Импорт

Иван Шилов ИА REGNUM

Ввоз автомобилей на Украину продолжает расти. По итогам I квартала нынешнего года импортёры задекларировали поставку 39 тыс. автомобилей на 588 млн долл., сообщает Ассоциация Укравтопром. 28,9 тыс. штук из них приходится на легковые автомобили (417 млн долл.), что на 80% больше по количеству и на 53% по деньгам, чем за аналогичный период прошлого года. Доля легковых автомобилей с пробегом также выросла: в I квартале она достигла 42% (+27% за аппг).

Пятёрка наиболее популярных марок в мае выглядела так: Toyota (882 штук, +62% к маю 2016 года), Renault (709, +71%), Scoda (548, +90%), KIA (448, +50%), Volkswagen (389, — 23%).

Больше всего легковых автомобилей поставила на Украину Германия (7141). Япония (3208) на втором месте, однако при пересчёте на новые авто страны меняются местами — 1927 и 2937 штук соответственно.

Однако, если не брать в расчёт сегмент б/у, то Украина в очередной раз удивила мир, поставив второй рекорд по итогам 2016 года. Ранее сообщалось, что она неожиданно вошла в пятёрку стран с наибольшей динамикой рынка электромобилей (обойдя США и Японию). Теперь же, после окончательного анализа статистики прошлогодних продаж оказалось, что Украина вышла на первое место в мире по доле рынка кроссоверов: половина всех продаж новых автомобилей приходится на этот тип авто (именно поэтому самая популярная модель на Украине — KIA Sportage: 311 из 448 продаж этого бренда в мае). У такого феномена есть трагикомическое объяснение: украинцы вынуждены покупать более дорогие кроссоверы из-за плохих дорог.

Вывоз б/у автомобилей на Украину начал создавать такие проблемы приграничному движению между Украиной и Польшей, что Варшава решила временно «прикрыть эту лавочку». Дело в том, что по закону владельцы автомобилей с польской регистрацией должны раз в 5 дней пересекать границу. В результате пункты пропуска задыхаются от этого «транзита», а очереди растут: по словам польского Минфина количество пересечений границы автомобилями с польской регистрацией выросло до 4,5 млн в год.

Иван Шилов ИА REGNUM

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в материале для портала «АвтоЦентр» отстаивает довольно любопытную идею: доказывает, что обнуление пошлин на импорт авто станет толчком к развитию украинского автопрома. «Если на наше с вами предложение Верховная Рада Украины отменит пошлину на импорт авто из ЕС, то и ЕС автоматически должен отменить запретительную пошлину на украинские авто, которые в перспективе могут производить у нас. А мы предлагаем отменить также и акциз. Почему я уверен, что после отмены налогов на импорт авто (и автоматически на экспорт) к нам придёт инвестор? Потому что капиталисты не дураки. Зачем им нанимать на работу капризных немцев и платить им 2−3 тыс. евро ежемесячно, если можно взять украинца на 10 тыс. грн. Электроэнергия у нас дешевле [Тут Назаренко ошибается, текущий тариф 1 МВт·ч для промышленности на Украине с 1 июля составит 1356 грн или 46,6 евро. Во всех сопредельных странах ЕС он стоит на 8−10 евро меньше и даже в Германии поднимался выше 45 евро только в период экстремальных холодов в январе — Ред], логистика тоже. Какое-то количество автозапчастей уже производят на Западной Украине. Будут производить больше [см. ниже]. А производство у нас будет дешевле. Главное — рынок сбыта! Если мы отменим налоги на авто из ЕС, то и авто с Украины будут экспортировать в ЕС без налогов. То есть, мы получим на выбор и дешевые авто из ЕС, и дешевые украинские авто (при условии рентабельности завода с производством по меньшей мере 170 тыс., так как сейчас автозаводы в Украине нерентабельны, поэтому и цены высокие), и новые рабочие места для украинцев!«

План, озвученный Назаренко — не такие уж и мечтания. На сайте Минэкономразвития появился проект постановления, которым предусматривается отмена импортных пошлин на SKD-комплекты (т.е. на комплектующие для крупноузловой сборки). Причём это не творчество министерства, подобная программа разрабатывается им с санкции правительства, сообщает портал UBR.

