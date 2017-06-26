



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19 — 25 июня стали: в Москве прошла международная конференция «Восточная политика Ватикана, Советский Союз и Русская православная церковь (1958−1978)»; Синод Греко-Мелькитской католической церкви избрал нового патриарха; католические епископы США просят не высылать из страны иракских христиан; терроризм и мигранты — лидеры шантажа Европы; ЕС готовит новую политику предоставления убежища и другое.

Одним из итогов проходивших на прошлой неделе в Ватикане Международных дебатов о коррупции стало решение углубить на уровне доктрины и канонической дисциплины Церкви вопрос, касающийся отлучения от Церкви коррупционеров и членов мафиозных группировок, передает Radio Vaticana (Ватикан). Дебаты были организованы Департаментом служения целостному развитию при содействии Папской академии общественных наук. В них принимали участие около 50 человек: судьи, епископы, представители ватиканских учреждений, ООН, различных правозащитных организаций, а также жертвы организованной преступности, журналисты и дипломаты. Участники подчеркнули, что мафия — это не только правовой вопрос, но и вопрос культуры. «Мы хотим заявить, что ни в коем случае недопустимо растаптывать, отрицать достоинство человека и ставить ему преграды», — пояснил префект Департамента служения целостному развитию кардинал Питер Тарксон, подчеркивая, что Департамент призван защищать и продвигать уважение к достоинству человека и привлекать всеобщее внимание к этому вопросу. «Коррупция подобна червю, который проникает в процесс развития бедных и богатых стран, разрушая связь между учреждениями и людьми, — отметил секретарь Департамента монсеньор Сильвано Мария Томази. — Таким образом, мы стараемся создать менталитет, культуру борьбы против коррупции ради общего блага».

В Москве прошла международная конференция «Восточная политика Ватикана, Советский Союз и Русская православная церковь (1958−1978)». Она была организована Папским комитетом исторических наук, Российской академией наук и Московским патриархатом. В конференции приняли участие специалисты из России, Франции, Италии, Словакии, Латвии и Финляндии. Почетным гостем был апостольский нунций в России, архиепископ Челестино Мильоре. История ватикано-советских отношений восходит к середине 1940-х годов, когда можно проследить формирование «восточной политики» Святого престола. Первые контакты относятся ко времени, когда папы Иоанн XXIII и Павел VI вступили в контакты с советскими властями в лице Никиты Хрущева, а ЦК КПСС принял решение направить на Второй Ватиканский собор в качестве официальных наблюдателей представителей Русской православной церкви. Очень интересным оказался доклад Вадима Волобуева из РАН, который рассказал о реакции министерства иностранных дел СССР на избрание папой Римским кардинала Кароля Войтылы. Кремль опасался, что новый понтифик посвятит свои усилия развитию и укреплению католицизма в Восточной Европе и будет выступать в защиту прав человека на подчиненных Советскому Союзу территориях. Православный ученый Борис Филиппов объяснил разницу в представлениях о СССР папы Павла VI и польского примаса, кардинала Стефана Вышиньского, который убеждал Ватикан в том, что коммунизм как идеология является устаревшей и не способен построить атеистическое общество. Историк Алексей Юдин рассказал об изменениях политики Русского католического апостолата, которая первоначально выстраивалась на основе идей философа Владимира Соловьева.

Патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Гиваргис III посетил территории долины Ниневия, освобожденные от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Он встретился с Рианом аль-Келдани, лидером вооруженной группы христиан «Вавилонские бригады», которые в последнее время сражаются в рядах ополченцев с джихадистами. Мар Гиваргис III выразил восхищение мужеством ассирийцев и дал высокую оценку их вкладу в освобождение долины Ниневия. Между тем от «Вавилонских бригад» дистанцируется глава Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако. Он неоднократно давал понять, что не одобряет создание вооруженных формирований христианских ополченцев. В свою очередь, Сако, комментируя ход восстановительных работ в провинциях, освобожденных от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразил особую признательность волонтерам и благотворительным организациям (в основном ими являются французы, например, ассоциации SOS Chrétiens d'Orient и Fraternité en Iraq). Халдейский патриарх отметил, что добровольцы «упорно работают в Ниневии, несмотря на суровость нашего климата, в то время как наши фрустрированные общины жалуются, критикуют и требуют деньги, иногда даже не поблагодарив тех, кто помогает им».

