Бывший президент Билл Клинтон, похоже, решил действовать снизу вверх и противостоять действиям федерального правительства Трампа с помощью отдельных городов США. Клинтон в субботу, 24 июня, горячо хвалил тех мэров США, кто подписался на выполнение целей Парижского климатического соглашения, а также агитировал города за «достижение» своих целей.

Drpozvonkov.ru

Выступая на 85-й ежегодной встрече мэров США в Майами-Бич, Клинтон говорил о решении президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения и о том, как города должны поддерживать свои стандарты.

«Вы можете выйти из него или остаться в нем, но вода будет продолжать подниматься», — сказал Клинтон, имея в виду Парижское климатическое соглашение. «Политика практически не влияет на науку, если вы еще не заметили, или на природу».

Напомним, что президент Трамп отказался от соглашения в начале этого месяца и вышел из него, утверждая, что это стране «экономически невыгодно». С тех пор, однако, сотни мэров уже включили свои города в свое собственное климатическое соглашение, направленное на продолжение «поддержки действий в области климата и выполнения Парижского соглашения».

«Это то, о чем все мэры могут говорить, приводя факты — без риторики, без всяких нападений на кого-либо, это хорошая экономика», — сказал Клинтон. «И я приветствую … всех остальных [мэров], кто собирается присоединиться к Парижскому соглашению, но помните, что если вы его подпишете, вам нужно будет ему следовать».

Клинтон отметил, что не каждый город может предпринимать равные меры и выделять одинаковое количество ресурсов, но каждый должен попытаться «найти путь» для достижения целей Парижского соглашения.

«У каждого из вас разные бюджетные ограничения, у каждого из вас разные варианты», — сказал он. «Послушайте, я бы хотел, чтобы вы все подписали его. Поверьте мне, мы можем заключить соглашение, которое мы сможем подписать только в городах, но вы должны найти способ сделать это».

Клинтон также привел примеры преимуществ возобновляемой энергии, заявив, что «Техас в следующем году станет четвертым по величине поставщиком ветровой энергии в мире, если бы он был отдельной страной», и что «самые дешевые электрические тарифы в Айове» также из-за ветряной энергии. Он также упомянул, что и в Питтсбурге 13 000 рабочих мест задействовано в сфере производства чистой энергии.

«Солнечная [энергия] становится очень дешевой», — добавил Клинтон. «Мы должны делать больше, чтобы ускорить этот переход, потому что это хорошая экономика».

Похоже, что демократы отчаялись взять «все» целиком и не гнушаются попытками подначивать самых амбициозных мэров и губернаторов к откровенному сепаратизму, играя на самых простых экономических инстинктах и на ненависти к федеральному правительству и лично Трампу. Демократам нечего терять — и, утопая в неудачах, сами они стремятся любыми способами насолить действующему президенту, используя все доступные инструменты. Раскачать страну? — Не важно, если это для «благой цели» спасения мира от Трампа, желающего «погубить мир» выйдя из Парижского климатического соглашения, которое, на самом деле, есть не что иное, как очередная глобальная спекуляция.