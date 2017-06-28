О гражданском обществе в Казахстане

Казахстан

Что является основой гражданского общества? Это сознательный гражданин, экономически независимый от власти. Что это означает? Сознательность. В первую очередь это говорит о том, что человек понимает, в чем его интересы, цели и возможности. Но знать свои интересы и следовать им не так просто, как кажется. К примеру, допустим, если написать о налогах для богатых, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Причем достаточно часто у этих людей даже нет собственного жилья. Почему же бедный или даже нищий человек защищает интересы миллионеров? Потому что не может принять собственное социально-экономическое положение. Вместо этого у него одни мечты и иллюзии: вдруг он завтра станет миллионером и тогда ему же придется эти налоги и платить. Такое непонимание собственного места в обществе характерно для постсоветских стран, где люди до сих пор не осознали социально-экономическую стратификацию и классовое расслоение. То есть сознательность — это достаточно редко встречающееся качество.

А что значит экономически независимый от власти? Представим себе небольшой казахстанский город. Если ты живешь там, то у тебя есть всего два способа получать стабильную заработную плату — или работать в администрации и подчиненных ему подведомственных организациях, или работать на большом предприятии, которое составляет основу экономики этого города. То есть, фактически или на акима (главу администрации — ИА REGNUM ) района, или на владельца предприятия. Как правило, эти люди дружат, поэтому возникает вопрос полного отсутствия экономической основы для политической конкуренции. А если ты живешь в Алма-Ате, где крупных фирм десятки или даже сотни и есть возможность работать на иностранцев, не выезжая из страны, то это делает тебя реально независимым, и ты можешь в любой момент перейти в другую фирму или вообще работать сам на себя. То есть фактически тут подтверждается, как правы многие исследователи, которые говорят о том, что чем более развита экономика страны, чем больше там малого и среднего бизнеса, чем больше там разных отраслей, тем вероятнее будет демократический режим и развитое гражданское общество.

Можно честно признаться, что препятствием демократии и гражданскому обществу в Казахстане является не столько качество наших людей, сколько объективные условия жизни.

Причины политической пассивности граждан

Причин у политической пассивности граждан несколько. В числе основных из них, следующие:

технологическая — граждане существенно отстают от использования в государственном аппарате технологий вроде электронного правительства и открытого правительства. Они пока слабо умеют этим пользоваться;

медийная — казахстанские СМИ, как правило, предпочитают развлекательный контент, а не полезный, в котором бы объяснялось, как гражданам жить лучше и отстаивать свои права;

миграционная — помимо выезда за рубеж также есть большая внутренняя миграция. В результате в городах пока нет устоявшихся местных сообществ, с развитыми горизонтальными и вертикальными связями. Уровень доверия людей друг к другу не очень большой, а значит, люди не могут объединяться для решения своих политических задач;

малая плотность населения страны — в результате этого население слабо концентрируется, а значит, имеет мало общих тем и задач.

Фактически, казахстанцы политически пассивны, потому что не знают своих прав, а если знают, то не понимают, как их отстаивать, не знают, с кем для этого надо объединиться и как найти тех, кто имеет сходные проблемы. И никакими лозунгами данную проблему не решить — тут нужно время, чтобы сложились горизонтальные связи. То есть стране нужны устойчивые сообщества людей, которые знают, что будут и дальше жить тут, и поэтому осознают, что надо решить все местные проблемы.

Почему казахстанский парламент слаб?

Конечно, многие могут сказать, что всем гражданам не обязательно быть политически активными — политически активными должны быть их представители как в Маслихатах (местные представительные органы — ИА REGNUM ), так и в парламенте. Но в реальности, каким бы активным ни был человек до попадания в эти структуры, ему придется столкнуться с новыми правилами игры. Перечислю основные фильтры и ограничения, которые действуют для представительных органов:

избирательный фонд на выборах депутата Маслихата очень маленький. Реально он не позволяет вести активную и действенную кампанию. Поэтому в выигрыше тот, у кого есть или собственное предприятие с большими человеческими ресурсами, благодаря чему многое можно сделать бесплатно, или поддержка акимата (местная администрация — ИА REGNUM ), который может мобилизовать бюджетников, или же ресурсы местного филиала партии. То есть на этом этапе отсекаются люди несистемные или не обладающие ресурсами;

), который может мобилизовать бюджетников, или же ресурсы местного филиала партии. То есть на этом этапе отсекаются люди несистемные или не обладающие ресурсами; для избрания в Мажилис (нижняя палата парламента — ИА REGNUM ) нужно вначале пройти партийный контроль, а значит, подчиняться партийной дисциплине. То есть не члену политических партий попасть туда нельзя;

) нужно вначале пройти партийный контроль, а значит, подчиняться партийной дисциплине. То есть не члену политических партий попасть туда нельзя; отдельно для членов партии «Нур Отан» существует следующая проблема — руководители исполнительной власти (министры, акимы) являются заодно и партийными руководителями. А это значит, что критика в их адрес чревата тем, что депутата могут просто отозвать из парламента и лишить мандата, заменив более лояльным;

депутатская инициатива в Мажилисе скована еще и тем, что на разработку закона, который предусматривает изменение бюджета, нужно согласие правительства. То есть законодательная инициатива очень и очень сильно ограничена;

также деятельность парламента сковывает то, что у него нет собственных СМИ, собственных научных институтов, какой-либо институциональной связи с Маслихатами на местах. Поэтому они часто проигрывают в своим оппонентам из исполнительной власти, у которых гораздо больше интеллектуальных и медийных ресурсов;

деятельность же Маслихатов из-за централизации государственного управления в принципе также очень ограничена.

Все это в комплексе ослабляет казахстанские представительные органы, и когда это изменится, пока не понятно. Хотя в ближайшие полгода все же должна произойти активизация конкретно Мажилиса.

О работе общественных советов

В Казахстане журналисты и граждане пытаются судить о работе общественных советов по корпоративному общественному совету при Едином национальном пенсионном фонде. Но данный корпоративный совет не подчиняется закону об общественных советах, а его деятельность определяется правилами самого ЕНПФ. Ну, это как со словом «лимон», которое может означать как цитрусовые, так и миллион денежных единиц. Слова одинаковые, а содержание — совсем нет. И вот из-за этого корпоративного недоразумения почему-то народ начал думать плохо обо всех общественных советах. Хотя нужно думать плохо о тех его членах, которые после трех заседаний почему-то решили капитулировать. А ведь по идее перед вступлением должны были прочитать, на что подписываются.

В реальности работа общественного совета при достаточно скромном его функционале и полномочиях всецело зависит от людей, которые в него входят. Если туда вошли влиятельные, известные и активные люди, как в советы города Алма-Аты, Карагандинской области, Усть-Каменогорска, Павлодара, Министерства иностранных дел, то получается достаточно результативная деятельность. А если туда набрали друзей и знакомых руководителя управления внутренней политики акимата, то, конечно же, у них ничего не получается. Тут можно судить по той же дискуссии о финансировании общественных советов. Общественный совет города Алма-Аты, к примеру, против финансирования, потому что все средства на свою деятельность он достает сам. Потому что если люди не в состоянии достать себе компьютер, принтер и пачку бумаги, то как они могут защитить интересы населения целого региона?

Ну, а в целом, работа общественного совета целиком зависит от экономики региона — см. пункт первый «О гражданском обществе в Казахстане».

Причем даже местному общественному совету можно действовать на региональном уровне. К примеру, Общественный совет города Алма-Аты добился изменений в пользу граждан в правилах регистрации внутренних мигрантов, что касается примерно двух миллионов человек в год.

Выводы: