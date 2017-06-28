Широкую дискуссию среди пользователей Telegram вызвала новость о возможной блокировке мессенждера. Мнения «за» и «против» — в ленте новостей ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Конец полета?

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет. Об этом программист и предприниматель написал 26 июня на своей странице в сети «ВКонтакте».

По мнению Дурова, требования ведомства «выдать ключи для дешифрации» интернет-мессенджера Telegram, которые необходимы Роскомнадзору для чтения переписки и выявления потенциальных террористов, противоречит статье 23 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на тайну переписки.

Кроме того, данное требование свидетельствует о том, что в ведомстве не знают о современных способах шифрования коммуникаций.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», — поясняет главе Роскомнадзора Дуров. — Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger».

По мнению программиста, блокировка Telegram никак не усложнит жизнь террористов и наркодиллеров, поскольку «в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)».

Подобные мессенджеры не блокируются ни в одной стране мира, заявил Дуров.

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — резюмирует сказанное разработчик Telegram.

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Исполнители и кураторы теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля координировали свои действия при помощи мессенджера Telegram, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мессенджер Telegram, позволяющий создавать «секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», использовался на всех стадиях организации и подготовки теракта в метро Петербурга.

Достоверная информация об использовании «террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором» этого мессенджера была получена в ходе оперативного сопровождения расследования теракта, уточнили в ФСБ РФ.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций ФСБ фиксирует «тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы».

Наиболее активно члены ячеек террористических организаций пользовались мессенджером Telegram.

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Члены ячеек террористических организаций в России и их зарубежные кураторы использовали для координации действий, в том числе и при подготовке и осуществления теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года, популярный мессенджер Telegram, сообщает ФСБ РФ 26 июня.

По данным ведомства, пособники террориста-смертника и их зарубежные кураторы применяли мессенджер Telegram для сокрытия своих преступных замыслов «на всех стадиях организации и подготовки террористического акта» в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

На территории России такими ячейками наиболее активно для связи используется именно Telegram, поскольку он позволяет создавать чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Ранее к создателю Telegram Павлу Дурову обратился глава Роскомнадзора Александр Жаров с просьбой предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

В случае фактического отказа Telegram в России должен быть заблокирован. Дуров отреагировал на обращение, назвав инициативу Роскомнадзора «саботажем государственных интересов».

Позже Жаров публично пожаловался на Дурова, упрекнув того в «нейтральном отношении к террористам». Роскомнадзор требует от Telegram предоставить полное имя компании-владельца, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации.

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Эксперты телекоммуникационной отрасли полагают, что возможная блокировка в России мессенджера Telegram не поможет спецслужбам в борьбе с терроризмом. Вместе с тем они считают, что у государства есть другой способ достичь поставленной им цели, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось, представители ФСБ в понедельник, 26 июня, заявили об активном использовании террористами мессенджера Telegram. В частности, этим видом связи, по данным ФСБ, пользовались организаторы и исполнители теракта в петербургском метро 3 апреля.

«Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не знают, на какой мессенджер могли бы перейти, если сервисы Telegram будут заблокированы в России.

По его словам, если блокировка произойдет, — то в Кремле перейдут на другой мессенджер, какой будет удобнее.

«В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность, то есть выбор», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о блокировке Telegram — это не вопрос администрации президента РФ и посоветовал задать его главе Роскомндазора Александру Жарову.

«Это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые предписываются действующим нашим законодательством», — уточнил Песков.

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Telegram, один из самых популярных благодаря удобству и безопасности мессенджеров, может быть заблокирован на территории России. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, до блокировки остаются считанные дни. От создателя Telegram Павла Дурова требуется привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством, однако в Роскомнадзоре отмечают, что на данном этапе все способы официальных контактов с командой Telegram исчерпаны. Велика вероятность, что уже на этой неделе его многочисленные пользователи будут вынуждены искать другой канал связи.

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Обвинения ФСБ в адрес Telegram об использовании мессенджера террористами — повод для контроля над населением, заявил 26 июня создатель Telegram Павел Дуров в социальной сети «ВКонтакте».

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы, — написал он. — Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением».