Продажи

Рост импорта соответственно сказывается и на продажах легковых автомобилей. В январе-мае 2017 года зарегистрировано 30 тыс. продаж, что на треть больше чем за аппг. Разрыв май 2017/май 2016 ещё выше — продажи выросли до 6,6 тыс. штук (+48%).

Доля автомобилей с пробегом по Европе в январе-мае составила 38% от рынка первичных продаж, причём в мае таких автомобилей было поставлено на учёт более 4,5 тыс. — в 20 раз больше, чем в мае прошлого года. Вероятно, это связано с намерениями депутатов и правительства изменить действующий временный режим ввоза (см. ниже). Предложений много, ничего определённого депутаты пока не выбрали, поэтому украинцы спешат опередить депутатов.

Продажи в сегменте автобусов опережают легковые авто. Их в мае было продано 120 штук (+110% к аппг). Любопытно, что при этом ровно треть продаж пришлись на российский ПАЗ, занявший первое место.

Но в любом случае российские марки автобусов и коммерческих автомобилей через какое-то время перестанут занимать лидирующие позиции в продажах на рынке Украины. В соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко вступили в силу расширенные санкции против российских автопроизводителей: ПАЗ, ГАЗ (запрет на использование и распоряжение имуществом) и КамАЗ (запрет на торговые операции). Также всем им запрещено выводить капитал за пределы Украины. Есть уже и первые результаты запрета. Власти Закарпатской области объявили тендер на поставку 16 школьных автобусов, в котором победила компания, собиравшаяся поставить автобусы российского производство. Однако в СБУ отследили и пресекли эту закупку, оградив детей от автобусов «агрессора». Пусть пешком ходят.

Авто с пробегом: проблемы легализации

В соцсетях есть такой статус для отношений «Всё сложно» — это как раз о ввозе б/у авто на Украину из Европы. В прошлом году его разрешили, но с оговоркой: пересекать границу раз в пять суток. Для обхода этой неудобной нормы украинцы начали применять схему регистрации авто на компанию-резидента ЕС с выпиской доверенности «водителю» — гражданину Украины. Это продлило срок до 1 года, после чего нужно было ехать продлевать доверенность. К настоящему моменту на такие автомобили приходится в среднем до 30−35% регистраций в месяц и импортёры не могут не обращать на это внимания. Получается, что рынок растёт, но в основном за счёт ввоза «авто-секонд-хэнда». Кроме того, учёт таких автомобилей — штука довольно условная. По официальным данным их около 50 тыс., по неофициальным — 1−1,5 млн.

На ещё одну причину указывает руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в комментарии для «Вести-Украина»: «Купив по дешёвке авто и не зная, что с ними будет завтра, водители данных машин гоняют на них, как в последний раз, нарушают правила движения, подрезают, в результате попадают в аварии. А треть таких водителей вообще бросают разбитые авто на месте ДТП и уходят. Ведь их никто не найдёт и им проще оставить машину за 1−2 тыс. долл., чем возиться с оформлением ДТП, оплачивать штрафы и ущерб другим участникам аварий». Патрульный, с которым Антонов выезжал на ночное патрулирование, уточнил, что примерно в половине ДТП, на которые он выезжает в последнее время, участвуют машины с европейскими номерами.

Вероятно, все эти обстоятельства стали причиной появления указа президента, в котором в мягкой форме даётся поручение «разобраться и урегулировать». Однако в правительстве указание разобраться поняли как-то по-своему

Издание AUTO-Consulting сообщило о проведении выездного заседания ВР во Львовской области. Глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина сообщила, что комитет совместно с правительством разрабатывает законопроект, принятие которого позволит легализовать автомобили с иностранной регистрацией возрастом до 7 лет.

Точнее, таких законопроектов уже несколько. Кроме того, что разрабатывается комитетом совместно с правительством, есть и отдельные инициативы депутатов, в которых предлагается либо увеличить срок пребывания таких автомобилей на различный срок (30 суток, 60 суток, год) либо установить за ввоз фиксированную плату (408 грн. за 30 суток). Есть даже защитники у автомобилей, не соответствующих норме «Евро-5», действующей на Украине с прошлого года. Такие автомобили по закону нельзя растаможить — даже если владелец задастся такой целью. «И не надо», — предлагает герой Евромайдана Владимир Парасюк, предлагающий брать с владельцев таких авто своего рода дань: 6 тыс. грн. в год.

