Сегодня, 26 июня 2017 года, в рамках Московского международного кинофестиваля состоится премьера российского фильма «Карп отмороженный»: картина участвует в международном конкурсе. На пресс-конференции режиссер Владимир Котт признался журналистам, что удивлен отбору его ленты на смотр: это не фестивальное, не артхаусное кино. В то же же время это и не прокатный блокбастер, способный принести огромную кассу. Понятно, почему проекту было отказано в финансировании в «Фонде кино», но несправедливо, что его дважды «прокатили» в министерстве культуры РФ. Владимир Котт — зрелый режиссер со сформировавшимся авторским почерком и самобытным стилем. Его фильмы «Муха», «Громозека», «На дне» касаются ключевых вопросов бытия с легкостью, иронией и настойчивой мягкостью. Без пафоса, просто и с тонким чувством юмора В. Котт говорит на темы, волнующие простых людей — большинство кинозрителей.

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия Подглядывание

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия Пенсия

Режиссер нашел отличный материал для своей новой работы. Сценарий, написанный актером Андреем Таратухиным по мотивам собственной повести, был доработан Оксаной Карас — сосценаристом и режиссером «Хорошего мальчика». Интересные, глубокие характеры, прописанные в сценарии «Карпа отмороженного», привлекли выдающихся исполнителей: Марину Неелову, Алису Фрейндлих, Евгения Миронова. В эпизодических ролях блеснули: Наталья Суркова (в роли работницы ЗАГСа с железными нервами), Сергей Пускепалис (трогательный, милый и отзывчивый патологоанатом) и Александр Баширов (невозмутимый продавец гробов в похоронном агентстве). Съемки прошли в маленьком рабочем поселке Ленинградской области Сясьстрой, идеально подошедшим для реализации истории о глухом, богом забытом местечке: бездорожье, обмелевшая речка, двухэтажные деревянные бараки…

Несмотря на угнетающий антураж и невеселый сюжет, получилось ироничное, тонкое, легкое для восприятия, но затрагивающее глубокие темы кино в лучших традициях отечественных трагикомедий. Над изобразительным решением потрудился великий оператор Михаил Агранович: реалистичный визуальный ряд выстроен со вкусом и без лишних изысков, сопровождающих как по делу, так и неоправданно многие современные кинопроизведения. Большой вклад в создание лиричной атмосферы внес композитор Руслан Муратов своей нежной, немного тоскливой, но не депрессивной музыкой.

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия Хлопоты осени

Источником особого зрительского удовольствия стали выразительные, остроумные диалоги всех персонажей и гениальный дуэт Нееловой и Фрейндлих, играющих двух старух, давних подруг, представительниц разных социальных слоев. Главная героиня в мастерском исполнении Марины Нееловой — тихая, скромная старушка, бывшая учительница, старающаяся никого не обременять ни своим существованием, ни хлопотами о своих похоронах. Елена Михайловна давно овдовела, отправила сына на учебу в город и только что узнала о страшном диагнозе: ее сердце может остановиться в любой момент. Почти тут же появляется карп: рыбу дарит учительнице один из прежних учеников, заядлый рыбак и пьянчужка. Появляется на своем белоснежном автомобиле и почти сразу уезжает сын героини — хороший человек, но очень занятой коуч, раскрывающий людям секреты успеха. В отличие от него всегда рядом с Еленой Михайловной ее лучшая подруга — недалекая, простая, но добрая женщина. Характер острой на язык деревенской старухи привлек Алису Бруновну Фрейдлих помимо своей глубины необычностью — такой роли у Народной артистки СССР еще не было. Справедливости ради надо отметить и работу Евгения Миронова, который, может, ничего нового и не сыграл, но с большим мастерством воплотил сложный, противоречивый образ, вызывающий симпатию.

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия Чаепитие

Карп, ставший домашним животным героини, неслучайно вынесен в заглавие ленты. В японской культуре карп — символ сына и символ успеха, поскольку эта рыба плавает против течения. Герой Евгения Миронова — сын, плывущий против течения навстречу к матери. Он в своей жизни всё сделал правильно (он сам теперь этому учит своих подопечных): покинул зону комфорта, поставил конкретные цели и начал движение вперед. Владимир Котт в своем фильме аккуратно ставит под большое сомнение то, что правильные решения всегда приводят к счастью.