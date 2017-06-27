Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Армянская АЭС

Глава Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук заявил о том, что его ведомство прорабатывает возможность реализации совместных энергопроектов с Белоруссией. «В первую очередь, речь идет о совместной разработке мощных пилотных проектов энергетических кластеров на территории регионов, где пересекаются границы Украины и Беларуси. Со своей стороны украинские специалисты готовы содействовать в поиске заинтересованных инвесторов, готовых вкладываться в эти зеленые проекты», — приводит его слова пресс-служба госагенства. Опыт, которым может поделиться с РБ Украина, угадать несложно: строительство котельных и миниэлектростанций, работающих на энергии сжигания биомассы (в частности, непосредственное пограничье с Белоруссией — один из регионов выращивания энергетических культур, перерабатываемых затем в топливные пеллеты).

Интересует Минск также опыт эксплуатации биогазовых установок, в частности — использование торфа в качестве дополнительного топлива для них. Об этом на конференции, посвящённой использованию ВИЭ в промышленности, рассказала заместитель министра энергетики Ольга Прудникова. Судя по её выступлению, установки биогаза, энергии биомассы для республики — приемлемый компромисс между необходимостью экономить на российском газе и невозможностью (дорого, долго окупается в условиях РБ) активно инвестировать в ветро‑ и солнечную энергетику.

Высокая стоимость и долгая окупаемость — не единственные проблемы. «Если говорить о взаимодействии с белорусскими коллегами в области возобновляемой энергии, то есть, безусловно, сложности. Первая сложность связана с развитием солнечной энергетики в России — проблема локализации производства. У нас 70% комплектующих, которые применяются при создании солнечных электростанций, должно быть произведено в России. Это достаточно жесткое требование. И поэтому, скажем, модуль китайский или модуль белорусский не могут применяться в наших солнечных полях», — рассказал представитель «НТЦ Тонкопленочных технологий в энергетике» Евгений Теруков. Впрочем, эксперт добавил, что обойти это требование белорусские производители могли бы, переключившись на изготовление электроники под российскую нацпрограмму развития автономных солнечных электростанций мощностью от 100 до 200 кВт. «Во время визита в Академию наук Беларуси мы договорились с коллегами, что передадим белорусской стороне сертификаты на свои комплектующие — полимер, серебряная паста, контактные коробки, стекло. И если есть производство в Беларуси, которое способно удовлетворить предъявляемые требования, мы с удовольствием при нормальной цене и нормальном качестве будем сотрудничать с белорусскими предприятиями», — заявил он.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко во время общения с журналистами на форуме «Атомэкспо» рассказал о сроках завершения модернизации белорусских НПЗ. «…скорее всего, на Мозырском НПЗ к концу 2018 года закончим строительно-монтажные работы и в первой половине 2019-го выйдем на проектную мощностью, на «Нафтане» закончим модернизацию к 7 ноября 2019 года, в конце 2019-начале 2020-го выйдем на проектную мощность. Тогда нам экономически выгоднее будет перерабатывать 24 млн т нефти. Это тоже записано в балансах, межправсоглашении [с Россией]», — отметил Семашко. Сегодня РБ перерабатывает на НПЗ 18 из 24 млн т, т. е. модернизация позволит нарастить суммарную производительность НПЗ на треть.

Закавказье

Ситуация вокруг Мецаморской АЭС (Армения) показывает, что информационные атаки проектов «Росатома» во всех странах присутствия ведутся по одним лекалам. Атаку на строящуюся Островецкую АЭС в Белоруссии курируют литовские политики, дипломаты и СМИ. В случае с АЭС в Армении работа ведётся через СМИ Грузии, где начали появляться материалы об опасности продления срока эксплуатации станции. Между тем позиция старшего партнера консалтинговой компании McKinsey&Company Степана Солженицына в ходе выступления на форуме «Атомэкспо» вполне однозначна: «Продление срока службы АЭС на 10 лет позволит осуществить плавную модернизацию энергетического сектора Армении без существенного изменения рыночной конъюнктуры. За это время возможно определение параметров строительства новых современных блоков АЭС, а также планомерное развитие альтернативных источников энергии для диверсификации энергобаланса страны». Понятное дело, что авторитетное мнение не станет препятствием для информационной истерики, а потому стоит свыкнуться с ещё одной «крайне опасной АЭС» в СНГ. По крайней мере, в таком статусе она будет ходить до окончания работ по продлению, а затем передаст это звание АЭС, которую лишь собираются строить в Армении.

