



Иван Шилов ИА REGNUM

Марш справедливости

Марш справедливости, возглавляемый лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который начался в Гювенпарке в Анкаре, а закончится в тюрьме Малтепе в Стамуле, с каждым днем прикладывает все больше и больше усилий для дискредитации правительства и его союзников. После фразы президента Турции и главы правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Кылычдароглу («Не удивляйтесь, если суд придет завтра и за вами») последовали угрозы в отношении лидера РНП, сообщающие о том, что «Кылычдароглу быстрыми шагами движется в сторону тюрьмы».

879 конфискованных компаний

Длящаяся в Турции с 15 июля 2016 года чрезвычайная ситуация и конфискация сотен предприятий по причине их предполагаемой поддержки терроризма заставляют волноваться иностранных инвесторов. Фонд сбережений застрахованных вкладов (TMSF) за 8 месяцев с 15 июля 2016 года присвоил себе или передал на попечение правительства 879 компаний общей стоимостью в 40,3 млрд турецких лир. По данным Фонда, общий штат сотрудников этих организаций насчитывает 44 888 человек. Среди компаний, переданных в руки TMSF, значатся такие крупные фирмы, как Naksan, Hasırcı, Boydak, Koza-İpek, Dumankaya, Kaynak, Akla и Akfel. Также в списке присутствуют 147 СМИ: 38 телевизионных каналов, 39 радиостанций и 70 газет.

Признания советника президента по поводу грузовиков MİT

Главный советник президента Турции Ильнур Чевик высказался по поводу заключения под стражу депутата от РНП в Стамбуле Эниса Берберглу, обвиняемого по делу о машинах Национальной разведывательной организации (MİT), которому было назначено 25 лет лишения свободы. «Грузовики MİT выполняли свой долг по защите безопасности страны, являвшийся тайным заданием, и обнародовавшие это люди показали себя предателями. Дюндар и Бербероглу выступили в качестве посредников», — отметил Чевик. «На самом деле MİT посылал свои грузовики для того, чтобы противостоять сирийской оппозиции… Это событие ставит под угрозу подобные оказания помощи и еще больше подкрепляет власть Асада». Эрдоган заявил, что грузовики доставляли гуманитарную помощь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Серьезное обвинение США в адрес Турции по поводу джихадистов

Как сообщается в анализе Томаса Джоскелина из Long War Journal, в июле 2014 года в интернете было опубликовано жуткое видео, показывающее тела борцов с режимом Башара Асада. Запись была сделана в районе газового месторождения Шаер сирийской провинции Хомс. На видео так называемые халифы издеваются над погибшими, опускаясь ниже человеческого достоинства, собаки кромсают тела жертв.

По данным министерства финансов США, одним из джихадистов на видеосъемке является Фаред Саал, предполагаемый лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организующий набор новых террористов в свои ряды. Саал использовал необходимые связи для перевоза новых людей через Турцию в Сирию, а также для доставки кандидатов воздушным путем через Стамбул. Новые сторонники «халифов» помогали в переправке террористов. Роль Саала была установлена в 2014 году, когда при попытке попасть в Сирию были задержаны двое австрийцев. Также известно, что он проводил специальное обучение некоторых террористов.

Турция с самого начала войны в Сирии и до сегодняшнего момента закрывала глаза на транзит новых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также проводила политику, которая упрощает деятельность некоторых террористов. Лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют возможность свободно кооперироваться в Стамбуле. Это и многое другое показывает нам, что Анкара, за исключением нескольких арестов и показательных задержаний, способствует свободной работе террористических организаций. В отчете министерства финансов США говорится также о том, что Саал дружил и вел совместную работу с Каспертом (немецкий рэпер, примкнувший к джихадистам, был убит в Сирии).

Плохая новость для Турции от ЕС: открытия новой главы не предвидится

Европейский союз заявил о том, что в нынешней ситуации Брюссель принял решение не открывать новую главу в отношении Турции. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от шагов Анкары. На вопрос турецкого BBC о том, будут ли отношения с Турцией начаты с чистого листа, представитель Евросоюза заявил, что переговоры не были официально заморожены, однако о продвижении может зайти речь лишь в случае пересмотра Турцией вопросов по правам человека и верховенстве закона.

