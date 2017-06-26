В конце прошлой недели Генеральная ассамблея ООН 94 голосами при 15 против поддержала резолюцию, предложенную Маврикием и другими Африканскими странами, и официально обратилась в Международный суд в Гааге с поручением дать юридическую оценку статуса архипелага Чагос.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская военная база на острове Диего-Гарсия

Оппонентами Маврикия выступало Соединенное Королевство и его западные союзники, в первую очередь США, утверждая, что это «двусторонний спор», но их доводы Генассамблея отвергла.

Таким образом, иск перешел из плоскости обращения в Международный суд не слишком влиятельного в Гааге отдельного государства Маврикий в поручение мирового сообщества, выраженное резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.

При этом, хотя резолюция не содержит обозначения позиции Объединенных наций и только поручает суду «дать правовую оценку», сам факт ее принятия по инициативе Маврикия против возражений Британии и США четко показывает Международному суду, к чьей позиции склоняется Генассамблея.

Посол Великобритании при ООН сэр Мэтью Рикрофт увещевал Генеральную ассамблею: «Сколько других двусторонних споров, оставшихся после истории, можно было бы представить Генеральной Ассамблее таким образом?»

«Настоящий проект резолюции может создать прецедент, о котором многие из вас в этом зале могли бы пожалеть», — привел последний аргумент британский посол.

На это министр обороны Маврикия Анурдуд Югнаут сказал собранию ООН, что двусторонние переговоры с Великобританией потерпели неудачу, и единственный способ разрешить конфликт — обратиться к международным инстанциям.

Почему же делегацию Маврикия возглавлял министр обороны, а не глава дипломатического ведомства? Потому что только он может убедительно ответить на главный, скрытый вопрос спора — что будет с базой ВВС США на острове Диего-Гарсия, если суверенитет над архипелагом перейдет к Маврикию и выселенные с Диего-Гарсия жители вернутся на остров.

Диего-Гарсия — не просто важнейший, опорный инструмент военного влияния США в Индийском океане на огромном театре от Суэцкого канала и до островов Парацельса в Южно-Китайском море.

Одна из крупнейших в мире военных баз за пределами национальной Территории. Точнее, две базы — американских ВМФ и ВВС.

Американская военная база на острове Диего-Гарсия. 1985

Военно-морская база способна принимать и снабжать всем необходимым суда любого класса, включая две авианосные группировки одновременно. На острове постоянно базируются две эскадры судов-складов, предназначенных для заблаговременного складирования военной техники и средств материально-технического обеспечения передовых группировок всех видов вооруженных сил в регионе. На судах одной из эскадр размещен бригадный комплект вооружения, военной техники и средств обеспечения из расчета действий экспедиционной бригады морской пехоты в течение 30 суток. На судах другой эскадры размещены техника и запасы для бронетанковой и механизированной бригад, а также частей ВВС.

Военно-воздушная база предназначена для базирования как тактической авиации, так, что самое важное, стратегических бомбардировщиков, таких, как В-2, которые не могут взлетать и приземляться с авианосцев.

С 1966 года весь остров полностью находится в распоряжении американцев. Британия передала его США для военных целей на 50 лет с возможностью пролонгации аренды на 20 лет, как утверждается соглашением, бесплатно. Перед тем, как остров был отдан в аренду США, с него предварительно были выселены все коренные жители, Соглашение об этом было принято по результатам секретной договорённости тогдашнего британского премьера Гарольда Вильсона и президента США Линдона Джонсона.

Требование вернуть насильно выселенных жителей — пожалуй, самый сильный инструмент в папке Маврикия, с которой он идет в Международный суд в Гааге.

Вот почему именно позиция военных Маврикия по вопросу дальнейшего функционирования базы потребовала поставить во главе делегации главу оборонного ведомства.

Министр Анурдуд Югнаут не стал обострять и без того горячий спор в ООН и дал и США, и их военным союзникам по-военному четкий ответ на невысказанный вопрос.

База на Диего-Гарсия сохранится — по крайней мере в те сроки, которые предусмотрены действующим с Великобританией соглашением.

Однако сразу же дал понять, что «бесплатно, по дружбе» американцы на Диего-Гарсия хозяйничать не смогут, если архипелаг Чагос отойдет к маврикийской стороне — будет нормальный, полноценный договор между Маврикием и США об аренде с серьезными компенсациями и выплатами.

«Мы хотим заверить Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки в том, что осуществление эффективного контроля со стороны Маврикия над Архипелагом Чагоса никоим образом не создаст никакой угрозы для военной базы. Маврикий привержен продолжению работы базы в Диего-Гарсия в долгосрочной перспективе, которую Маврикий готов обсудить с заинтересованными сторонами», — добавил он.

Житель острова Диего-Гарсия. 1969

И что точно не обсуждается, так это право коренных жителей острова и их многочисленных потомков — а это по разным оценкам от трех до семи тысяч человек — вернуться на остров. А вот это уже — серьезнейший вызов самому существованию базы.

На первый взгляд, пять и даже семь тысяч человек — это немного. Но речь идет об острове-атолле площадью всего 29 квадратных километров — для сравнения, это площадь среднего европейского столичного аэропорта. И вот из этой территории предстоит нарезать для жителей место для их домов, общественной и хозяйственной инфраструктуры, экономических объектов и всего, что позволило бы жителям жить и работать.

Арендную плату и компенсации насильно выселенным семьям островитян военные США и Британия, разумеется, потянут. А вот земли лишней на Диего-Гарсия точно нет.

Эксперты уже вовсю говорят, что Диего-Гарсия, в случае, если возвращение жителей состоится, ждет «синдром Окинавы». Разумеется, вся экономика местного населения будет завязана на военную базу — бары, рестораны, прочие развлечения. Ни для сельского хозяйства, ни для минимальной промышленной инфраструктуры просто нет места.

А это означает лавину конфликтов, уголовных преступлений, коррупции и контрабанды — что такое американский военнослужащий, запертый на базе на далеком острове и вырвавшийся в увольнительную, как раз и показала Окинава.