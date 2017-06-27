Утром 26 июня в российских СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в авиационной отрасли о том, что «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) прекратит производство ближнемагистральных пассажирских самолётов Ан-148 после того, как достроит ещё 2 борта. Однако уже вечером того же дня российское предприятие прокомментировало ситуацию, частично опровергнув информацию — согласно заявлению, работы не могут быть заморожены до того момента, пока не будут построены ещё 5 Ан-148 в интересах министерства обороны России. А случится это не раньше 2018 года. Более того, предприятие готово продолжить постройку самолётов украинской разработки и в дальнейшем, если на них будут заказы. Попробуем всё-таки разобраться — каковы перспективы производства Ан-148 в России и на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ан-148

Разрыв отношений с Россией остановил производство авиации на Украине

Разработка ближнемагистрального пассажирского авиалайнера Ан-148 началась в 2001 году, работы велись украинской компанией ГП «Антонов». В самолёте очень широко были использованы компоненты производства разных стран, в том числе России (в наибольшей степени), Франции, США и т. п. При этом производство машины, близкой по концепции к российскому самолету SukhoiSuperJet-100, практически сразу было решено развернуть в Воронеже и Киеве (завод «Авиант», ныне серийный завод «Антонов»). Интересно, что Ан-148 очень приглянулся российским силовым ведомствам, судя по всему, из-за отсутствия критически важных западных компонентов в конструкции. Это выгодно отличает Ан-148 от того же SSJ-100, несмотря на то, что авиалайнер «Сухого» выигрывает у конкурента в характеристиках и коммерческой привлекательности и, к тому же, не имеет никакого отношения к Украине. Как итог, из 39 поставленных машин, 29 (74%) были произведены в России. Производство же в Киеве остановилось — как оказалось, разрывая связи с Москвой, ущерб собственному производству был нанесён куда сильнее. В 2015 году были произведены последние к сегодняшнему дню 2 украинских самолёта — один Ан-148 и один Ан-158 (удлинённая модификация Ан-148).

Подводя итог — к сегодняшнему дню зависимость российской авиации от украинских предприятий сведена к минимуму и совсем скоро исчезнет окончательно, тогда как Киев потерял возможность производить свой единственный относительно успешный самолёт, созданный после распада СССР. Украинские производители активно заняты поиском поставщиков, которые могут заместить российские компоненты для того же Ан-148, но очевидно, что долгие «простои» с заказами могут серьезно отпугнуть заказчиков, которых и так было немного. Единственное, на что остаётся уповать «Антонову» — это заказы, носящие политический характер, но подобные сделки редко бывают крупными и неспособны помочь развитию отрасли. К тому же и само замещение российской элементной базы может оказаться крайне сложной задачей, так как западные производители имеют заметно иные стандарты.

Vaso.ru Сборка Ил-112В на Воронежском авиационном заводе

Важен ли Ан-148 для России?

В последние годы производство Ан-148 было основной сферой деятельности ВАСО наряду с мелкосерийным производством широкофюзеляжных авиалайнеров Ил-96 различных модификаций. В этом смысле прекращение производства Ан-148 (пусть даже в 2018, после окончания выполнения контракта с министерством обороны России) может быть для предприятия неприятной новостью. С другой стороны, потребность в этом самолёте в интересах силовых структур достаточно ограничена, а в коммерческом секторе есть более интересные предложения. Поэтому рассчитывать на Ан-148 в долгосрочной перспективе в любом случае не стоит. Производственные мощности ВАСО должны быть переориентированы на серийное производство лёгкого транспортного самолёта Ил-112: Ил-112Т в гражданской модификациии, Ил-112В в военной. На последний уже планируется стартовый заказ от министерства обороны России, а общая потребность в самолётах этого класса составляет несколько сотен единиц.

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В этом смысле судьба проекта Ан-148 для России не слишком важна, чего нельзя сказать об Украине. Российские производители имеют альтернативные проекты — будь то SSJ-100 или перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21. Создание же новых машин на Украине в обозримой перспективе без кооперации с Россией — событие крайне маловероятное.