Причинами столь пристального внимания к энергетике Армении может быть активность правительства по строительству высоковольтных линий, соединяющих Армению с Ираном и Грузией: «После того, как будут сданы в эксплуатацию воздушные линий электропередач Иран-Армения и Армения-Грузия [предположительно в конце 2019 года — Ред.], Армения будет выступать в качестве регионального хаба электроэнергетической сферы, обеспечивая энергетические системы трех стран», — отмечается в пресс-релизе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики. Это однозначно повышает не только роль самой Армении в регионе, но и роль ЕАЭС, членом которой она является. К тому же, как ранее сообщалось, энергетический проект Армении развивается в рамках энергетического коридора «Север-Юг».

Американскому послу в Армении Ричарду Миллзу пришло время отвечать за свои слова. Не так давно он выступил с заявлением о том, что американский бизнес готов инвестировать в энергосектор республики 8 миллиардов долларов. В середине июня на встрече с послом министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян представил ему два пробных проекта: строительство ГЭС «Шнок» с установленной мощностью 76 Мвт и стоимостью 150 млн долл. и строительство завода по энергетической утилизации бытовых отходов. Посол обещал показать проекты заинтересованным бизнесменов и сообщить об ответе. Кроме того, американский дипломат намекнул, что положительный ответ будет зависеть от готовности правительства повышать тариф: «По меньшей мере, 2 из участвующих американских компаний заинтересованы сферой гидроэнергетики. Однако должны быть разработаны программы, должно быть ясно, какими механизмами будут осуществляться подобные инвестиции, жизнеспособны ли они с коммерческой точки зрения», — заявил он в интервью корреспонденту издания 168. am накануне встречи с министром, а также повторил этот тезис в ходе самой встречи.

В правительстве пока не готовы идти навстречу этим требованиям — события лета 2015 года ещё памятны руководству республики.

Торговый комиссар Италии и представитель компании ICE Сальваторе Парано, общаясь с журналистом haqqin. az на форуме «Экспо-2017» в Астане, заявил, что Италия и итальянский бизнес могут найти точки соприкосновения с Азербайджаном, в частности — в экспорте технологий экономии энергии. «Бутилирование продукции, производство пластика, текстурных материалов и т. д. — по всем этим сферам у нас есть технологии, которые позволяют экономить энергию», — перечислил он возможные сферы приложения технологий.

Пока же в этой сфере республике похвастаться нечем. ВИЭ Азербайджана в январе-мае 2017 года произвели 24,8 млн кВт·ч электроэнергии (0,26% валовой выработки), тогда как за аналогичный период прошлого года было произведено 28,7 млн кВт·ч.

Генеральный директор по нефти и газу министерства энергетики Румынии Корнелиу Кондреа уже собирается торговать азербайджанским газом из Транскаспийского газопровода (которого пока нет и в помине): «Для транзита газа через Болгарию и Румынию нужны минимальные инвестиции, чтобы соединить газовые системы этих стран. Бухарест надеется и на участие в проекте TANAP. К 2019 году будет построен газопровод между Румынией и Болгарией. Так что мы заинтересованы в скорейшем решении вопроса правового статуса Каспия и интенсификации прокладки Транскаспийского газопровода», — заявил он корреспонденту haqqin.az. К слову, первый кандидат на покупку азербайджанского газа у Румынии — Молдавия, двусторонние отношения с которой в последнее время стремится выстроить президент республики Ильхам Алиев. Причём выделяя именно сферу энергетики в числе точек сотрудничества .

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае составила 11,725 млрд кубометров (-6% к аппг), о чём сообщает SOCAR на своём официальном сайте. При этом экспорт газа за январь-апрель вырос на 4%, до 3,085 млрд кубометров.

Добыча нефти за тот же период сократилась до 3,096 млн тонн (-2,1%), хотя в мае, наоборот, было добыто на 3,9% больше, чем в мае прошлого года. Не исключено, что SOCAR стремилась добыть больше накануне заключения соглашения ОПЕК+ в Вене. В целом же по республике добыча нефти просела ещё сильнее — до 15,934 млн тонн (-9,2%).

В ближайшее время SOCAR рассчитывает получить от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (Украина) разрешение на поставку природного газа. Напомним, у азербайджанской компании существует договор с «Укртрансгазом» (компания-оператор ГТС Украины) на поставку 180 млн кубометров газа в течение 2017 года, однако с 1 июля без получения таких разрешений осуществлять поставки станет невозможно. .

Средняя Азия

Казахстан в течение ближайших 3−4 лет планирует довести суммарную установленную мощность ВИЭ до 1 Гвт. «Мы подписали сегодня соглашений где-то на более чем 700 мегаватт возобновляемых мощностей. В РК за последние пару лет только 300 МВт только ввели, из которых за последний год 150. Мы должны данные соглашения реализовать, чтобы 3% от всей электроэнергии к 2020 году было из ВИЭ», — перечислил министр энергетики РК Канат Бозумбаев во время выступления на «Экспо-2017». При этом строительство около 500 Мвт мощностей будет финансировать ЕБРР (с ним и подписывали соглашения), который, в свой очередь, пообещал предоставить кредит в размере 250 млн долл., а также привлечь инвесторов с ещё 480 млн долл.

