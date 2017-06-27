



Иван Шилов ИА REGNUM Польские СМИ

Неприятное происшествие случилось с немецкой мусульманкой в Люблине, передает Dziennik Wschodni (Люблин). Группа учеников одной из берлинских школ приняла участие в специальной программе, которая направлена на ознакомление с Холокостом и миграционной проблематикой. Сами школьники родились в основном в Германии, но их семьи прибыли из Палестины, Ливана и Турции. До Люблина они посетили Францию, Испанию и Израиль. В польский город группа прибыла 21 июня, когда силы полиции были брошены на обеспечение порядка в связи с футбольным матчем Словакия-Швеция. Когда немецкие ученики вышли на улицу, неподалеку от гостиницы «Европа» к ним подошел некий мужчина и плюнул в лицо девочке-мусульманке (ее голова была покрыта платком). Попытались привлечь внимание патруля, но те были больше заняты своими телефонами. С другими полицейскими вышло не лучше, рассказала переводчик группы Магдалена Загурская, в ответ на просьбу о помощи они просто рассмеялись. Представители полиции говорят, что к патрульным сначала обращались по-английски, потом подошли другие люди, которые тоже начали что-то объяснять про плевки, и выглядело все это хаотично. Помимо того, сотрудники правоохранительных органов не могли покинуть своего места, поскольку их задачей было наблюдение за болельщиками. Потерпевшая ученица не подала заявления в полицию, вместе с тем люблинские правоохранители обещают еще раз внимательно просмотреть записи уличного наблюдения. Издание отмечает, что немецкие школьники по итогам своего пребывания в Польше подготовили отчет. И в нем приводится не только инцидент в Люблине. После посещения концлагеря Майданек ученики хотели зайти в синагогу, но охранники, увидев девочек в платках, отказались впустить «по соображениям безопасности». В другом случае им не продали бутылки с водой, «потому что не поляки». К одной из школьниц в хиджабе подходила какая-та женщина и кричала: «Уходи!». «Мы знакомы с расизмом в Берлине, но это ничто по сравнению с тем, что случилось с нами здесь», — оценила итоги пребывания в Люблине немецкая группа.

А в Сопоте жительницу Лодзи отказались впустить в костел, сообщает Dziennik Łódzki (Лодзь). По данным полиции, пани вместе с ребенком шла в церковь в воскресенье, 25 июня. Однако у входа в храм ей преградил путь 59-летний мужчина и повернул ее обратно. Причиной он назвал то, что ребенок женщины имел другой цвет кожи. Это же объяснение он повторил в разговоре с прибывшими на вызов патрульными. К тому же мужчина отказался предоставить свои данные, показать документы, да еще и напал на полицейских. Пана задержали с применением физической силы. В участке выяснили, что он проживает в одном из сел Лодзинского воеводства. Ему предъявлено обвинение в публичной демонстрации расизма, что по польским законам наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Пока же мужчине запрещено приближаться к потерпевшей женщине.

Безопасность поляков выше проблем мигрантов, отмечает Radio Szczecin (Щецин). Об этом заявили депутаты ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) от Западно-Поморского воеводства. Парламентарии подвергли критике заявление главы администрации воеводства Ольгерда Геблевича (представляющего оппозиционную партию «Гражданская платформа»), который, по их словам, на конференции в Европейском парламенте выступал в пользу приема беженцев в Западном Поморье. «Он говорит о том, что Польша будет развиваться лучше, если мы разместим здесь людей со всего мира. Мы не можем согласиться с подобным, я надеюсь, что граждане нашей страны, нашего региона отдают себе отчет в том, какие небезопасные вещи хочет нам внедрить польская оппозиция, а у нас — губернатор Геблевич», — заявил депутат Артур Шалабавка. Как добавил депутат Михал Ях, «благодаря Богу и избирателям, это правительство решает, кто может поселиться в Польше, а кто нет. Власть «Права и Справедливости» категорически говорит «нет», мы не согласны на беженцев, даже если Польше придется заплатить за провальное согласие на их ввоз со стороны бывшего премьер-министра Евы Копач, потому что безопасность польских граждан не имеет цены». В свою очередь, Геблевич обвиняет PiS в преследованиях беженцев. Он уточнил, что не приглашал мигрантов в воеводство, однако придерживается мнения, что местные органы власти должны включиться в работу по оказанию гуманитарной помощи людям, бегущим от войны.