Дуров пояснил, что нельзя сделать мессенджеры избирательно опасными — например, только для потенциальных террористов. Если они будут защищены, то для всех одинаково.

«Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», — написал он.

Дуров отметил, что если шифрование будет «ослаблено», то это грозит подрывом национальной безопасности страны, ведь иностранные спецслужбы тогда смогут читать переписку российских граждан.

«При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — написал он.

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Сенсации в ситуации с Telegram не случилось. Случай далеко не уникальный, как линия поведения российских властей. Все это уже было в колыбели демократии, цифровых технологий и Силиконовой долины — в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM к. э. н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков.

«Ситуация с Telegram в её публичной плоскости очень сильно напоминает попытки американских силовых ведомств принудить Apple Inc. разблокировать iPhone ликвидированного террориста. Пожалуй, в «противостоянии» контролирующих органов и новых медиа, которые просто по своему предназначению «подкупают» своих пользователей свободой самовыражения (имеются в виду пользователи не нарушители) на этом этапе истории все страны похожи. Нового отношения к технологиям и способам их использования пока никто не придумал. Это сродни вечному спору о том, где заканчивается свобода… и начинается что-то другое», — пояснил Колмаков.

По его мнению, «в этой игре у каждого своя роль, и «владельцы» технологий тоже отыгрывают свою. Они отлично понимают, что вовлеченность пользователей повысится хотя бы за счет повышения градуса дискуссии и последние как бы чувствуют себя ее героями. В то время как самим соцсетям нужно обыгрывать миссию особой зоны свободы, они не могут себе позволить согласиться на требования сразу, а чаще все же не соглашаются».

«Что касается Павла Дурова, то его нынешнее поведение и опыт с ВК, когда он довольно быстро отказался от своего детища во имя своих принципов дает основание понять, что он не будет выполнять требования Роскомнадзора ни при каких для его бизнеса рисках. Есть и практическая сторона вопроса: возможно есть некие технические способы противостояния санкциям Роскомнадзора. Трудно поверить, что Дуров не предвидел этого вечного спора», — сказал эксперт.

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Возможная блокировка Telegram является не покушением на свободу слова, а необходимостью в условиях борьбы с терроризмом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал бывший командир спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва Андрей Колесник.

«Блокировка Telegram? Знаете, во время Великой Отечественной войны цензура в системе коммуникации между гражданами была ещё жестче — в письмах, тех же телеграммах, но все относились к этому с пониманием. А кто сказал, что с Россией сегодня не воюют? Террористическую угрозу никто еще не отменял. Так что не стоит думать, что эта блокировка — покушение на свободу слова».

«Вы помните, как минувшей весной в Калининграде НАК проводил масштабные учения, в связи с чем в городе образовались пробки и некоторые калининградцы возмущались, что, дескать, некомфортно, — продолжил Колесник. — А потом менее чем через месяц в Питере грянул этот страшный теракт. И многие, надеюсь, поняли, что к работе спецслужб надо относиться с пониманием. На кону стоит не прибыль, не честь мундира, а жизни людей и их душевное спокойствие».

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, пользуется ли Андрей Колесник Telegram, экс-депутат Госдумы сказал: «Не пользуюсь, ни им, ни другими интернет-каналами. Предпочитаю общаться, глядя в глаза».

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Руководитель оренбургского регионального отделения комитета по предотвращению пыток Тимур Рахматуллин считает, что в личных целях надо выбирать безопасные месседжеры. Например, он сам несколько месяцев в личных целях использует Telegram, потому что уверен в невозможности постороннего вторжения в его переписку, сообщил он корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию, которая разворачивается вокруг этого месседжера, и угрозу блокировки.

Вместе с тем Рахматуллин подчеркнул, что он активно использует параллельно и другие месседжеры, поэтому блокировка не скажется на его общении посредством интернета.

По словам оренбуржца, блокировка Telegram — не смертельный случай, у пользователей большой выбор других месседжеров. Он также признался, что глубоко не вникал в тему.

«Неприятно думать, если от компании требуют шифровальные ключи, и кто-то сможет читать мою переписку. Если же речь не о доступе правоохранителей к чужим письмам, то возможно Telegram занимается самопиаром», — сказал Тимур Рахматуллин.