Сами владельцы таких авто уже давно создали свою ассоциацию и лоббируют ещё более выгодные для себя варианты. «Мы предлагаем зафиксировать льготные ставки акциза принятые летом 2016-го на постоянной основе или убрать требование о Евро-5. А также ввести налоговую амнистию для автомобилей, которые уже ездят транзитом. Дать возможность таким людям растаможить автомобиль по льготной ставке акциза», — заявил в комментарии изданию «Сегодня» замглавы Западноукраинской ассоциации собственников транзитных автомобилей Василий Антонюк.

В общем виде дилемма, стоящая перед властями, выглядит примерно так: узаконить текущий временный режим, оставив льготные ставки акциза для авто с пробегом и объявив амнистию уже ввезённым на Украину автомобилям, либо же заставить раскошелиться всех. Однако в последнем случае необходима единая база данных и доступ к ней всех силовиков: таможни, Нацполиции, фискальной службы. «О существовании базы «авто на иностранных номерах» сегодня мне неизвестно», — отметил юрист АО ЮФ Ario Вадим Дынник в комментарии для «Деньги.ua», однако по рынку ходят упорные слухи о том, что в моменте это готовятся решить предоставлением доступа одним силовикам к базам других.

Также затянуть или смягчить итоговый вариант могут выборы, ведь если один из законов не будет принят до начала 2018 года, то введение нового порядка отложится до 2019 года, когда должны состояться очередные президентские и парламентские выборы. А перед ними никто не захочет утверждать слишком суровый вариант легализации б/у автомобилей.

К слову, именно выборами можно объяснить решение Верховной рады отложить введение норм «Евро-6» до января 2020 года (ранее предполагалось с января 2018-го). Если бы депутаты не изменили своё решение, на Украину нельзя было бы легально ввозить автомобили, старше 2015 года выпуска.

Zaz.ua Сборочный цех «Запорожского автомобилестроительного завода»

Производство

Украинские производители в мае суммарно выпустили 720 автомобилей (+22,2% к маю прошлого года, +16,3% к апрелю 2017-го). Всего же за январь-май автопроизводители отчитались о выпуске 2786 транспортных средств (+67,1% к аппг).

2353 из них (662 в мае) пришлось на легковые автомобили (+82,7 к аппг), 270 — на автобусы (50 в мае, +462,5 к аппг), 163 — на коммерческие автомобили (10 в мае, — 50,8% к аппг). Провал в сегменте коммерческих автомобилей объясняется погрешность. статистики: с лета прошлого года информацию о выпуске автомобилей перестал предоставлять КрАЗ. Вероятно его владельцы поступают так из соображений защиты своих интересов (завод судится с несколькими банками по поводу взятых ранее кредитов и информация об объёме производства может быть использована банками).

«Еврокар» в мае нарастил производство в сравнении маем 2016 года на 20% — до 568 автомобилей. Остальные 94 легковушки выпустил «АвтоЗАЗ» — впервые в этом году и несмотря на заявление об уходе из сегмента легковых авто. Также завод выпустил все отмеченные в статистике коммерческие автомобили и 3 автобуса. В целом же дела у запорожского завода куда лучше, чем год назад: 267 автомобилей различных типов против 4 легковых авто.

Что касается автобусов, то 131 из 270-ти выпустило предпреятие «Черкасский автобус», 57 — черниговский «Эталон», 37 — корпорация «Богдан», 35 — Часовоярский автобусный завод

Thilo Parg Citroеn Berlingo Electric

Электромобили

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в своём Facebook отчитался о том, что компания тестирует Citroеn Berlingo Electric. В феврале компания презентовала стратегический план развития, в котором в частности говорилось о намерении в течение 2017−2018 гг. закупить до 250 электромобилей для городской доставки почтовых отправлений. К 2021 году число таких автомобилей планируется нарастить до 500, а в дальнейшем — до 1000, для чего компании понадобится не менее 15 млн долл (15 тыс. долл за электромобиль).

Вслед за госкомпаниями начинают подтягиваться и областные госадминистрации. Первой стала Днепропетровская ОГА: для нужд её сотрудников закупили 2 Ford Focus.

С 16 июня у украинских поклонников электромобилей расширился выбор. Hyundai представила модель IONIQ в полностью электрическом и гибридном исполнении — ранее электромобилей этого бренда на украинском рынке не было.

