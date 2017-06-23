В народной речи бытует призыв не наступать сызнова на те грабли, на которые уже наступил. Однако именно этим занимаются всю жизнь не только некоторые люди, но даже многие государственные учреждения.

Грузия

Когда американцы, поддержавшие себе во зло муджахедов в Афганистане, находят себе тождественные по виду и по свойствам грабли в Ираке, в Ливии и в Сирии, то нам остается только недоумевать. Но что скажем мы об ошибках российской политики в Грузии, которые тоже носят повторный характер? Разумеется, масштабы просчетов по отношению к себе и миру несопоставимы. Тем не менее они требуют осмысления и обсуждения.

Камнем преткновения в Грузии были для России из раза в раз те люди, на которых Москва делала ставку. Это разные по возрасту и мышлению грузинские политики, но всех их объединяет преобладание личных интересов над общегрузинскими, когда они попадают в Москву.

В старые советские времена гости из Грузии были особо любимы для жителей столицы. Для музыкантов, художников и артистов из Сакартвело Москва была незаменимым местом признания, а политики и директора успешно «решали вопросы». Все строилось на фундаменте взаимного расположения и доброжелательности.

Однако в наши дни гости из Грузии приезжают по визе из страны, с которой у Москвы нет дипломатических отношений. Как в старые времена, они пытаются «решить вопросы», но никакого конструктивного диалога не ведется. Находясь в столице России, они пытаются удовлетворить свои потребы личного характера, а до серьезного обсуждения насущных проблем страны руки не доходят. Потом они приезжают домой и вливаются в общую скептическую атмосферу по отношению к северному соседу.

В ходе выборов в Парламент Грузии год назад один известный активист, имеющий «звиадистские» корни, посетил Москву в надежде на получение финансирования. Несколько дней спустя он вернулся в Тбилиси и написал на своей странице Фейсбука: «Мы не будем брать грязные русские деньги». Что не помешало ему снова звонить в Москву и просить о помощи. Предвыборные истории могли бы послужить сценарием для новой грузинской комедии. Недоброжелатели России бессменно говорили о её длинной руке на выборах, а на самом деле её участия в них не было ни зги.

Иными словами, при нынешней ситуации политики среднего эшелона из Грузии оказываются неэффективными в их потугах сближения с Москвой. Если признать, что получение какими-то общественными фигурами денежных средств для себя и ближайшего окружения не является важной государственной задачей, то что остается от этих контактов? В поисках денег для себя они забывают о грузинских беженцах и грузинских территориях, когда ведут разговоры в Москве. Затем они приезжают в Тбилиси, где политкорректность требует жесткого осуждения Москвы и где декларируется стремление к возвращению Абхазии. И начинается многоголосие диссонирующего характера.

Именно так было с Нино Бурджанадзе и именно так обстоят дела сейчас с фаворитами — «Патриотами Грузии». Именно такой характер носят контакты депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова с депутатом от «патриотов» Георгием Ломией и его коллегами, включая косвенно и главу партии Давида Тархана-Моурави.

Помимо этого глубинного «когнитивного диссонанса», речь идет о неумелой оценке людей. Если кто-нибудь потрудится почитать высказывания в социальных сетях основных представителей русской культуры и русского мира в Грузии, то увидит, как люди тратят все время на междоусобные войнушки вместо реализации своего гуманитарного предназначения. Обычно это маргинальные и вздорные люди, враждующие между собой до исступления. Разумеется, есть и счастливые исключения, но они как раз оказываются обычно вне зоны внимания со стороны московских оценщиков и экспертов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Общая ошибочная концепция по отношению к Грузии начиналась с убежденности в том, что «сами на карачках придут». А затем — промах за промахом в выборе партнеров. Прежде всего, это касается Михаила Саакашвили, активно поддержанного Москвой. Это верно в полной мере по отношению к Нино Бурджанадзе, ставшей просто статьей расходов. Это еще очевидней в случае с «Патриотами Грузии». Речь идет о партии, преодолевшей с трудом пятипроцентный барьер на выборах. Она позиционируется в оппозиции вместе с огрызками «Национального движения» Михаила Саакашвили. Но поскольку «националы» получили в пять раз больше голосов, то они задают тон в оппозиции, а их отношение к диалогу с Россией еще более скептическое, чем у правящей «Грузинской мечты». Получается, что в лице «Патриотов Грузии» Москва вкладывается в тех, кто никак не может быть полезен ни ей, ни билатеральным отношениям. Это движение оказалось в очень затруднительном положении, ибо должно вернуть деньги тем, кто жертвовал им взамен на обещание оказаться в Парламенте. Но вследствие фиаско на выборах партии приходится искать деньги любым путем. Именно это привело их в Москву.

Так что же является верным путем для установления конструктивного диалога с Грузией?

Любые шаги в этом направлении требуют двух условий: 1) готовность искать вместе креативных решений вопроса беженцев и грузинских территорий; 2) нейтрализация ответной пропагандой окопавшихся в Грузии носителей ценностей четы Клинтонов и Сороса.

Первое условие — это понимание глубины боли множества людей, ставших жертвами кровавых коловертей девяностых. Пример Гальского района указывает на возможности решений конфликта на благо обеим сторонам при учете интересов России. И что никто «не придет на карачках».

Второе — это новая стратегия, основанная на фактах жизни, а не нацеленная на преходящие и на личные интересы. По самым скромным оценкам, фонды Сороса и ему подобные окажут в этом году помощь либеральным грузинским НКО на 22 миллиона долларов. Это подпитка либеральных журналистов, политологов, открытая пропаганда радикального глобализма. Именно эти фонды создали в Грузии настроения, оторвавшие ее от реальности. В России некоторые полагают ошибочно, что за самострельными шагами Тбилиси всегда стоит американское посольство, но это не так. В Вашингтоне прекрасно понимают, что Грузия сможет выплачивать США долги только если укрепится экономически, а это требует расширения экономических и политических отношений с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Мы не будем задавать прямого вопроса Москве: сколько денег тратит она на сохранение своих позиций в Грузии? Однако мы не ошибемся, если оценим затраты на поддержание русской культуры и русского языка и общих русско-грузинских ценностей цифрой, значимо меньшей одного процента от американских затрат. (Мы имеем ввиду вложения в реальную работу, по образу американских НКО, а не затраты на Бурджанадзе или «Патриотов Грузии».) Мало того, что сами затраты мизерные, так мы слышим постоянно от разных телевещателей, что «мы не дадим бабок». Хорошо бы, если к этим людям придет понимание, что великая держава должна делиться своими богатствами и укреплять свое культурное влияние. При условии, что желает оставаться державой и владеть великим множеством земельных угодий.

Таким образом, Кремль должен проявить большую чуткость к грузинской боли, быть более разборчивым в связях там и выстроить на грузинской почве противовес радикальному либерализму с теми традиционалистами в Грузии, которые сами к этому стремятся. И помнить всегда слова Евгения Евтушенко:

О Грузия, — нам слёзы вытирая,

ты — русской музы колыбель вторая.

О Грузии забыв неосторожно,

в России быть поэтом невозможно.