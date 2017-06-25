19−22 июня ИА REGNUM проводило социологический онлайн опрос об ожиданиях от фильма Оливера Стоуна «Путин», который транслировался в те же дни по «Первому каналу». В нем приняли участие почти 30 тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Определенные ценные выводы сделаны, даже с учетом необходимой поправки на то, что примерно десятая часть опрошенных живёт не в России (3,2% — на Украине, 1,2% — в Белоруссии, 6,5% — в других странах), а также то, что в опросе принимали участие только посетители сайта ИА REGNUM. Тем не менее, когда речь идет о мнении разных групп опрошенных, то можно считать полученные результаты вполне убедительными, так как в каждой группе — тысячи людей, и они в достаточной степени представляют мнение своей группы.

ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос об интересе к фильму Оливера Стоуна «Путин»

69% опрошенных заявили о своем намерении так или иначе посмотреть фильм (в прямом эфире или позже). Возможно, сработала агрессивная реклама этой ленты и распространявшиеся цитаты и спойлеры. Однако более вероятно, что причина такого значительного показателя — интерес российских граждан к самому Владимиру Путину, его деятельности и личности. 16 лет высшей власти в России не сделали президента полностью понятным народу, и вопрос «Каков он, Путин?» всё еще актуален.

ИА REGNUM Рис. 2. Намерение смотреть фильм в зависимости от в различных возрастных группах, %

Ярко проявилась зависимость ответов респондентов от их возраста. Даже среди подростков этот интерес выше, чем у возрастной группы 18−25 лет: подростки традиционно обладают интересом к окружающему их миру, и 54,8% для данной, самой юной категории зрителя, — это довольно много.

Наибольший интерес к фильму проявили представители зрелого и старшего возраста. Так, если среди молодежи (до 25 лет) его собирались посмотреть около половины опрошенных, то в поколениях от 45 лет — уже три четверти.

Можно представить себе различные причины такого распределения (аполитичность молодежи, «бескорыстная любовь к начальству» у старших), но молодежь значительно менее заинтересована в Путине, это факт. Вероятно, эти люди, только что вступившие во взрослую жизнь, не находят ни времени, ни внутренней потребности для прочих, в том числе и политических вопросов. В то время как тридцатилетние, у многих из которых уже есть дети, выражают более заметную озабоченность будущим страны. И судя по данным опроса, с возрастом это беспокойство только увеличивается.

ИА REGNUM Рис. 3. Намерение смотреть / не смотреть фильм в зависимости от политической ориентации респондентов, %

Показательно выглядит соотнесение интереса к фильму с политическими предпочтениями. Совершенно очевидно, что наибольшее отторжение фигура президента вызывает у сторонников либерализма (финансового капитализма): из них почти треть не намерены были смотреть работу Стоуна. Следующий показатель «незаинтересованности» — 18,2% и он принадлежит группе, относящей себя к идеологическим противникам президента уже из другого лагеря — коммунистического.

Приверженцы средних путей «справа» и «слева» (монополистического капитализма и социализма) разошлись практически с одинаковым результатом. Среди них «показатель интереса» колеблется около 74% опрошенных, а его отсутствия — в районе 14%. А вот сторонники госкапитализма — идеологические союзники президента — ждали фильм с наибольшим воодушевлением, выразившимся в 82,5% ожидавших просмотра с нетерпением.

Из этих результатов можно заключить, что люди хотели посмотреть картину не столько, чтобы узнать что-то новое и сформировать или скорректировать свою оценку Путина, сколько чтобы подкрепить свои прежние оценки, утвердиться в собственном мнении. А следовательно, — изменить чью-то позицию фильм был неспособен в принципе.

Если принять предположение о том, что фильм в основном хотели смотреть сторонники президента, то из приведенного материала хорошо видно, в какой группе по политической ориентации концентрируются его идеологические противники. Больше всего «врагов» у президента среди сторонников либеральной политической ориентации — чуть ли не половина. И если бы либералов в нашей стране было хоть сколько-то заметное число, а как минимум половина из них — противники действующего президента, то президентом у нас давно был бы совсем другой человек. Однако пока либералов у нас от силы 4%… Неприятность в том, что, похоже, все эти 4% находятся у власти или близко к политической, экономической и информационной власти. Но все же — их сугубое меньшинство. Правда, если распропагандировать остальное население относительно прелестей и преимуществ настоящего либерализма, благодаря которому «Запад есть рай земной», то участь Путина будет незавидна.