Одна из СЭС, которую будет финансировать ЕБРР, будет располагаться возле космодрома Байконур. Банк выделяет на станцию мощностью 50 Мвт 28 млн долл., как соинвестор строительства.

Проект строительства ВЭС мощностью 100 Мвт Казахстан реализует совместно с ENY и GE

Также министр заявил, что к 2050 году доля ВИЭ в энергетике страны должна достигнуть 42%. Хотя есть и более оптимистичные оценки. Профессор солнечной энергетики Кристиан Брейер, выступая на всё том же форуме в Астане, заявил, что у Казахстана есть все шансы полностью перевести энергетику на ВИЭ к 2050 году. Ранее в своих прогнозах он утверждал, что добиться этого к такому сроку смогут всего 3 страны мира (Индия, Иран, Нигерия).

Впрочем, договорённости с ЕБРР — не самый главный успех «Экспо». Ресурс khabar. kz сообщает о том, что по итогам обсуждения на форуме Казахстан и Малайзия рассматривают совместные проекты в альтернативной энергетике на 1 млрд долл.

Увлечение руководства Казахстана солнечной и ветровой энергетикой покритиковал председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Он указал на то, что это создаёт определённые риски для экономики: «…для Казахстана это будет серьезный вызов, потому что снизится спрос на производящиеся здесь энергетические ресурсы», — приводит его слова today.kz.

Впрочем, о более традиционных источниках энергии в республике тоже не забывают. В Минэнерго Казахстана подготовили Энергетическую стратегию, которая предусматривает увеличение внутреннего годового спроса на нефть почти вдвое — до 18 млн тонн, и на газ — с 12,8 до 20 млрд кубометров. «В связи с достижением пика мирового потребления к 2029 году, в ближайшее время Казахстану необходимо наращивать объём добычи и экспорта сырой нефти», — отметил профильный министр. Для наращивания объема добычи углеводородов в министерстве даже сформировали специальный штаб.

CNPC к 20-летию работы в Казахстане обнародовала статистику добычи. По состоянию на 6 июня компания добыла на месторождениях Казахстана свыше 290 млн тонн нефти и сегодня вышла на ежесуточную добычу в 52 тыс. тонн.

Проведение первого этапа тендера на строительство 14 малых ГЭС в Киргизии прошло в целом успешно — получены заявки по 11 из 14 предполагаемых станций. Теперь на втором этапе, который должен состояться 30 июня, будут определяться победители по каждому проекту. Однако во Всемирном банке всё ещё скептически настроены к тендеру: «Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, в которой предусмотрен льготный режим для проектов строительства малых ГЭС и финансово устойчивый специальный тариф на поставку электроэнергии в сеть, маловероятно, что частные инвесторы воспользуются этим потенциалом без дополнительных гарантий со стороны правительства. Поскольку партнерами соглашений о покупке электроэнергии, произведенной частными предприятиями, являются технически несостоятельные распределительные компании, маловероятно, что инвесторы с высокой репутацией возьмут на себя риск долгосрочных инвестиций без дополнительных заверений и гарантий в случае недопоступления платежей», — говорится в экономическом обзоре ВБ.

Узбекистан планирует нарастить экспорт газа в Китай до 10 млрд кубометров в год в течение ближайших 3 лет. Об этом заявил председатель правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов в ходе заседания международного пресс-клуба. Также он отметил, что в компании заинтересованы в экспорте газа в Европу (по всей видимости, через Южный газовый коридор, по которому в будущем пойдут объёмы, которые сегодня попадают европейским потребителям через посредничество «Газпрома»). Также он заявил, что Узбекистан получил от Туркмении предложение участвовать в проекте TAPI (газопровод Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия): «Скорее всего, мы будем оператором этого проекта», — заявил он. Теперь осталось дождаться результатов конкурса.

Информагентство Trend со ссылкой на представителя «Узбекнефтегаз» сообщает о планах компании добывать газ на шельфе Каспия в сотрудничестве с другими каспийскими государствами — Азербайджаном и Туркменией. «…сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран», — пояснил он. Кроме того, узбекская сторона рассчитывает на помощь Азербайджана в подготовке специалистов для работы на шельфе, и также на техническую помощь.

В Таджикистане собираются в течение двух ближайших лет нарастить установленную мощность в энергетике на 800 Мвт за счёт частичного пуска строящейся Рогунской ГЭС — в середине июня как раз было завершено возведение нижней перемычки плотины. Информацию о пуске вначале разместила Salini Impregilo (компания, которой поручено строительство), а теперь её подтверждают и в правительстве республики. После завершения строительства мощность станции будет равняться 3600 Мвт, а на её строительство правительство потратит почти 4 млрд долл.