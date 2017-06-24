



Микеланджело. Сотворение Адама. 1511

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил на днях, что в августе сего года он собирается в Москву. Как передает Radio Vaticana, монсеньор сообщил об этом журналистам в кулуарах конференции Папского Григорианского университета в Риме. Двусторонние отношения, заметил Паролин, продолжаются на разных уровнях, и эта встреча, которая пройдет на самом высоком уровне, будет продолжением контактов, поддерживаемых в течение длительного времени. «Самый высокий» означает то, что должна состояться встреча человека №2 в ватиканской иерархии с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Кардинал не стал раскрывать повестку, подчеркнув лишь, что запланированные для обсуждения вопросы требуют участия главы российского государства.

Известно, что готовился этот визит задолго и тщательно, обсуждались мельчайшие детали, вплоть до конкретного списка доверенных средств массовой информации. Главную интригу, конечно, вызывают слова монсеньора о том, что переговоры в Москве требуют участия президента России. Это заставляет вспомнить приезд в нашу столицу в апреле этого года государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который вначале встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а после обоих дипломатов в Кремле принял Путин. Но есть отличие. Высокопоставленные американские политики, начиная с 2014 года, в Москве бывать перестали, так что посещение России со стороны их нового госсекретаря выглядело своего рода прорывом, пусть даже по его итогам не прозвучало каких-то сенсаций. Что касается российско-ватиканских отношений, то они развивались и развиваются последовательно.

Blancoduno Кардинал Пьетро Паролин

Напомним, что в декабре 2016 года в Ватикане побывал Лавров, который провел переговоры с Паролином и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как говорилось в официальном сообщении МИД России, «в ходе беседы было выражено взаимное удовлетворение состоянием российско-ватиканских отношений, затронут ряд актуальных двусторонних тем, включая сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. При обсуждении международной проблематики приоритетное внимание было уделено вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире, а также взаимодействию в рамках многосторонних форматов, в частности, в ООН и ОБСЕ по защите христианского населения в зонах конфликтов и отстаиванию гуманистических ценностей». Практически в тех же словах были описаны консультации в Ватикане заместителя министра иностранных дел Алексея Мешкова с заместителем секретаря по отношениям с государствами Антуаном Камиллери, состоявшиеся 5 июня сего года.

Отсюда можно предположить, что и в августе разговор снова будет касаться дела защиты христиан в зонах кофликтов, то есть Ближнего Востока. Со времени встречи в Гаване в феврале 2016 года папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла, где была подписана Совместная декларация с выражением намерения Католической и Русской православной церквей совместно помогать бедствующим ближневосточным христианам, кое-что началось делаться. Так, в Москве постепенно стали выстраиваться форматы кооперации конфессий в деле сбора и доставки гуманитарной помощи в Сирию. Недавно представители РПЦ, Католической церкви, Армянской апостольской церкви, Союза евангельских христиан, Духовного собрания мусульман России и Центрального духовного управления мусульман России объявили об инициативе по сбору пожертвований в пользу сирийцев. Объединение усилий помогло не только лучше скоординировать отдельные проекты, но и достичь более высоких результатов. Первая партия помощи, собранной христианами и мусульманами, будет доставлена в Сирию в конце июня, где координаторы на местах займутся ее распределением.

Это — в хорошем смысле слова — повседневная рутинная работа, которая начинает набирать обороты. Вместе с тем, есть глобальный уровень, на котором встречаются ватиканская и российская дипломатия. Ситуация на Ближнем Востоке меняется. Постепенно освобождаются районы, захваченные три года назад боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их выбивают из Ирака и Сирии. Понятно, что полностью искоренить джихадистов не получится, но, судя по всему, созданные ими территориальные образования будут ликвидированы. Однако ни Ирак, ни Сирия уже не будут прежними. Намеченный на 25 сентября в Иракском Курдистане референдум о провозглашении независимости автономии дает основания предполагать, что на Ближнем Востоке вскоре могут появиться новые государства. Волнующий вопрос: что это будет значить для местных христиан, которые подергались преследованию по религиозному признаку, а в ряде случаев к сему добавлялся также этнический фактор?

В сложившейся ситуации для Ватикана и России будет важным сверить часы, понять, на какие региональные силы можно делать ставку, с кем вести переговоры. Святой престол и Москва не первый год занимаются ближневосточными делами, накоплены немалые архивы, есть большой опыт работы. При этом, как неизменно подчеркивается сегодня обеими сторонами, существует взаимное понимание по вопросам того, что и как нужно делать в этом непростом регионе.