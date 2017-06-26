



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Стремительно растет число международных компаний, заморозивших текущие инвестиции в Турции. Наряду с этим, много компаний отказываются от новых инвестиций. В ежегодном исследовании Торгово-промышленной палаты Стамбула под названием «500 крупных промышленных предприятий Турции — İSO 500» за 2016 год отмечается тенденция по снижению количества компаний с иностранным участием. Ранее число компаний с иностранным участием стремительно росло, это наблюдалось в 2000-е годы, достигнув в 2009 году показателя в 153 компании. Начиная с 2009 года, отмечался ежегодный спад, который в 2017 году достиг показателя в 100 компаний. Согласно Докладу о мировых инвестициях Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2016 году отмечается спад прямых иностранных инвестиций в Турцию на 31%. Доля Турции в международных прямых инвестициях снизилась с 2.3% до 1,9%, с $17.2 млрд до $11,9 млрд. Это самый низкий показатель с 2010 года, когда он составлял $9 млрд.

Прекращение деятельности местной или иностранной компании, либо ее уход из страны приводит к увеличению безработицы. Текущий годовой уровень безработицы превышает показатели кризисных лет. В период с 1980 по 1990-е годы, средний годовой уровень безработицы составлял 8,3%, в кризисные годы в период с 1991 по 2001 годы, уровень безработицы составлял 8,18%. Посмотрим на данные за 2010−2016 годы. Уровень безработицы составляет 9,85%. Годовой уровень безработицы превысил показатели кризисных годов. Существуют очевидные причины, из-за которых наблюдается отток иностранных инвесторов, повышается уровень безработицы и рушится экономика.

Первая причина заключается в том, что Турция все еще настаивает на программе «потребительской экономики», основанной на импорте и зависящей от иностранного капитала. Даже если наша экономика замедлила свой рост, текущий дефицит свой рост не замедлил. Нам необходимо ежегодно получать от иностранного капитала $30−40 млрд. Получая займы и тратя их на импорт, мы сталкиваемся с хронической безработицей.

Вторая причина — ослабление таких важных для торговли понятий, как доверие и справедливость. В заявлении ТЮСИАД (ассоциации предпринимателей, объединяющей самых богатых бизнесменов Турции) подчеркивалось, что было подорвано доверие и справедливость. В своем заявлении председатель ТЮСИАД отметил: «Доверие и независимость являются не противоречащими друг другу, а дополняющими друг друга приоритетами. Самым чувствительным вопросом в либеральной экономике является права собственности. Невозможно, чтобы капитал, не ощущающий себя в безопасности в Турции в части прав собственности, был направлен на инвестиции. Не стоит ожидать от иностранного инвестора принятия решения об инвестициях до тех пор, пока не будет внесена ясность и достигнут результат в вопросе конфискации компаний».

Сопредседатель Комиссии по коммерческому праву Международной торговой палаты (МТП) профессор Эрджумент Эрдем привел следующую оценку: «Мировые экономические отношения невозможно рассматривать в отрыве от таких общемировых ценностей, как верховенство права и разделение властей. Ваше место в мире как в политическом, так и коммерческом плане напрямую определяется тем, насколько уважительно вы относитесь к верховенству права и разделению властей, а также насколько вы применяете эти ценности на практике. Для устойчивого роста необходимо не только сильная экономика, но и проявление уважения».

Третья причина заключается в увеличении брешей в безопасности, негативно отражающихся на экономике. Важными факторами выступают многочисленные теракты, совершенные в течение последних лет, а также попытка переворота 15 июля 2016 года и введение режима чрезвычайного положения. Директор Центра по экономическим и социальным исследованиям Университета Бахчешехир (BETAM) проф. Сейфеттин Гюрсель говорит: «Снижение интереса иностранных инвесторов к Турции началось до 15 июля. После событий 15 июля интерес снизился в еще большей степени».

Четвертой причиной осторожного поведения иностранных инвесторов в части прямых инвестиций в Турцию выступает плохая перспектива членства Турции в Европейский союз и отдаление от норм ЕС. Негативное развитие политических отношений с Евросоюзом, если принять во внимание тот факт, что 70% иностранных инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции в Турцию, приходится на ЕС, стало препятствовать инвестициям. В предстоящий период в целях повторного привлечения необходимых для турецкой экономики иностранных инвестиций, решающее значение будут иметь взаимоотношения Турции с ЕС.

После 2005 года, когда были начаты переговоры о евроинтеграции Турции, иностранные инвестиции в Турцию достигли рекордного показателя в $20 млрд в год. Главный экономист ассоциации ТЮСИАД доцент Зюмрют Имамоглу подчеркивает: «Неблагоприятная ситуация, начавшаяся после задержки обещанных структурных реформ, продолжилась ввиду последовавших друг за другом предвыборных процессов, и, в конце концов, достигла своего пика после переворота 15 июля. Режим чрезвычайной ситуации и напряженные отношения с ЕС охладили иностранных инвесторов к Турции. Будет неправильным в данный период полагаться на одни лишь инвестиции, поступающие из стран Персидского залива. Поскольку инвесторы из стран Персидского залива приходят в Турцию, понимая, что Турция представляет собой рынок, имеющий выход в ЕС. Не имеющая перспективы членства в ЕС Турция, может стать для них непривлекательной».

Пятой причиной, ускоряющей падение пошатнувшейся экономики, является конфискация государством компаний под предлогом переворота и чрезвычайного положения. В настоящее время конфисковано 879 компаний. Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) в течение 8 месяцев после 15 июля конфисковал либо назначил внешних управляющих для 879 компаний, общая стоимость которых расценивается в 40,3 млрд турецких лир. По данным TMSF в этих компаниях заняты в общей сложности 44 888 человек.

Среди компаний, переданных в Фонд TMSF, значатся такие крупные холдинги как «Наксан», «Хасырджи», «Бойдак», «Коза-Ипек», «Думанкая», «Кайнак», «Акла» и «Акфел». На сегодняшний день не была осуществлена продажа ни одной конфискованной после событий 15 июля коммерческой организации. Однако из 147 медийных организаций, входящих в число этих компаний, для 70 компаний завершились процедуры по оценке стоимости. Среди медийных организаций, которые планируют выставить на продажу в ближайшее время — 38 телеканалов, 39 радио и 70 газет.