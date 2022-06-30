Якутск, 30 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В пункте временного размещения столицы Якутии предоставлены места 17 гражданам, эвакуированным из республик Донбасса. В том числе в ПВР проживают четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Страница Алексея Торопова в Facebook Пункт временного размещения

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Жителей Донбасса посетила уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева. Целью встречи было ответить на вопросы эвакуированных граждан и ознакомить их с пунктами государственной программы «Соотечественники». Людей также консультировали замминистра труда Альбина Трубина, председатель комитета занятости населения региона Елена Калашникова, зампредседателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Яна Наумова и начальник Управления миграционной службы Аида Бурцева.

Беженцам оказывают помощь в трудоустройстве, решении проблемы образования детей. Люди также получают гуманитарную помощь и полную информацию о мерах социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутск может принять 146 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Места им предоставляют в общежитии Якутского индустриально-педагогического колледжа.