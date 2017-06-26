Газ

Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 июня составляли порядка 11,152 млрд кубометров. Таким образом, с 12 июня в ПХГ Украины закачано 1,06 млрд кубометров природного газа — в среднем по 96,5 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 3,562 млрд кубометров топлива. По всей видимости, нарастание темпов закачки связано с полученным ранее от правительства указанием накопить к началу отопительного сезона 17 млрд кубометров газа в ПХГ.

Ещё одна версия резко возросшей закачки — предприятия Ostchem (заводы по производству азотных удобрений). 16 июня стало известно что 3 из 4 заводов группы (Черкасский «Азот», «Ровноазот» и Северодонецкое объединение «Азот») возобновляют работу после трёхмесячного простоя. В пресс-службе группы отметили, что намерены обеспечить украинских аграриев удобрениями для осенней посевной кампании, для чего необходимо произвести 1,2 млн тонн продукции. По грубой прикидке (берём только аммиачную селитру и средний расход газа для её производства по украинским заводам в размере 1,1 тыс. кубометров на тонну), получим, что для обеспечения заявленного количества продукции заводам группы необходимо примерно 1,32 млрд кубометров газа.

Пресс-служба Минэнерго сообщила об окончании разработки плана модернизации ГТС Украины, рассчитанного до 2022 года. В министерстве решили отказаться от модернизации за заёмные средства и будут обходиться собственными. По сути, основное направление модернизации заключается в реализации уже упоминавшейся в Минэнерго идеи: участии в переброске газа с Севера (Норвегия, терминал по приёму сжиженного газа в Польше) на Юг Европы (Болгария, Румыния), для чего будут построены соответствующие ответвления ГТС.

Добыча собственного газа на Украине в январе-мае выросла до 8,6 млрд кубометров (+2,5% или +2,9 млн кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Такие данные приводят в министерстве энергетики Украины. Напомним, что цены на газ для населения Украины резко подняли именно с той мотивацией, что появятся средства для стремительного роста собственной добычи.

Campbeca Андрей Коболев

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, наконец-то, окончил праздновать предварительное решение Стокгольмского арбитража и занялся делом: пытается заставить США поиграть в игры 50-летней давности. А именно призывает ввести санкции против всех участников проекта «Северный поток-2». «Мы настоятельно призываем США как можно скорее распространить санкции на все компании, потенциально вовлечённые в этот проект… Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США», — заявил глава компании в интервью The Wall Street Journal. Что же, суть интересов США Коболев понимает верно, однако работает пока грубовато. Также напомним, что в 60−70 годах похожим образом пытались помешать строительству нефте‑ и газопроводов в Европу, наложив запрет на экспорт ТБД в СССР. Строительство тогда удалось замедлить, но в целом затея провалилась.

В Европе уже возмутились такой постановкой вопроса. Главы МИД Австрии Кристиан Керн и Германии Зигмар Габриэль отметили, что европейские энергоносители — это дело Европы, а не Соединённых Штатов Америки.

Это вообще знаковое интервью Коболева. Не исключено даже, что по его итогам удастся сгладить германо-турецкий и австро-турецкий конфликты, ведь следующим шагом глава «Нафтогаза» попросил США надавить уже на Турцию, убедив её пропускать LNG-газовозы через Босфор. Мол, из-за этого Украина лишена возможности покупать американский сжиженный газ.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский указывает, что проблема решаема: «…максимально комфортная схема и наименее затратная для Украины, это возможность поучаствовать в существующих терминалах в Средиземном море. Допустим, речь идет об Испании, Португалии, причем поучаствовать финансово. И иметь возможность реализовывать схемы замещения. Насколько это будет экономически выгодно, скажем, по сравнению с теми контрактами, которые есть на сегодняшний день, или с контрактами с «Газпромом», которые могут быть пересмотрены. Ценовые позиции будут совершенно иные. Сейчас вам никто не скажет, потому что нужно садиться и считать. Но в любом случае LNG будет дороже, потому что вам нужно его довезти через океан, газифицировать здесь, потом протащить через всю Европу, потому что никто из компаний делать скидку на транспорт не будет. Вам придется заплатить за транспорт по полной программе от побережья Португалии и Испании. Вот тогда уже конечная цена на границе с Украиной, я думаю, она в любом случае будет выше, чем те контракты, которые есть, например, с Европой на сегодняшний день у НАК «Нафтогаз» либо с «Газпромом» на восточной границе», — заявил эксперт в эфире радио «Голос Столицы».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Завершился фейерверк ярких заявлений от главы «Нафтогаза» сообщением о… готовности вновь покупать газ у «Газпрома» напрямую: «После выполнения первого решения Стокгольма о поставках газа цена должна быть пересмотрена. Как только «Газпром» выполнит решение трибунала, мы будем готовы брать газ у них», — заявил Коболев на пресс-конференции в Брюсселе. Словно в насмешку темой пресс-конференции было сотрудничество Украины и ЕС в сфере энергетической безопасности (которой он как раз и угрожает, инициируя попытки срыва «Северного потока-2).

