памятника возобновились. Воды в котловане больше нет. Зато заметны рабочие и строительная техника. От планов строительства парковки отказались. Принято решение законсервировать руины стены Белого города, а вокруг них создать общественное пространство, которое собираются покрыть стеклянным куполом.

«По сравнению с теми планами, которые были раньше, новый проект можно считать почти прорывом, как говорили классики, из царства необходимости в царство свободы», — заявили представители «Архнадзора».

Конечно, в той стадии, в которой объект находится сегодня, говорить о скором завершении работ пока рано. Однако кое-какие черты будущего общественного пространства всё-таки просматриваются. Остатки стены очищены от грунта, и она выделена как самостоятельный объект. Напротив неё сооружается что-то напоминающее амфитеатр. Уже просматриваются контуры будущих трибун или чего-то подобного, по краям котлована установлена арматура. Судя по всему, её зальют бетоном, стены укрепят, и пространство вокруг остатков стены получит законченные формы. Все это закроют прозрачным куполом. Сдать объект также планируют ко Дню города.

Напомним, работы на Яузском и Покровском бульваре реализуется в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица», которая стартовала в 2015 году. Тогда реконструкция была произведена на 47-ми улицах столицы. В 2016 году — на 61-й, в том числе на Новом Арбате, Тверской, Большой Якиманке, Воздвиженке, Лубянской и Кудринских площадях, Никитском бульваре, Садово-Триумфальной, Таганской. Выполнение программы предусматривает расширение тротуаров, реставрацию фасадов, организацию велодорожек и парковочного пространства, озеленение и высадку деревьев.

На 2017 год запланировано благоустроить более 80-ти улиц, площадей и переулков, в том числе центральные улицы, набережные, магистрали и въездные группы в город на МКАД. Появятся 49 новых парков.

На улицах расширят тротуары. В среднем они станут шире на три метра, а в некоторых местах — на шесть и более метров. В июле 2017 года предполагается закончить большую часть работы. Это устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров и так далее.

Завершение всех основных работ намечено на начало сентября. В 2015 году власти направили на благоустройство 21,6 млрд рублей, в 2016-м — 22,4 млрд рублей. В 2017-м году власти потратят на программу «Моя улица» порядка 37 млрд рублей.