Синод Греко-Мелькитской католической церкви избрал своим новым патриархом монсеньора Джозефа Абси, члена Общества миссионеров святого Павла, титулярного архиепископа Тарса, информирует Radio Vaticana. Папа Франциск предоставил Ecclesiastica communio, подтвердив церковное единство с новым патриархом, который в патриаршестве принял имя Юссеф. В послании по этому случаю понтифик выражает свою радость и заверяет иерарха в близости и молитвенной памяти. Отдельно папа Франциск подчеркнул важность братского согласия среди отцов Синода Греко-Мелькитской католической церкви. Как отмечает Vatican insider (Турин, Италия), новый патриарх имеет двойное гражданство — сирийское и американское. Его избрание поставило точку в длительном периоде нестабильности, которая наблюдалась ввиду разногласий предыдущего патриарха Григория III с частью членов Синода, что закончилось отставкой предстоятеля.

Король Иордании Абдалла II подтвердил свою приверженность делу защиты Святого Града Иерусалима, священного для мусульман и христиан, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Король подчеркнул необходимость сохранения правового статуса Иерусалима. Иордания не будет одобрять какие-либо односторонние меры, направленные на изменение идентичности города и его святынь. Во время встречи Абдаллы II с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном последний воспользовался возможностью, чтобы заявить — Париж и Амман солидарны в нежелании менять статус-кво святых мест. На сегодня Храмовую гору могут посещать не только мусульмане, но и евреи с христианами. Король подчеркнул, что только создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме при уважении «границ 1967 года» поможет преодолеть конфликты, которые досаждают этому региону. Иорданский монарх выразил приверженность действиям президента США Дональда Трампа, которые направлены на благо палестинцев и израильтян. В этом контексте «Иордания будет делать все возможное, чтобы поддержать усилия президента для достижения прочного мира». Абдалла II с удовлетворением воспринял решение Трампа не переводить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Даниэл Уильямс, американский эксперт по Ближнему Востоку, обвинил власти США в том, что борьба с преследованием христиан ведется ими недостаточно, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Этот тезис он разворачивает в своей новой книге «Христиане Ближнего Востока: преследуемые и забытые». Уильямс анализирует ситуацию, сложившуюся в Сирии, Ираке, Ливане, Палестине, Израиле и Египте. Даже там, где не ведутся открытые боевые действия, приходит к выводу автор, «сосуществование между христианами и мусульманами подходит к концу». Так, в отношении Сирии можно сказать, что христиане не являются единственными жертвами гражданской войны, однако христианские общины пребывают на грани экзистенциального бедствия. Их будущее более чем неопределенно. Если президент Сирии Башар Асад проиграет войну, христиан будут преследовать как коллаборационистов. Если Асад победит, христиане окажутся в суннитском большинстве и с непонятными перспективами. Защита меньшинств, в том числе христиан никогда не стояла в американской повестке дня, критикует эксперт Вашингтон. Во время американской оккупации Ирака администрация Буша отказалась предоставить христианам специальную защиту — это было во время войны под руководством США, которая привела к тому, что этнические и религиозные разделения в Ираке усилились. Автора книги очень беспокоят события в Палестине. Палестинская борьба за свободу и государственность, по его прогнозу, будет все больше клониться в сторону исламизма. Это приведет к тому, что палестинские христиане окажутся в очень сложном положении, не желая бороться за суверенное государство, живущее по законам исламизма.

Окружной судья Марк Голдсмит временно приостановил депортацию более 100 иракских христиан, проживающих в районе Детройта, которые опасаются пыток и возможной смерти, если их отправят обратно в Ирак, рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Департамент юстиции утверждает, что задержанные, в том числе давно проживающие в США, должны предстать перед иммиграционным судом, чтобы опротестовать решение об их депортации. Однако Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что иракских христиан могут выслать еще до того, как у иммиграционного судьи дойдут руки до рассмотрения апелляции. Голдсмит запросил две недели для рассмотрения «сложных юридических вопросов». Большинство из 114 иракцев являются халдейскими христианами, остальные мусульмане-шииты. Они были арестованы 11 июня. Конференция католических епископов США (USCCB) призвала секретаря по национальной безопасности Джона Келли отложить депортацию халдеев. «Возвращение представителей религиозных меньшинств в Ирак в это время, без конкретных планов предоставления им защиты, не согласуется с нашими опасениями по поводу геноцида и преследования христиан в Ираке, — говорится в обращении. — Христиане не представляют угрозы для безопасности США». И их можно оставить до тех пор, «пока ситуация в Ираке не стабилизируется и иракское правительство не докажет свою готовность и способность защищать права религиозных меньшинств».