«Стоит остерегаться того, что «Нафтогаз Украины» снова может возглавить борьбу против «Газпрома» (в данном случае «Северного потока-2»), чтобы потом этот вопрос проиграть с треском. И на этот раз проигрыш будет стоить Украине очень дорого — с карты Европы навсегда исчезнет Украина как транзитное государство. И последние три года «Нафтогаз» довольно «успешно», к сожалению для государства, проводил лишь пустые разговоры об опасностях «Северного потока-2», — предупреждает другой украинский экспертпо энергетике Юрий Корольчук.

Показательным стал последний визит Коболева в США, который оказался провальным для «Нафтогаза», — отмечает специалист.

«Ведь руководитель «Нафтогаза» оказался неспособным предложить американцам готовый рецепт приостановлении строительства «Северного потока-2». В США также вызвало недовольство и то, что Коболев не смог объяснить чем тогда занимался «Нафтогаз» в течение трех лет, если теперь обращается к США с просьбой спасти транзит газа через Украину…В конце концов, бюрократические игры и политические спекуляции вокруг «Северного потока-2» только на руку европейскому консорциуму компаний и «Газпрому». Появление главы Верховной рады Андрея Парубия (который параллельно с Коболевым отметился рядом аналогичных заявлений — ИА REGNUM) среди защитников ГТС Украины от «Северного потока-2» внушает не веру в победу, а наоборот, является предвестником того, что нас ждет масштабная бесплатная сдача ГТС. К тому же, у украинских политиков, как и в «Нафтогазе» откровенные задержки в восприятии адекватной реальности. Ведь параллельно с «Северным потоком-2» не меньшую угрозу для Украины составляет строительство «Турецкого потока», которое Россия на днях начала реализовывать. Однако ревнивые поборники и защитники ГТС Украины пока этого не замечают», — резюмировал эксперт. В завершение он констатировал, что власти в Киеве видят энергетическое будущее Украины «на коленях в позе просителя перед ЕС».

В руководстве «Нафтогаза», похоже, ведётся негласное соревнование на лучшую «хуцпу» (беспримерная наглость). Коммерческий директор компании Юрий Витренко в ответ на вопрос журналиста издания «Новое время» о том, как Украина планирует бороться с намерением России отказаться от транзита газа через украинскую ГТС, ответил: «Одно из наших требований — компенсация недополученной прибыли за недопоставки по транзиту, а второе — это пересмотр тарифа. Мы хотим, чтобы Газпром покрыл дополнительные расходы, связанные с ускоренной амортизацией украинской ГТС до конца действия контракта».

Трансформеры

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля на Украине по состоянию на 24 июня составляли 2,669 млн тонн, из которых 1,892 млн тонн — угли газовых марок и 777 тыс. тонн — антрацит. Это означает, что с 13 июня запасы увеличились на 60 тыс. тонн антрацита. Что же касается газовых углей, то их количество, наоборот, снизилось на 88 тыс. тонн.

В энергосистеме Украины по состоянию на 25 июня во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 4173 МВт (примерно 29,6% от общей мощности украинской тепловой генерации). Постепенно возрастающее количество мощностей тепловой генерации как раз и объясняет причину уменьшения угля марки «Г».