По состоянию на апрель 2017 года количество электромобилей на Украине достигло 3460 штук (2670 на конец 2016 года). Такими данными поделился с finance.ua гендиректор «Оксиджен Групп» Александр Вовк.

Количество зарядных станций также растёт. Согласно информации украинского подразделения Renault, оно уже перевалило за 600, а директор Autoenterprice Дмитрий Никонов даже поправляет — больше 1000, часть не успели официально оформиться и получить всю необходимую документацию, хотя уже работают. Однако в Renault предупреждают, что в погоне за количеством украинцы не всегда выдерживают качество и стандарты безопасности. Так, 35% зарядок в Одессе и 10% во Львове не соответствуют рекомендованным стандартам Renault.

Министр транспорта Украины Владимир Омелян отчитался о подаче законопроекта, которым предусматривается отмена НДС при растаможке электромобилей до 2021 года. Также он упомянул о том, что министерство уже завершило разработку стратегии развития рынка электротранспорта на Украине, рассчитанную на 15 лет и предусматривающую размещение на Украине сборочных производств.

Соучредитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида предполагает, что через 2 года Tesla можно ожидать на Украине — уже официально. «Когда Tesla официально придет в Украину трудно сказать. Я лично думаю, что это произойдет через два года. Потому что они вертикально интегрированная компания, развивается фактически — от центра», — приводит его слова львовский ресурс Дивись.info. Также эксперт упомянул, что сигналом будет приход компании в Польшу. Вскоре после этого можно будет начинать ждать Tesla и на Украине.

Mitsubishicars.com Автомобили Mitsubishi

Новые заводы и сборочные производства

Глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко, который посетил Украину для церемонии торжественной передачи первой партии гибридных Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины заявил, что в случае роста рынка компания может построить на Украине автосборочное предприятие. Правда, господин Масуко не уточнил, каким должен быть рост спроса для прихода Mitsubishi на Украину, т. е. это обещание вполне может быть японской формой вежливости за размещение крупного заказа (напомним, всего Нацполиция должна получить 635 автомобилей, за которые Украина заплатила Японии продажей квот на выброс CO2, т. е. деньгами, полученными в рамках Киотского соглашения).

«Строительство завода в нашей стране для них может быть интересно только с двух сторон. Во-первых, это удешевление производства. А, во-вторых, это возможность продавать автомобили на рынке ЕС без дополнительных таможенных поборов. Только эти две причины могут побудить стоить заводы в Украине. Но, я думаю, что это заявление на перспективу, потому что вряд ли будут строить такой завод в очень нестабильной ситуации», — прокомментировал информацию о планах Mitsubishi в эфире радио «Голос столицы» экономист Всеволод Степанюк. Таким образом, приход японской компании на Украину также зависит от отмены ставок на импорт авто, о котором выше рассуждал Олег Назаренко — ведь без этого Европа также не отменит пошлины в отношении автомобилей украинской сборки, поставляемых в ЕС.

Зато планы другой японской корпорации вполне реальны. Fujikura заявила о том, что планирует открыть два дополнительных завода на Украине — в Виннице и Черкассах на 1,5 тыс новых рабочих мест каждый, а также увеличить существующее производство во Львове, расширив штат с 2 до 3 тыс. человек. Компания специализируется на производстве телекоммуникационных систем и электрооборудования для легковых авто. О планах компании украинским СМИ стало известно со слов вице-премьер-министра Степана Кубива.

Затем эта автоэлектроника идёт на экспорт, прежде всего в страны ЕС. «Наш партнер номер один в ЕС — это Германия. Наш номер один на экспорт в Германию — это не агро, а автокомпоненты», — заявил в эфире «5 канала» замминистра экономического развития Максим Нефёдов.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванка Климпуш-Цинцадзе на заседании Украинской-Чешской межправительственной комиссии заявила, что Украина и Чехия ведут переговоры о строительстве в нашей стране нового завода Skoda. Скорее всего, он будет построен на базе уже существующей крупноузловой сборки Skoda на Закарпатье. Для обсуждения этого намерения на Украину даже приезжал глава правления чешской компании Бернгард Майер, встречавшийся с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Ожидается, что окончательное решение по новому заводу будет принято в июле.