SMM-специалист Валерий Хусаинов не понимает, почему создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встал в позу. По его словам, блокировка на данный момент — это попытки Роскомнадзора подвести Telegram под свои правила.

«Этим правилам соответствуют все соцсети, гуглы и т. д., …бунтовать можно против чего угодно, но если есть правила, то все же нужно им подчиняться. Правила могут быть хорошими или плохими, но это правила, ну и все работают же опять же. Фейсбук же не стал выдумывать и решил все вопросы», — отметил Валерий Хусаинов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Перед законом все равны, в том числе и Павел Дуров со своим электронным сервисом Telegram, тем более когда обстановка в мире накалена до предела и борьба с терроризмом является одной из главнейших задач нашего государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил общественный и политический деятель, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

«Любое вмешательство спецслужб в личную жизнь гражданина всегда вызывает определённое напряжение в обществе. К тому же всемирный опыт показывает, что спецслужбы не всегда корректно пользуются той или иной личной информацией. Однако в данном случае, насколько мне известно, о личных данных пользователей Telegram речи не идёт. Зато говорится о предоставлении данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, что соответствует действующим законам. Здесь вообще никаких проблем не вижу, поскольку перед законом все равны и все должны ему подчиняться», — отметил Вадим Колесниченко.

По его мнению, все накопители информации должны находиться на территории РФ, поскольку сейчас в мире происходит серьёзное осложнение международных отношений. При этом нашему обществу пора определиться, готово ли оно ради личной безопасности поступаться в части тех или иных прав?

«Мы видим, что в России предотвращаются десятки серьёзных терактов, а те, что произошли — позволяют предположить, что это действительно очень серьёзная и опасная проблема для страны. В случае с детищем Дурова необходим разумный компромисс», — подчеркнул господин Колесниченко.

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Отечественные информационные продукты, в первую очередь, должны придерживаться российского законодательства, потому что речь идёт об информационной безопасности и противодействию терроризму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко, комментируя ситуацию вокруг возможной блокировки на территории России электронного сервиса Telegram.

«Если разработчики отечественных менеджеров игнорируют требование закона, то возникает резонный вопрос: «А на кого они работают»? Фактически сейчас Павел Дуров отказывается содействовать борьбе с терроризмом. Его аргументы не выдерживают никакой критики — особенно в части беспокойства за переписку чиновников. У чиновника в принципе не должно быть таких диалогов, которые нужно шифровать. Если они есть, то к чиновнику должны быть вопросы у правоохранительных органов. На моих коммуникациях блокировка Telegram точно никак не скажется — я и сейчас пользуюсь им крайне редко», — отметил парламентарий.

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) назвал настоящую причину возможной блокировки Telegram, а также предсказал блокировки App Store и Google Play.

Разумеется, с терроризмом надо бороться, и террористы пользуются мессенджером «Телеграм», вокруг которого сейчас ломаются копья, отметил Лебедев.

«Но не забудем, что террористы пишут свои сообщения буквами и при этом используют пальцы. Давайте запретим буквы и всем отрежем пальцы! Вот, что получается по логике Роскомнадзора и по логике наших властей. Понятно, удобнее, чтобы граждане вообще не общались… А еще удобнее, чтобы граждан и вовсе не было», — иронизирует парламентарий в «Живом журнале».

Реальная причина, полагает депутат, «выборы и протестная активность граждан».

«Давайте тогда уж просто запретим граждан! Это в свое время, вроде, уже предлагала Маргарет Тэтчер: оставить в России только тех, кто обслуживает трубу. Видите, как отлично совпали чаяния наших властей и наших врагов! Не странно ли?» — рассуждает он.

Но ведь решения у нас не принимаются оперативно — и не отменяются тоже, продолжил депутат.

«Возможно, будет попытка заблокировать также App Store и Google Play. Эти попытки встретят сопротивление компаний Google и Apple, чей бюджет сравним с бюджетом РФ (если не превышает). Напомню, что с блокировкой Line, WeChat, Zello ничего не вышло — что, как говорится, «власти скрывают», но не особо удачно скрывают», — пишет Лебедев.

Избиратели сделают свой выбор в пользу тех, кто не следует заветам злобной тетушки Тэтчер, заключил парламентарий.

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