Впрочем, констатирует Dziennik Łódzki (Лодзь), отношение поляков к своей безопасности не такое трепетное: польские туристы террористов не боятся, выбирая для отдыха страны, названные в рапорте министерства иностранных дел «опасными». Популярными местами отдыха у жителей Лодзи остаются Египет, Тунис и Турция. Пани Кристина планирует провести отпуск в Египте, предостережение МИД Польши ее не пугает. «В Египте всегда что-нибудь происходит, но на курортах всегда спокойно, — заявила она изданию. — Я езжу туда почти каждый год, планы пока не меняются. А если какие другие туристы боятся, то, вероятно, отдых будет еще дешевле». Но по информации некоторых лодзинских туристических компаний, в этом году спрос на туры в Египет и Тунис вырос по сравнению с прошлым годом. Хотя другие отмечают, что, напротив, большинство клиентов стали выбирать европейские направления. Решающим фактором при выборе является цена — Европа дороже. Поэтому отдельные туристы выбирают Ближний Восток, не интересуясь политической ситуацией. Они говорят, что даже не будут покидать территорию отеля, ограничиваясь бассейном, пляжем и гостиничной инфраструктурой. Что касается потенциальной возможности террористических актов, то, по словам одного из экспертов в туристическом бизнесе, «в этом году больше людей могут отказаться от поездки в Париж или Лондон из-за угрозы терактов, чем от поездки в Египет или Турцию».

Express Bydgoski (Быдгощ) задал вопрос эксперту Патрику Томашевскому из Университета Николая Коперника: стоит ли полякам опасаться террористических актов? По мнению доктора Томашевского, угроза терроризма является относительно низкой. С точки зрения спецслужб, Польша не относится к странам, которые находятся на передовой борьбы с терроризмом, гораздо более уязвимыми являются страны Северной Африки и Ближнего Востока. Но полностью исключить, что в Польше теракт когда-либо случится, тоже нельзя. По словам эксперта, в подобной ситуации первое, что вы можете сделать, это убежать. Если не получается, то надо попробовать найти укрытие. А если и это не удалось, и на ваших глазах террористы начинают расстреливать заложников, можно решиться на крайнюю меру — вступить с ними в борьбу. Пробовать договориться с преступниками бессмысленно, потому что террористы не действуют рационально.

Сонч нанимает украинцев, пишет Gazeta Krakowska (Краков). Все больше и больше иностранцев приглашают на работу сондецкие компании. Фонд социального страхования Сонча сообщил, что в марте были данные о страховании 9876 иностранцев. Граждане Украины составляют почти 70% застрахованных. Мы хотим жить в Польше по той же причине, что и поляки в Англии, не скрывает Кристина Руденко, студентка Высшей школы управления бизнесом NLU. Она учится в Новы-Сонче, выражая надежду, что после сможет работать здесь. А пока подрабатывает в местном ресторане. На постоянную занятость рассчитывает и ее коллега Диана Деркач. В выходные дни она трудится продавщицей в Кракове, с этим городом связывает свои перспективы. Обе девушки не могут себе представить, что вернутся на Украину, ведь там, по их подсчетам, средняя зарплата составляет около 400 злотых в месяц. Новы-Сонч является особенно привлекательным для украинских водителей и строителей. Ищут рабочих из Украины также компании, занимающиеся переработкой мяса и фруктов. Однако, переживает сенатор Станислав Когут, есть проблемы. «Наши каменщики уехали из Польши, потому что им предложили лучшие зарплаты. Мы используем человеческие ресурсы Украины. Но я боюсь, что они побегут из Польши, когда Украина сама будет интегрирована в Шенгенскую зону», — отметил сенатор. Владелец мясной лавки Веслав Лесняк не скрывает, что хотел бы нанимать на работу сондечан. Но они проявляет все меньше и меньше интереса к работе. Весной прошлого года к нему еще приходили местные жители, искавшие работу. А сейчас появится в лучшем случае один безработный, и все.

В Люблине может появиться франко-польско-украинский Европейский центр, допускает Kurier Lubelski (Люблин). Если это случится, он будет готовить украинские кадры для интеграции с Европейским союзом. О польско-украинском университете в Люблине говорят годами. Но политической воли создать его не появилось. Сейчас рождается другая концепция. По словам профессора Станислава Михаловского, ректора Университета Марии Склодовской-Кюри (UMCS), речь идет о появлении в Люблине франко-польско-украинского Европейского центра. Он должен помогать готовить специалистов в сфере государственного управления Украины, которые будут заниматься евроинтеграцией. Слушателям планируется преподавать европейское право, основы работы на рынках в ЕС. Инициатива реализуется в сотрудничестве с французским Нанси, городом-побратимом Люблина. Правда, более точно о перспективах появления Европейского центра станет известно в августе после визита в Люблин делегации из Нанси.