У Украины крайне любопытный режим ЧП в энергетике, который, напомним, длится с февраля. В январе-мае экспорт электроэнергии достиг 2,618 млрд кВт·ч, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть этого прироста приходится на Молдавию, куда за 5 месяцев было поставлено 564 млн кВт·ч. В остальном же всё традиционно: 1,526 млрд кВт·ч ушло в направлении Венгрии, Словакии и Румынии, ещё 528 млн кВт·ч — Польше, которая теперь даже немного уступает в закупках электроэнергии Молдавии.

К этому следует добавить, что экспорт в Словакию будет расти. «Укрэнерго» и оператор энергосистемы Словакии SEPS собираются реконструировать высоковольтную линию, соединяющую страны, после чего её пропускная способность вырастет на 30%.

Во второй половине года энергетики могут преподнести украинцам неприятный сюрприз, предупреждает в комментарии «Голос.ua» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич:

«Электроэнергия может подорожать уже с началом следующего квартала, а вот насколько пока не скажу. То есть цена будет постоянно подниматься, пока тариф не станет экономически обоснованным. Есть план, в соответствии с которым тарифы на электроэнергию и другие энергоносители будут подниматься до экономически обоснованного уровня. На данный момент по версии регулятора, мы экономически обоснованного уровня еще не достигли. Поэтому электроэнергия будет дорожать точно так же, как все остальные энергоносители», — отмечает Марунич.

Впрочем, обоснованный уровень в версии регулятора известен: 2,6 грн. за 1 кВт·ч — такую цену в Нацкомиссии по регулированию энергетики называли ещё в начале весны.

Возразить против повышения цен может СБУ. На официальной странице в Facebook размещено сообщение об окончании расследования в отношении обоснованности тарифов энергокомпаний. В отчёте отмечается, что в течение последних лет компании закладывали в тариф расходы на реконструкцию и модернизацию блоков ТЭС. Однако после проверки СБУ выполненных работ оказалось, что почти все игроки рынка завысили объём выполненных работ.

Dtek.com Шахта

Уголь

А сколько же угля необходимо Украине для прохождения отопительного сезона? «К началу отопительного сезона мы должны иметь не менее 1,8 миллиона тонн угля марки «А» и, по крайней мере, около 2−2,2 миллиона тонн угля марки «Г». Этого нам хватит, чтобы спокойно войти в отопительный период», — заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

В украинских СМИ появилась информация о том, что уголь, добытый на территории Луганской и Донецкой народных республик ещё с весны экспортируется в Турцию. Как утверждает журналист Дмитрий Рясной, организовал его поставки бизнесмен Сергей Курченко, который во времена президентства Виктора Януковича считался близким к его непосредственному окружению. Правда, у такой информации есть некоторый изъян: дело в том, что бизнесмену запрещён въезд на территорию республик после того, как он оказался причастным к их бензиновой блокаде в 2015 году. Вряд ли ему это забыли.

«ДТЭК Энерго» — крупнейшая частная энергокомпания Украины, принадлежит Ринату Ахметову, сообщила о том, что 17 июня из ЮАР отплыл второй балкер с грузом угля для ТЭС компании. Его прибытие на Украину ожидается в середине июля.

А скоро уголь на Украину поплывёт и из-за океана. Одним из итогов визита президента Петра Порошенко в Америку и встречи с президентом США Дональдом Трампом и его командой стали предварительные договорённости о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания. По крайней мере, об этом Порошенко заявил в ходе брифинга по итогам визита.

Любопытно, что в начале второй половины июня «блокировщики» Донбасса в очередной раз пришли в движение. «По нашей информации, российский уголь продолжает поступать на территорию Украины. Поэтому мы объявляем о мобилизации наших сторонников, чтобы начать блокаду поставок российского угля», — заявил в ходе пресс-конференции второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский, один из координаторов Штаба блокады торговли с Донбассом. «…мы еще раз объясняем: наша задача — не обменивать военнопленных, наша задача — надавить на тех, кто организовали торговлю с оккупированными территориями. Если уж они смогли организовать торговлю с оккупантами, значит, они могут организовать и обмен наших военнопленных. Мы настаиваем: это дело государства. А мы как граждане этой страны требуем от государства выполнить обязательства перед нами», — пояснил он спустя несколько дней причины желания устроить новую блокаду.

