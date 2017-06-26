«Позор Европы» — именно так лидеры грандов правозащитного движения, «Эмнисти Интернешнл» и «Трансперенси Интернешнл», а также другие члены Коалиции правозащитных групп, назвали в своем заявлении ситуацию, при которой Европейский союз не смог утвердить текст очередного доклада по правам человека от имени Евросоюза в ООН.

bob Флаг ЕС

Доклад должен был быть представлен в Совет ООН по правам человека в Женеве ещё на прошедшей неделе. До этого в течение десятилетий трижды в год, с регулярностью почтового экспресса, Евросоюз представлял в ООН свое видение о положении прав человека в мире. Характерно, что не в самой объединенной Европе.

Когда документ не поступил в секретариат ООН в срок, все решили, что это просто техническая ошибка — столь нелепым казался факт, что ЕС, одним из фундаментов создания которого декларировалась защита прав человека по всему миру, откажется от очередного доклада.

Но прошли дни — и стало понятно, что доклада не будет.

Тогда же стало понятно почему — обязанность принимать решение консенсусом, закрепленная Лиссабонским протоколом, в очередной раз выставила объединенную Европу на посмешище. Греция отказалась подписывать документ из-за традиционной (не сильнее обычного для докладов ЕС в ООН) критики ситуации с правами человека в Китае. А без одной подписи остальные двадцать семь теряют свой смысл.

«Мы действовали с принципиальной точки зрения», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Греции, охарактеризовав предлагаемые тезисы неслучившегося доклада как «неконструктивную критику Китая».

«Существует активный диалог между ЕС и Китаем по правам человека, и мы считаем, что это может быть более эффективным и конструктивным способом достижения лучших результатов», — добавил представитель греческого министерства иностранных дел.

High Contrast Китайский дракон

Может быть.

Но аналитики уже вслух говорят, что левое правительство Алексиса Ципраса по достоинству оценило решение «Коско», крупнейшей судоходной компании Китая, купить 51% акций главного порта Греции Пирея — в рамках планов по превращению страны в транспортный узел между Азией и Восточной Европой. Уже в этом месяце информационно-логистические системы портов Пирей и Шанхай были объединены, что позволяет построить т. н. логистический тоннель для грузов, идущих из Азии в Европу через эти гавани, — это резко ускоряет и удешевляет обработку грузов в портах.

Китайцев не испугал ни финансовый кризис в Греции, ни слабые позиции правительства коалиции СИРИЗА, и Алекс Ципрас с истинно восточным изяществом показал, что может быть не только признательным, но и полезным.

Пекин также приобрел контрольный пакет Национальной энергетической корпорации Греции, главного оператора электроснабжения страны — под планы значительных инвестиций в обновление инфраструктуры.

Брюссель на Грецию обиделся. В конце мая министры финансов еврозоны в Люксембурге согласились разблокировать €8,5 млрд по кредитам для спасения страны, что позволило Афинам предотвратить дефолт, и в следующем месяце Греция сумеет погасить долг в размере €7,4 млрд. «По меньшей мере, это было бесчестно», — так отреагировали европейские дипломаты в частных беседах, содержание которых приводят аналитические издания континента.

Nik7 Порт Пирей

Но греческое правительство уже не раз доказало, что оно хотя и левое, но одно из самых хорошо экономически образованных в ЕС — и отлично понимает разницу между разблокированным кредитом, который тут же придется возвращать как платеж по прошлому кредиту — и реальными прямыми инвестициями в экономику страны.

А вот как раз прямых инвестиций от ЕС греки так и не видят — несмотря на то, что ликвидность в еврозоне переливается через край, настолько, что европейский Центробанк установил отрицательную процентную ставку — 0,4% годовых.

А от китайцев — видят.

Греция — не единственная, кто стремится показать Пекину свою признательность и полезность.

В марте Венгрия — еще один крупный получатель китайских инвестиций в Европе — помешала Европейскому союзу выступить с официальным заявлением, в котором выражалась обеспокоенность по поводу сообщений о том, что адвокаты в Китае подвергаются пыткам. В результате вместо заявления возникло «письмо», не имеющее никакой юридической силы, — Пекин на него даже не отреагировал.

Венгерская ставка на КНР обрела стратегическую основу еще два года назад. Венгрия была первой страной ЕС, заключившей летом 2015 года с Китаем официальное соглашение о реализации стратегии «Один пояс, одна дорога» на своей территории. С тех пор инвестиции из Поднебесной потекли венграм широким потоком, а у Пекина в ЕС появился «свой парень» с правом вето — все благодаря уже упоминавшемуся здесь Лиссабонскому протоколу и принципу единогласия в принятии решения.

Брюссель тогда проглотил пилюлю — и продолжает их глотать с должной регулярностью.

Официальный Пекин очень внятно, но сдержано поблагодарил Афины, не давая критикам Греции повода обвинить ее в несамостоятельности принятого решения.

Отвечая на вопрос о действиях Греции на очередном брифинге в Пекине, представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал: «Мы выражаем признательность соответствующей стране ЕС за поддержание правильной позиции».

И то правда — спасибо на хлеб не намажешь. Но китайцы готовы показать, что и они ценят признательность и благодарность со стороны «правильных» стран Евросоюза.

Во время греческо-китайских переговоров в столице КНР на прошлой неделе Хан Чжэн, влиятельный член политического бюро центрального комитета Коммунистической партии, заявил, что «целью Китая [в отношении Греции] является повышение качества отношений между странами до класса стратегического партнерства».

Пекин стратегическим партнерством, как показывает практика, дорожит.