Как ранее писало ИА REGNUM, Движение силезских автономистов (RAŚ) в кооперации с Верхнесилезским союзом (ZG) создает новое региональное политическое объединение. Опрос о перспективах этой инициативы провел Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Как отмечает доктор Томаш Слупик из Силезского университета, дело однозначно хорошее, первое такое в силезской политике после 1989 года. Удастся ли? Есть сомнения, однако слишком мало еще информации о том, кто войдет в руководство новой партии, какой будет ее программа, чтобы однозначно судить. Благодаря альянсу с ZG позиция объединения приблизится к центру, во внимание будут приняты региональные проблемы, но в более мягком варианте. Политолог ожидает, что сильные акценты будут сделаны на вопросах экономики, окружающей среды и децентрализации. Журналист Марек Тваруг отмечает, что лидеры ZG и RAŚ очень много говорили о самоуправлении, традициях, умении организовываться. Но когда их попросили ответить на ключевой вопрос, что с постулированием автономии Силезии, то они замялись. А ведь это важнейшая проблема, от нее все зависит — и для RAŚ, и для ZG, и для силезской политической сцены. Нужно ясно сказать, означает ли решение об объединении отказ от прежней неумной идеи провозглашения автономии Силезии в 2020 году?

Полицейские грозят протестами — они хотят больше денег, привилегий и общественного признания, рассказывает Głos Wielkopolski (Познань). Сегодня в среднем зарплата сотрудника полиции насчитывает 4033 злотых, а пенсия 3546 злотых. Средний возраст полицейского, выходящего на пенсию, не превышает 48 лет. При этом уйти в отставку после 15 лет службы могут только те, кто вступил в ряды полиции до 2013 года. Это польских правоохранителей не устраивает, равно как их довольствие. В обращении к министру внутренних дел Мариушу Блащаку профсоюз полицейских требует восстановить для всех 15-летний срок для оформления пенсии (сейчас необходимо иметь 25 лет службы и быть старше 55 лет) и «немедленно начать переговоры, направленные на улучшение социального положения сотрудников полиции и их правового статуса». В противном случае профсоюз грозит провести общенациональную акцию протеста. Правоохранители хотят повышения зарплаты с 2018 года на 800 злотых и жалуются на «самую плохую и самую короткую подготовку полицейских в Европе».

Dziennik Elblaski (Эльблонг) решил выяснить, насколько реальна версия о том, что знаменитая Янтарная комната находится в городе Шлобиттен (Варминьско-Мазурское воеводство). Хорошо известно, что замок в Шлобиттене после реконструкции в начале XVIII века был причислен к так называемым королевским замкам. Связано это было в том числе с тем, что здесь с 1701 года останавливались во время путешествий в Кенигсберг все короли Пруссии. В замке жил русский император Павел, маршал Бернадот и другие известные личности. Последним владельцем дворца являлся князь Александр цу Дона-Шлобиттен (1899−1997), автор очень интересных воспоминаний под названием Erinnerungen eines alten Ostpreußen («Воспоминания о старой Пруссии»). Шесть изданий этой книги вышло в Германии, одно во Франции и, к сожалению, ни единого в Польше. А ведь именно из этого труда мы можем узнать о «шлобиттенском следе» Янтарной комнаты. В середине января 1945 года, когда был слышны уже громыхания фронтовой артиллерии русских, в Шлобиттен прибыл граф Эрнст-Отто фон Сольмс-Лаубах, полковник немецкой армии и доктор искусствоведения, стоявший за вывозом художественных ценностей из оккупированного нацистами Пушкина. Сольмс-Лаубах должен был заняться эвакуацией ценностей шлобиттенского замка. Однако при этом он собирался выяснить перспективу размещения здесь Янтарной комнаты. Ранее об этом с хозяином замка говорил доктор Альфред Роде, директор городских художественных собраний Кенигсберга. Правда, князь Александр отказал в этом, сославшись на отсутствие соответствующих возможностей. И еще он не очень верил в победу наци, поскольку начал эвакуацию ценностей из замка уже после возвращения из-под Сталинграда в январе 1943 года.