«Ни одна государственная энергокомпания Украины не закупает уголь у «страны-агрессора», — ответил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на эти обвинения. Тем самым глава правительства пытается перевести недовольство активистов на частную «ДТЭК Энерго», директор которой ранее заявил, что собственная шахта на территории России позволяет компании ввозить до 100 тыс. тонн антрацита в месяц.

Возобновление попыток блокады активистами, по мнению руководителя Центра «Третий сектор» Андрея Золотарёва «…это такое «гасконское» [намёк на политический клан Игоря Коломойского — Ред.] ноу-хау, рейдерство нового типа, чтобы кошмарить бизнес под прикрытием патриотических лозунгов. Тем более когда длительное время наш герой находился в клиентелле олигарха, который только из «Приватбанка» на последнем его издыхании украл 6 млрд. долларов… К сожалению, криминал мимикрирует под общественно значимые темы. И некоторые псевдоветеранские организации стали пушечным мясом в этих бизнес-разборках», — заявил эксперт в ходе пресс-конференции.

Тем временем объём импорта угля для потребностей ТЭС и ТЭЦ Украины за январь-май вплотную приблизился к 1 млн тонн (996 тыс. тонн), 777 тыс. из из которых приехало из РФ, 105 тыс. тонн из ЮАР, 119 тыс. тонн — из Польши. Всего же, по данным замминистра Минэнерго РФ Анатолия Яновского, с начала года Россия отрузила Украине уже 4,5 млн тонн угля.

«Импорт угля из ЮАР обходится примерно в 100 долл. за тонну, а уголь из Донбасса обходился на 30−40% дешевле. Вполне вероятно, что подорожание энергоресурсов, в том числе за счет американского угля, отразится на коммунальных тарифах для украинцев», — предупредил о последствиях поставки угля из Пенсильвании Дмитрий Марунич для портала «Главновости».

И дело не только в высокой цене. Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков предупреждает, что морской импорт может привести к транспортному коллапсу в конце лета-начале осени — когда государство и Ринат Ахметов начнут активно завозить уголь, а зернотрейдеры приступят к экспорту зерна нового урожая. Сами металлурги тоже приложат к этому руку. По его словам, сейчас украинские метзаводы снизили выплавку стали и горнодобывающим активам приходится искать сбыт за рубежом. Глава объединения метпредприятий решительно заявляет, что порты не вытянут импорт угля в случае полной блокады поставок из РФ.

Нефть

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, нефтяной терминал порта «Южный» в ближайшем будущем сможет принимать не только азербайджанскую, но и казахстанскую нефть. В настоящее время украинские чиновники активизировали переговоры со своими казахстанскими коллегами в отношении налаживания транспортного коридора «Европа-Азия-Европа», который бы проходил через Украину (своего рода компенсация потерянному «Новому Шёлковому пути»). Поставки нефти в порты Одесской области рассматриваются как один из вариантов загрузки маршрута.

Кабмину теперь придётся заняться приватизацией ещё одного национализированного актива. Суворовский райсуд Одесской области принял решение о передаче Одесского нефтеперерабатывающего завода государству в рамках спецконфискации. Ранее предприятие принадлежало бизнесмену Сергею Курченко. С 2014 года актив и находящиеся на заводе углеводороды были арестованы в рамках уголовных дел. Но если нефтепродукты уже давно конфисковали и продали, то с самим заводом до последнего времени не могли определиться. Весной этого года практически весь менеджмент завода был задержан по обвинению в незаконных сделках с нефтепродуктами.

Согласно официальным данным, добыча нефти на Украине в январе-мае сократилась до 654 тыс. тонн (-5,4% в сравнении с аппг). Из них на май приходится 135 тыс. тонн (-1,2% к аппг).