Вообще же, количество приверженцев той или иной политической системы распределяется среди 29 387 опрошенных следующим образом:

ИА REGNUM Рис. 4. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос о политической ориентации, %

Дополнительным подтверждением «враждебности и дружелюбия» опрошенных по отношению к президенту служит распределение ответов на вопрос об удовлетворенности его деятельностью. И здесь мы видим похожую картину. Опять меньше всего довольны работой президента либералы (44,9%) и коммунисты (55%), а более всего — сторонники госкапитализма (78%).

ИА REGNUM Рис. 5. Удовлетворенность деятельностью В.В.Путина в качестве Президента России в зависимости от политической ориентации респондентов, %

Очевидно, что если кто-то захочет подорвать доверие граждан РФ к Владимиру Путину (а есть все основания подозревать, что на Западе этих «кого-то» становится всё больше и больше), то решение их задачи заключается в распространении идеологии либерализма в России. Что сделать, конечно, сложно, но можно, учитывая либеральное правительство, либералов у руля телевидения и почти всех СМИ.

Так что же хотели узнать граждане из фильма Оливера Стоуна?

ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №2 «Что именно о Владимире Путине Вы больше всего хотели бы и надеетесь узнать из фильма Стоуна?», %

Бросается в глаза, что подавляющий интерес респондентов распределился по крупным стратегическим вопросам — причем относительно прошлого, настоящего и будущего президента как политического субъекта. Можно предположить на основании такого распределения, что за четверть века постперестройки не удалось изгнать из общества здравомыслие и способность к обобщающему мышлению.

А вот интерес к сплетням о личной жизни — низок, вопреки расхожему мнению журналистов, что больше всего народ хочет узнать о детях-внуках и личной жизни главы государства. Западная страсть к подсматриванию в замочную скважину и копания в грязном белье политиков в России так и не привилась. Граждане России больше хотят знать детали совершенно другого: планов, представлений о будущем и причин принятия важных политических решений.

ИА REGNUM Рис. 7. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №3 «Какой момент политической биографии Владимира Путина из нижеперечисленных Вам особенно интересен, о чем бы Вы хотели узнать подробнее?», %

Интерес граждан к конкретным событиям распределился исходя из их предпочтений. Вопросами об отношении к «белоленточным» протестам значимо больше всех прочих обеспокоены либералы (половине которых, казалось бы, так неважно мнение оппонента), а вот о выдвижении Ельциным Путина в преемники значимо больше других хотят знать коммунисты. Что же касается основной базы поддержки Путина — сторонников госкапитализма, то для них главные вопросы — это воссоединение с Крымом и участие российских ВКС в войне в Сирии. То есть им действительно нужно подтверждение их выбора. Неудивительно и то, что почти половина респондентов с Украины интересуется воссоединением Крыма с Россией, — для них это самый больная тема.

ИА REGNUM Рис. 8. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №4 «Об отношении Путина к кому или чему Вам было бы особенно интересно узнать?», %

Результаты по данному опросу позволяют судить в основном о том, что большинство граждан России НЕ волнует — это отношение президента к армии и отношение его же к оппозиции. Позволим себе предположение, что не волнует это граждан потому, что им самим не интересны эти вопросы, потому что их отношение к этим категориям совершено определенно, но с разным знаком: отношение к армии положительно без всяких сомнений, отношение к оппозиции у большинства — без сомнений отрицательно. Немного колеблются лишь граждане младше 25 лет: среди них жаждущих узнать о том, что Путин думает об оппозиции, в три раза больше, чем в среднем по выборке. Однако в вопросе об отношении к армии и молодежь не колеблется.

Что касается остального — отношения президента к простым людям, к олигархам, чиновникам, западным лидерам — то все это людей волнует, потому что и они сами не решили для себя, как именно ко всем ним надо относиться, и, так сказать, ждут указаний от Владимира Путина.

Таковы были запросы к фильму Стоуна. Насколько фильм удовлетворил ожидания — узнаем из результатов нового опроса ИА REGNUM.