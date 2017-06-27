



Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

Появление общего врага — волшебный способ подтолкнуть поссорившихся союзников обратно в объятия друг друга. И по большому счету именно это и происходит на данный момент в двусторонних отношениях между Филиппинами и США, противостоящих вместе угрозе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для The National Interest.

На протяжении своего первого года на посту президента островного государства Родриго Дутерте редко когда упускал возможность обрушиться с критикой Вашингтона, продвигая свой четкий подход к внешней политике «Азии для азиатов».

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Тем не менее в ходе серии визитов в Пекин и Москву, которые стали частью его стремления к «независимой» внешней политике, этот любитель жесткой риторики столкнулся с полномасштабной осадой крупнейшего исламского города Марави со стороны связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиками группировки «Маутэ».

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К ужасу правительства Филиппин, в нападении на Марави приняли участие в том числе и иностранные боевики, прибывающие даже с Аравийского полуострова и Кавказа. Вылазка боевиков стала попыткой радикалов из филиала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить территорию и установить свой контроль над большим числом жителей где бы то ни было в Юго-Восточной Азии. В ответ на это администрация Дутерте назвала ситуацию полномасштабным вторжением и восстанием, объявив о введении военного положения на всем острове Минданао.

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Дутерте, которому не чужда резкая риторика, предупредил, что он будет действовать «жестоким» и решительным способом, подобно бывшему диктатору Филиппин Фердинанду Маркосу, который правил островным государством железным кулаком с 1970-х по 1980-е годы. Президент также дал понять, что он не станет чураться распространять военное положение на всю страну «для защиты народа» от угрозы терроризма.

Дутерте избирался не только на обещаниях избавить страну от засилья наркоторговцев и преступности, но и принести мир и развитие в сложный южный регион острова. К тому же он представил себя в качестве автократического голоса народности моро — филиппинских мусульман.

Тем не менее спустя месяц после начала битвы за Марави правительство Филиппин по-прежнему не может полностью освободить город от гибридного легиона местных и иностранных радикалов. Не обладающие опытом ведения боевых действия в условиях города, вооруженные силы Филиппин оказались вынуждены, по сути, сравнивать с землей большие части города для освобождения его от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, недавно «Исламские борцы за свободу Бангсаморо» (ИБСБ), еще одна группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершила нападение на севере провинции Котабато, также расположенной на Минданао. Боевикам удалось нанести удар по школе, а также взять в заложники несколько районов.

Недавняя вспышка насилия рассматривается многими в качестве более обширной попытки экстремистов создать провинцию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии.

Признавая масштабы кризиса, правительство Филиппин обратилось за помощью внешних сил для борьбы с «бичом и идеологией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», которые угрожают всему региону. Через несколько недель после начала операции в Марави вооруженные силы Филиппин обратились за помощью к США, которые предоставили Маниле разведданные в реальном времени, а также направили свой спецназ для проведения тренировок и технической поддержки для более эффективного проведения операции.

Пентагон также предоставил большую партию гранатометов, автоматов и пулеметов посредством гранта на сумму в $150 млн, целью которого является «укрепление контртеррористического потенциала и помощи в защите тех, кто активно участвует в операциях по борьбе с терроризмом» в Марави. Вооруженные силы Филиппин столкнулись с особенно большой опасностью самодельных взрывных устройств и снайперов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как широкомасштабные авиаудары приводили к жертвам среди мирного населения и собственных военнослужащих. Спецназ и беспилотники США направлены на то, чтобы помочь Маниле преодолеть эти сложности.

Ни у Москвы, ни у Пекина, отмечает автор, нет такого же опыта борьбы с терроризмом как у Вашингтона, который сейчас возглавляет коалицию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, а также по всему Ближнему Востоку и на Севере Африки. С 2002 года в Минданао находится крупный контингент спецназа США, который оказывает поддержку Маниле в борьбе с большим числом экстремистских группировок, действующих в этом регионе.

Как отметил командующий тихоокеанской группировкой адмирал Гарри Харрис, США «участвуют в деятельности в Минданао, предоставляя помощь вооруженные силам Филиппин по противодействию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Во многих отношениях рост военного присутствия США на острове является значительным поворотом для страны, лидер которой грозился выгнать военнослужащих США всего несколько месяцев назад. Дутерте даже сделал намек на то, что вооруженные силы его страны обратились за помощью США в одностороннем порядке без его согласия.

Более детальный, как отмечает автор, анализ положения показывает, что Дутерте всегда признавал не только предпочтение военных к поддержанию связей с США, но и их стратегическую необходимость.

«Так же, как мы боролись, чтобы одержать верх над противником, так мы должны помочь друг другу ответить на угрозы, стоящие перед нашими обществами, нашим регионом и нашим миром», — отметил Дутерте, имея в виду США, всего за несколько недель до нападения на Марави.

Несмотря на его полные американизмом высказывания, риторика из Белого дома носила благожелательный характер. Более того, Белый дом пообещал «поддержку и помощь контртеррористическим операциям и Филиппинам» как «гордому союзнику».

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