Терроризм и мигранты в лидерах шантажа Европы, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Террористические атаки на европейские столицы призваны дестабилизировать внешнюю политику таких стран, как Великобритания, Германия и Франция. Даже нейтральная политика Италии не гарантирует иммунитета от нападений. В Европейском союзе отсутствует институциональная и особенно культурная стратегии в отношении скорбной массы мигрантов и беженцев, бежавших из государств, которые потерпели неудачу политически еще до того, как они потерпели неудачу в экономическом плане. Политика ЕС в отношении внешней политики, безопасности и обороны выстроена на песке. Непоследовательная иммиграционная стратегия отдельных европейских стран говорит об отсутствии политической воли Евросоюза в деле выстраивания глобального международного сотрудничества. Это вынудило различные государства заняться двусторонними переговорами для управления миграцией. Европа справедливо обеспокоена проблемой радикализации прибывающих мигрантов, своей неспособностью интегрировать беженцев, особенно мусульман. Однако сейчас встает более серьезная угроза — борьба за власть между исламскими фундаменталистскими течениями, которые используют терроризм как смертоносное орудие, нацеленное на любого, от кого зависит появление новых политических лидеров на Ближнем Востоке. После потери джихадистами Мосула и Ракки риск терактов резко возрастет. На политическом уровне ужесточается борьба суннитов с шиитами за лидерство в исламском мире. Перед нами радикальные, антимодернистские и нетерпимые политико-религиозные течения: ваххабизм, который напрямую финансируется мощной саудовской монархией; «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пользуются политической и экономической поддержкой со стороны богатых арабских эмиратов; сирийская теократия Ирана, которая в течение 30 лет характеризовалась фундаменталистским сочетанием политики и веры. Решать проблему надо на месте — мигранты должны увидеть улучшение реальной жизни там, где они родились, чтобы у них не было необходимости уезжать.

Евросоюз готовит новую политику по предоставлению убежища, рассказывает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Председатель Европарламента Антонио Таяни подчеркивает, что ЕС должен быстро решить три проблемы, чтобы остановить наплыв беженцев. Во-первых, начать оказывать помощь в промежуточных странах, где остановилось большинство мигрантов — Турции, Ливане и Иордании. Во-вторых, стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, элементом чего является предотвращение дехристианизации региона ввиду изгнания христиан исламистами. Напомним, что в 2015 году тогдашний глава ЕП Мартин Шульц, указывая на право христиан вернуться на родину, говорил о том, что они на Ближнем Востоке имеют более глубокие корни, чем мусульмане. В-третьих, Евросоюз может через Frontex помочь усилить пограничный контроль в странах, через которые в Европу проникают мигранты. Необходимо убедить государства-члены ЕС в том, что защита внешних границ Европейского союза является их общей обязанностью. По словам Лоры Феррари из парламентской группы «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD), приток беженцев отчасти является результатом европейской внешней политики и бизнеса, в том числе уклонением от уплаты налогов в странах Африки работающих там европейских компаний. Как поясняет Таяни, европейские инвестиции в африканских странах приводят к сокращению пахотных земель, в результате люди бегут со своей родины от голода. Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, говорит, что требуется всестороннее развитие Африки. Некоторые сообщают в этом контексте даже о «плане Маршалла» для континента.

На Восточной Украине освятили уже 29 храм, построенный униатскими военными капелланами, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). В пятницу, 23 июня, завершилась трехдневная рабочая поездка военного епископа Украинской греко-католической церкви Михаила (Колтуна). Капелланы прибыли в город Покровск Донецкой области. Там в 66-м военном мобильном госпитале владыка Михаил возглавил чин освящения храма Божьего Милосердия — Пантелеймона Целителя. В молитве приняли участие восемь военных капелланов, из которых семь представляли УГКЦ и один латинский обряд. Освящение храма состоялось в присутствии большого количества военнослужащих. Как сообщил отец Любомир Яворский, эта церковь стала 29 сооружением, возведенным капелланами УГКЦ для украинских военнослужащих. После освящения нового храма владыка лично пообщался с капелланами, военнослужащими и медицинским персоналом мобильного госпиталя.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.