



Hurriyetdailynews.com Эрдоган после падения

В музее Айя-София, бывшем христианском храме Святая София, вновь звучал Коран. Случилось это на днях во время Ночи аль-Кадр, которая еще называется Ночью Могущества — почитаемого в исламе события, связанного с явлением архангела Джабраила к молящемуся Мухаммаду. Архангел, указав на свиток, сказал Пророку: «Читай!» (Коран!). В этом году чтение Корана было организовано турецким Управлением по делам религий (Diyanet) и транслировалось в прямом эфире государственной телекомпании TRT. В церемонии принимал участие глава Diyanet, главный муфтий Мехмет Гермез.

Обычно любые действия, которые намекают на возможность возобновления использования собора Святой Софии в качестве мечети, каковой он был с завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году до 1935 года, когда светский режим Турецкой республики реорганизовал ее в музей, вызывают протесты христиан. В первую очередь, греческих, причем не только Церкви, но и государства. Анкара до сих пор отвечала в этой связи только Афинам. И сейчас после того, как министерство иностранных дел Греции выступило с нотой протеста, в ответной реплике МИД Турции попрекнул соседей тем, что они могли бы поздравить «турецкий народ с наступлением священного месяца Рамадан», однако не сделали этого. А заодно Анкара иронично добавила, что «рекорды Греции по части свободы вероисповедания, которая является одним из основных прав человека, широко известны», намекая на нежелание Афин соблюдать права греческого мусульманского меньшинства.

Но похоже, что на этот раз свести проблему Святой Софии исключительно к политической пикировке с Грецией у Турции может не получиться. После чтения Корана в Ночь аль-Кадр с заявлением выступила Конференция европейских церквей (СЕС), которая объединяет 115 Православных, Протестантских, Англиканских и Старокатолических церквей в Европе. В ее заявлении говорится, что СЕС «встревожена перспективой использования одной из величайших в истории человечества культурных и религиозных святынь в политических целях». Исторический собор Святой Софии служил центром духовно-просветительской работы Восточного христианства более 1000 лет. Позже как мечеть это было местом молитвы для исповедников исламской веры. Характерный силуэт храма по-прежнему доминирует в Стамбуле на фоне небоскребов, привлекая тысячи мусульман, христиан, людей других убеждений и вероисповеданий. Музей Айя-София остается великим символом современной Турции. А сам Стамбул и его народ находятся на стыке Европы, Ближнего Востока и Азии. Конференция европейских церквей призывает турецкие власти обеспечить сохранение ими этой исторической уникальной роли.

Постановка вопроса о «политических целях» выводит проблему Святой Софии из зоны потенциального христианско-исламского противостояния. Церкви тем самым дают понять, что дело в определенных действиях светских властей Турции, которые и вызывают тревогу (что, кстати, также замечают в самом турецком обществе). Информационное агентство Папского института заграничных миссий AsiaNews обращает внимание на хронологию событий, выстраивая ее следующим образом. В 1951 году премьер Аднан Мендерес установил 29 мая каждого года праздновать покорение турками Константинополя. С 1953 года, когда отмечалось 500-летие этого события, власти стали проводить массовые фестивали, которые были запрещены после военного переворота 1960 года и казни Мендереса. В 1990 году с избранием нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана мэром Стамбула фестивали возобновились. В 2009 году создается музей «Панорама 1453», которые многие воспринимали «как ответ неоосманов секулярной культуре кемализма». С 2012 года начинается чтение молитв перед Святой Софией, каждый раз 29 мая. С 2013 года инициируется проведение различных мероприятий во имя «воспоминаний о рождении Османской Турции».

В этом году майские торжества в Стамбуле заставили обозревателя турецкой газеты Hurriyet Daily News сделать вывод, что пространство вокруг музея Айя-Софии снова заполняется, но не туристами, а членами Ассоциации молодежи Анатолии (AGD), чей девиз — слова покойного исламистского политика, экс-премьера Турции Неджметтина Эрбакана: «Жизнь — это вера и джихад». Эти страстно верующие люди выступают активно против всего, что свидетельствует о присутствии немусульманской веры в турецком обществе. И не только против Санта-Клауса на Новый год. В течение последних трех лет они сосредоточены на том, чтобы Айя-София «освободилась от оков» и была переделана в мечеть. Пока президент Турции медлит. Однако нетерпеливые члены AGD в этом году еще сильнее требуют действий. «После референдума турецкая политика вступила в сложную фазу реализации новой Конституции, а после 29 мая возникает вопрос, будут ли эти громкие сигналы из Анатолии теперь игнорироваться», — заключало издание.

Но ранее сам Эрдоган, отказывая в изменении статуса Айя-Софии, говорил, что даже действующая главная мечеть Стамбула, Голубая мечеть, пустует, ее не заполняют верующие. Вряд ли их стало настолько больше с тех пор. Турецкие власти играют скорее на истории, чем их волнуют вопросы веры. Общество пытаются сплотить вокруг правящей элиты агрессивной исторической памятью. Однако, как подчеркивает турецкий писатель и историк Эргин Ардыч, «упорство в том, чтобы напоминать о наших достижениях, означает лишь признание того, что они чужды исторической культуре этих земель». По сути, такая политика Анкары является признаком демонстрации не только повальной исламизации и отказа от кемалистской политики, но и тем самым обозначается фактор недавнего завоевательного присутствия турок в Малой Азии. Но в такой ситуации лучше строить свои мечети, а не превращать в них христианские церкви.

В Турции говорят, что президент Эрдоган становится все больше и больше мистиком. И вот сегодня во время молитвы в мечети в городе Аташехир под Стамбулом по случаю окончания священного месяца Рамадан с ним произошло событие. Глава государства потерял сознание. По словам журналиста Азиза Озена, который следовал за президентом, он видел, как Эрдоган рухнул в 6 утра до начала молитвы. К нему быстро подбежали телохранители, следом врачи. Позже, оправившись, президент пояснил, что у него были проблемы с «кровяным давлением из-за диабета». Что бы сказал мистик? Подумал бы о том, что, возможно, это напоминание: Коран читать лучше в мечети, а в церкви, даже бывшей — Библию?