Турция и ЕС проводят переговоры с 2015 года, и за это время было открыто 16 из 35 глав, одна была временно закрыта. В последний раз в июне 2016 года была открыта глава №33 по финансам и бюджету. Для того, чтобы переговоры завершились членством, все главы должны быть открыты, юридические меры приняты. Однако переговоры с турецкой стороной в связи с замедлением процесса реформирования движутся очень медленно. Как бы ЕС не пытался убедить Анкару в том, что это происходит по причине большой ответственности, возложенной на страну, и невыполнения ею «домашних заданий», на самом деле переговоры замораживаются по всевозможным политическим причинам. Или же другие государства накладывают свое вето.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сделка

Европарламент: необходимо приостановить переговоры с Турцией

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, комитет по иностранным делам Европарламента официально запросил приостановить переговоры по возможному членству Турции в Евросоюзе. В докладе сообщается, что из 51 членов Комиссии трое проголосовали «против» и 14 воздержались. Также подчеркивается, что конституционные изменения, принятые в Турции после референдума 16 апреля 2017 года, не соответствуют критериям Копенгагена. Голосование по докладу ожидается в июле в парламенте Генеральной Ассамблеи Страсбурга. Ответственная за составление отчета по Турции для Европарламента голландский политик Кати Пири отметила, что режим чрезвычайного положения оказывает «чрезвычайно негативный эффект» на турецкое общество, а также выразила беспокойство по поводу «произвольных арестов» турецких граждан, депутатов и губернаторов.

Коротко, но важно

Как сообщает официальное новостное агентство Саудовской Аравии «WAS», по данным правительственных источников, Эрдоган предложил создать военную базу в Саудовской Аравии, похожую на ту, что недавно была размещена в Катаре. Однако Эр-Рияд не допускает размещения военных баз на своей территории.

На прошлой неделе в пяти разных провинциях появились сообщения об отравлении рядовых турецкой армии. В последний раз огромное количество военных из Управления подготовкой пехотных бригад в Манисе было госпитализировано после ужина с подозрением на пищевое отравление. Количество обратившихся в больницы служащих достигло 3500 человек.

Turkey-fest.ru Турецкий кукольный театр теней «Карагёз»

Власти Анталии не позволили главам различных городов в провинции Анталья участвовать в проходящем в Москве Турецком фестивале. Отказ от участия в фестивале, организованном министерством культуры и туризма в Москве для поддержки туристического спроса, вызвал множество дискуссий и споров.

Турция предоставила переживающему кризис в отношениях со странами Персидского залива Катару помощь в размере 71 самолета с 5 тыс. тонн продовольствия.

Президент Эрдоган заявил о том, что из находящихся в тюрьмах 177 журналистов все, кроме одного, «осуждены за причастность к террористическим организациям».

Французский журналист Матиас Депардон, задержанный за фотосъемку в Батмане, а позже примерно месяц находящийся в лагере для возвращения в Газиантепе и затем высланный из страны, сделал заявление о произошедшем. «В Турции уже нет справедливости, в тюрьмах содержится огромное количество моих коллег. Народ не знает защиты и безопасности. Это положение совсем не красит Турцию», — отметил Депардон. Французский журналист рассказал, что он объявил голодовку, а начальник лагеря каждый день приносил ему разнообразную еду из ресторана, уговаривая отказаться от нее.

Министерство обороны Катара заявило о том, что первая группа турецких военных прибыла в Доху для того, чтобы принять участие в совместных военных учениях. Первые подразделения достигли области, где будут проводиться совместные с Катаром учения. Первые маневры будут осуществляться на военной базе Тарик ибн Зияд.

30-й суд Стамбула по тяжким преступлениям вынес решение об аресте 13 задержанных и 15 бывших губернаторов, среди которых значится бывший губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу и бывший начальник полицейского отделения Стамбула Хюсейин Чапкын.

В опросе, проведенном приближенной к власти исследовательской компанией МAK Danışmanlık, граждан спросили о том, является ли халифат приемлемым взглядом на религию и религиозные ценности в Турции. 54% респондентов ответили «да», признав лидером религию, схожую с халифатом.

В первые дни катарского кризиса президент Эрдоган захотел встретиться с президентом США Трампом. Однако эта встреча все еще не состоялась. Трамп заставляет Эрдогана ждать уже 15 дней…