В этой «загадочной» истории все оказалось до смешного просто. Предатель Родины, сменивший амплуа на «жертву политических репрессий», пал жертвой простой человеческой жадности. С самого начала было понятно, что Дениса Вороненкова убили свои. Вернее, те, кого он хотел считать «своими». Но никто и не догадывался за что.

Иван Шилов ИА REGNUM Бриллиант

Дезертируя из России, депутат и кандидат в официальные мошенники прихватил с собой не столько «тайны Кремля», сколько другие богатства Российской Федерации. К такому выводу пришли украинские журналисты в ходе собственного расследования, итоги которого они могут опубликовать лишь в России. Это и понятно — Киеву будет малоприятно и еще менее выгодно увидеть, что украинские спецслужбы в этом деле сработали столь грязно. Пытаясь свалить вину на ФСБ, они забыли убрать следы за собой.

Согласно переданным украинскими журналистами материалам, Вороненков вывез из России ни много ни мало, а один килограмм бриллиантов, в том числе антиквариат небезызвестной фирмы «Фаберже». Едва оказавшись на Украине, он попытался сбыть их с рук, быстро прославившись среди ювелиров Киева… и сотрудников СБУ. Надо сказать, что беглый депутат действительно сразу стал для них «лакомым куском», но отнюдь не из-за своей чертовской «осведомленности».

На этом месте следы драгоценностей затерялись во мраке, а вскоре трагически погиб и сам Вороненков. И напрасно безутешная вдова Мария Максакова пыталась разыскать богатство после смерти супруга. Нескольких обращений сотрудников СБУ хватило, чтобы охладить ее пыл и повергнуть в еще большую печаль. В качестве компенсации к ней приставили надежных охранников, дабы она — не дай Бог — не повторила судьбу Вороненкова.

Что же касается «раскаявшегося» депутата, то его охраной СБУ не занималось вовсе. Для отвода глаз ему был назначен телохранитель Олег Чикал из подразделения специального назначения ГУР МО Украины (войсковая часть № 2245), который был тяжело ранен в ходе нападения на Вороненкова. Действовал он крайне непрофессионально — перед самым убийством экс-депутату пришлось в одиночестве ждать его на улице, затем охранник шел от него слева, со стороны стены, а оружие и вовсе носил в сумке. Единственное, что он смог сделать действительно качественно — это смертельно ранить убийцу. В ходе расследования выяснилось, что 44-летний Чикал прежде не имел никакого отношения к организации физической безопасности, а в разведке занимался исключительно оперативной работой. Да и само ведомство по своей специфике абсолютно не предназначено для подобной деятельности.

Как сотрудник разведки, Чикал быстро заметил, что за Вороненковым ведется постоянная слежка. Однако руководство странно отреагировало на его донесение — отказало не только в усилении охраны и организации контрнаблюдения, но и в выдаче бронежилетов. Должно быть, это нормальная практика для элитного подразделения спецслужб, охраняющих столь важную персону.

Военная часть №2245 является весьма секретным подразделением, однако и о ней украинским журналистам удалось выяснить любопытные детали. Так, ее командир Максим Михайлович Шаповал до переворота 2014 года служил рядовым офицером в Управлении государственной охраны и Службы безопасности президента при прошлом главе Украины — Викторе Януковиче, а при новой власти по неизвестным причинам пошел на повышение. Отличился он и на фронтах Донбасса.

К примеру, после штурма Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года Шаповал с подчиненными из упомянутой части устроил на захваченной территории целый мародерский рейд. Полковник Александр Громов, майор Кирилл Лавров и капитан Сергей Лысак во главе с доблестным командиром грабили банкоматы, часовые бутики, меховые магазины, а также элитные дома Донецка и его пригородов (сами разведчики назвали это «обысками»). Активно совершались и сделки купли-продажи, товаром в которых выступало оружие.

Глава подразделения организовал на руинах Донбасса прибыльный семейный бизнес — все награбленное свозилось в Киев, где находило своего покупателя с помощью супруги Шаповала. А его сослуживцы впоследствии сделали неплохую карьеру и в настоящее время охраняют главу Минобороны Украины Степана Полторака.

Не гнушался Шаповал и заказными убийствами. В правоохранительных органах журналистам удалось выяснить, что по его приказу бойцы подразделения нередко «убирали» рядовых бизнесменов по заказам их конкурентов. По законам 1990-х была у Шаповала и надежная «крыша» в лице тестя — одного из богатейших людей Луцкой области Александра Ивановича Комшука.

Биография руководителя действительно делает военную часть №2245 исключительной, ведь лучшей гарантией молчания таких людей является запятнанная репутация. С такими подельниками организаторы убийства Вороненкова могли быть уверены, что никто не раскроет их тайны даже под дулом пистолета. Однако СБУ допустила другой прокол. Многие улицы Киева, на которых бывал беглый депутат, оборудованы камерами наблюдения. И вот незадача — записи с них попали на глаза сотрудников полиции до того, как их успели изъять сотрудники СБУ.

Как выяснилось, за Вороненковым следили, и организатором этой слежки до самого момента убийства была Служба Безопасности Украины. Этот факт выдал попавший на камеры и позднее опознанный человек по имени Игорь Устименко — бывший сотрудник СБУ, который получил широкую известность за свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета. После этого в силовых структурах Украины наперебой кричали, что сотрудник спецподразделения «Альфа» был уволен аж в 2014 году. Но как показывает практика, есть ряд амплуа, у которых нет прошедшего времени — это шпионы, воры и предатели родины.

P.S. В последний час из Киева пришла новость, что Максим Шаповал сегодня взорван в собственном автомобиле.