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Когда появились первые сообщения о том, что израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск в районе Голанских высот в ответ на «десяток шальных снарядов, которые взорвались на подконтрольной Израилю территории», сразу возникло множество вопросов. Прежде всего потому, что сюжетная сторона этого события подавалась разными службами новостей по-разному.

Так, РИА Новости со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу объяснило действия Израиля тем, что он квалифицировал случайный перелет снарядов «неприемлемым нарушением израильского суверенитета». В свою очередь ливанский телеканал Al-Manar сообщил, что израильские ВВС выпустили ракеты по жилым домам и служебным постройкам в городе Эль-Баас после того, как правительственные войска отразили нападение террористов на линии фронта Эль-Хамидия-Эль-Кунейтра. Причем, в результате атаки получило ранения не менее 25 мирных жителей. В то же время РИА Новости со ссылкой на «осведомленный источник на месте» уточнило, что «в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Аль-Баас», в результате чего «снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции».

В такой ситуации возможно всякое: и случайный перелет снарядов на подконтрольную Израилем территорию, и сознательное провокационное действие — прежде всего «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — с целью вызвать понятную реакцию со стороны Израиля. В любом случае, впервые за последние два месяца в районе Голанских высот произошел военный инцидент. Комментируя его, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что «с нашей точки зрения, режим президента Сирии Башара Асада отвечает за то, что происходит на его территории, и продолжит пожинать последствия, если такие события повторятся». Но что же происходит на южных приграничных районах Сирии на самом деле? Понятно, что в штабах главных участников боевых действий есть подробные военные карты, на которой отражены позиции участвующих в конфликте сторон. Только доступ к ним по понятным причинам ограничен.

Если же судить по материалам ближневосточных СМИ, освещающих ход событий в Сирии, то, хотя картина и становится более или менее ясной, как предупреждает турецкое издание Daily Sabah, эксперты рискуют стать «жертвой чужих предубеждений или неверно истолкованных ситуаций». В свою очередь, немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что Израилю не удалось добиться нейтрализации присутствия вооруженных отрядов Ирана и «Хезболлы» в Сирии и теперь он пытается помешать их возможному появлению у своих границ. Напомним, что когда в Астане с участием России, Турции и Ирана был разработан проект по созданию в Сирии деэскалационных зон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и, выражая согласие с представленным проектом, обратил внимание именно на то, что одна из таких зон будет находиться на границе между Сирией и Иорданией. То есть затронет Голанские высоты. Этот же вопрос Нетаньяху ставил и перед президентом США Дональдом Трампом.

Одновременно Израиль и Иордания стали усиливать двустороннюю координацию в военной сфере в зоне Голанских высот, чтобы, как считает одно арабское издание, предотвратить «возникновение «шиитского полумесяца» во главе с Ираном, способного расколоть арабский мир». Иорданский журналист Басам Эль-Бадрин, которого считают приближенным к королю, в газете «Эль-Кудс Эль-Арави» сообщил, что Израиль начал «обеспечивать Иорданию съемками со спутника, на которых хорошо видно, что происходит по ту сторону иракской и сирийской границ королевства». Кстати, та же газета сообщает, что «участки на границе Сирии с Израилем в районе Голанских высот находятся в руках сил сирийской оппозиции», которая «может быть атакована Дамаском».

Накануне нынешнего удара Израиля представитель президента Турции Ибрагим Калын, как уже сообщало ИА REGNUM, заявлял, что по итогам переговоров спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева о зонах деэскалации в Сирии, «разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, на юге Сирии, в Дераа, будут размещены иорданские и американские военные». Правда, потом глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что в целом конкретизация инициативы России, Турции и Ирана по созданию зон деэскалации в Сирии «будет обсуждаться буквально через пару недель в Астане», хотя заявление Калына не было официально опровергнуто. Тогда зачем нужно было Израилю наносить удар, если сирийский сценарий по созданию деэскалационных зон на юге Сирии должен его устраивать?

И здесь в представлениях некоторых западных экспертов вдруг начинает появляться в качестве главного предмета обсуждения китайский проект «Шелковый путь». По оценкам некоторых публицистов, Иран с этой целью прорывается к границам Ирака, Израиль, наоборот, с такой же целью выстраивает свою политику в Сирии и в регионе, а французский политолог Тьерри Мейсан и вовсе ушел в глубокую конспирологию, уверяя всех в том, что «над региональными конфликтами на Ближнем Востоке еще не скоро будет поднят занавес». Впрочем, Мейсан не удержался и решил сам его частично «приоткрыть». Оказывается, «после прихода к власти в Пекине президента Си Цзиньпина и поддержки им проекта двух шелковых путей Вашингтон проталкивает создание «Суннистана» на территории Ирака и Сирии».

С этой целью США финансировали, вооружали и направляли в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военных советников — дабы не допустить прокладку пути Бейрут — Дамаск — Тегеран — Пекин. Далее, по Мейсану, «администрация Трампа изучает и ведет переговоры о том, как изменить эту политику и заключить с Пекином партнерское соглашение», поскольку между «Москвой и Пекином уже существует секретное соглашение», согласно которому Дамаск обещал в одностороннем порядке объявить о прекращении огня, а Москва и Вашингтон «заверили Тель-Авив, что Сирия не допустит присутствия у его границ иранских войск и, тем более, ливанской «Хезболлы». Исключения могут составить только российские войска.

Следующее. Оказывается, состоялись «секретные переговоры между Ираном и США, в тайные дискуссии вступили Саудовская Аравия и Израиль. Эр-Рияд и Тегеран подписали договор на 17 месяцев, его результатом стало: 1. Участие ЦАХАЛ в йеменской войне и передача тактического ядерного оружия. 2. Предусмотрено перестроить Саудовскую Аравию так, что она останется салафитским государством, но институты управления будут светскими. 3. Предполагается представление Иракскому Курдистану независимости (референдум состоится в сентябре), а также разработка газовых месторождений Хали (на территории Аравии и Йемена) и Огадена (этим обусловлен отвод катарских войск от джибутийской границы). 4. Египет решил уступить острова Тиран и Санафир Саудовской Аравии. Этим Эр-Рияд де-факто признал Кемп-Дэвидское соглашение, а Израиль подтвердил получение саудовских гарантий». И еще многое другое, вплоть до заключения между Москвой и Вашингтоном договора о разграничении сфер влияния на Ближнем Востоке.

Таким образом, Пекин выставляется чуть ли в качестве главного архитектора нового мирового порядка в регионе, а Вашингтон, Москва, Тель-Авив, Тегеран и другие «впрягаются в китайскую упряжку» — и именно этим фактором объясняется главный ход событий на Ближнем Востоке. Что ж, если иметь в виду загадочные умалчивания вокруг описываемых событий, то можно поверить не только в китайскую «рулетку».