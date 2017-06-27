В списке организаторов мероприятия — городские власти и львовский музей «Территория террора». Роман Шухевич, по имени которого назван «фест» — руководитель Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1944—1950 годах, союзник и штатный сотрудник Рейха в 1939—1942, организатор и участник множества антисемитских акций и погромов в 1941—1943.

Иван Шилов ИА REGNUM Шухевич среди других гитлеровцев

Даты проведения фестиваля выбраны неслучайно. 30 июня 1941 года во Львов вошли немецко-фашистские войска, в тот же день украинские националисты объявили о создании независимого украинского государства, провозгласив себя союзниками нацистов. Немцы сделали вид, что про независимое государство не услышали, но союзничество приняли. В следующие два дня в городе прошли массовые еврейские погромы, в которых немцы выполняли роль организаторов, а украинские националисты — исполнителей. С особой жестокостью были убиты около четырех тысяч евреев. Учебники истории, а вслед за ними и Википедия описывают погром в таких выражениях:

Погромы на Украине

«Евреев ловили и арестовывали, избивали и унижали. В частности, их заставляли чистить улицы, например, одного еврея принудили убирать конский навоз с улиц своей шляпой. Женщин били палками и различными предметами, раздевали догола и гнали по улицам, некоторых насиловали. Били также и беременных. Затем часть евреев отправили в тюрьмы эксгумировать трупы расстрелянных заключенных, во время работ их также избивали и унижали. Один из евреев, Курт Левин, особенно запомнил украинца, одетого в красивую вышиванку. Тот избивал евреев железной палкой, срезая ударами куски кожи, уши и выбивая глаза».

Итак, украинские власти (в конкретном случае — львовский городской совет) официально провозглашают своим героем нацистского преступника, организатора убийств еврейских стариков, женщин и детей. В честь этого героя нужно не только называть улицы, но и проводить фестивали. Майдановские власти дают исчерпывающую информацию о своих взглядах, и это тот случай, когда можно ничего не комментировать, а просто показывать.

Жертвы львовской трагедии, организованной украинскими националистами в 1941 году

Впрочем, к организаторам фестиваля все-таки есть некоторые вопросы. Приглашены ли к участию официальные делегации из Израиля и Польши? Будет ли проведена реконструкция событий? Будут ли предоставляться скидки на билеты тем, кто придет в вышиванках и с железными палками? Выступят ли на открытии фестиваля президент Украины Петр Порошенко и иерархи грекокатолической церкви?

Понятно, почему из всех дат, связанных с Романом Шухевичем и Украинской повстанческой армией, были выбраны именно эти даты. Ни Роман Шухевич, ни УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда никого не побеждали, кроме еврейских стариков и женщин, которых они забивали палками, пользуясь «крышей» Рейха. Многочисленные свидетели сообщают, что звериная жестокость украинских националистов впечатляла даже немецких нацистов. Разделение на организаторов и исполнителей было вполне «естественным».

Понятно и то, почему из всех людей, в разное время родившихся и живших на территории современной Украины, майдановская власть выбрала своими героями именно этих нелюдей, позор своей земли и позор человечества. Организаторам государственного переворота нужны были «бойцы» (см. пункт программы ШухевичФеста о «спортивных соревнованиях»). Бойцов проще и дешевле всего было найти именно здесь.

Батальон СС Нахтигаль, которым командовал Шухевич

А потом, уже после переворота, майданным властям нужно было придумать врага и списать на него все беды. Этим врагом была объявлена Россия. Майданным властям нужно было найти таких героев, которые подвели бы историческую базу под тезис о «двадцать четвертой войне Украины с Россией». Выбора у них не было. Нельзя же было объявлять героями родившихся на этой земле Михаила Булгакова или Николая Гоголя — ничего хорошего об украинских националистах ни тот, ни другой, мягко выражаясь, не говорили.

Люди, сидящие в самых высоких киевских кабинетах, не ходят в эсэсовских повязках и не «зигуют» друг другу. Нацизм и нацисты для них — только метод получения и сохранения власти. Но это не только их не оправдывает, а, возможно, еще и усугубляет вину. Потому что равнодушное оправдание нацизма и провозглашение героем организатора еврейских погромов — это за пределами добра и зла.

Жертвы украинских нацистов

Не исключено, что поощряемые собственным государством украинские нацисты рано или поздно настолько привыкнут к безнаказанности, что захотят иметь уже не только право на погромы (см. Одесса), но и всю полноту власти. Желать этого, разумеется, невозможно, однако же чем ближе нацисты к власти, тем все становится определеннее. У Украины нет никакого «нерусского» пути, кроме нацизма: они доказывают этот тезис сами и очень убедительно. А государство, базирующееся на нацизме, не имеет никакого права на существование — ни юридического, ни человеческого.