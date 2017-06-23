



Иван Шилов ИА REGNUM США

Недавно конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард, входящая как в Комитет Конгресса по делам вооруженных сил США, так и в Комитет по иностранным делам, предложила законопроект, запрещающий США оказывать любую помощь как террористическим формированиям в Сирии, так и любым организациям, сотрудничающим с ними. В случае принятия такого закона вводился бы запрет и на продажу американского оружия и на другие формы военного сотрудничества со странами, вооружающими или финансирующими террористов и их подельников, пишет Гарет Портер в статье для The American Conservative.

Закон о предотвращении поставок вооружения террористам «Stop Arming Terrorists Act» конгрессмена Габбард впервые бросает вызов политике США в Сирии, в рамках которой Вашингтон помогал своим союзникам из числа суннитских стран, таких как Турция, Саудовская Аравия и Катар, вооружать сирийские и несирийские группировки, пытающиеся свергнуть законного президента страны Башара Асада. Более того, в 2013 году ЦРУ начало поставлять оружие «относительно умеренным» группировкам, выступающим против официального Дамаска. По сути, этот подход способствовал тому, что филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала первостепенной угрозой.

Сторонники поставок вооружения считают, что это необходимо для противодействия влиянию Ирана в Сирии. С помощью этого аргумента маскируется реальная проблема, вызванная действиями Вашингтона. Так, в рамках политики администрации Обамы по отношению к Сирии были фактически проданы главные цели американской «Глобальной войны с терроризмом» — искоренение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее радикальных суннитских союзников. Фактически США, отодвинув свои цели по борьбе с терроризмом на второй план, занялись реализацией планов своих суннитских партнёров. Пойдя на этот шаг, они помогли создать новую террористическую угрозу в самом центре Ближнего Востока.

Вооружение группировок, направленных на свержение правительства президента Башара Асада, началось в сентябре 2011 года. Тогда президент США Барак Обама стал объектом давления со стороны суннитских союзников Белого дома — Турции, Саудовской Аравии и Катара, требующих начать поставки тяжелого вооружения противникам официального Дамаска, сформировать которых намеревались лидеры этих стран. По словам бывшего чиновника администрации Обамы, занимающегося вопросами Ближнего Востока, Турция и режимы стран Персидского залива требовали от США предоставить мятежникам противотанковое и зенитное оружие.

Обама отказался пойти на это, но согласился предоставить тайную логистическую помощь в поставках оружия оппозиционным группировкам. Участие ЦРУ в вооружении противников Асада началось с организации поставок оружия из арсеналов свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи, расположенных в Бенгази. Компании, контролируемые ЦРУ, отправили оружие из военного порта Бенгази в два небольших порта на побережье Сирии. При этом бывшие военнослужащие США привлекались для выполнения логистических задач. Об этом сообщил журналист Си Херш еще в 2014 году. Финансирование этой программы осуществлялось, в основном, властями Саудовской Аравии.

В рассекреченном докладе Агентства военной разведки за октябрь 2012 года указывается, что в конце августа 2012 года в Сирию было отправлено 500 снайперских винтовок, 100 ручных противотанковых гранатомётов и 300 выстрелов к ним, а также 400 снарядов для гаубиц. Сообщалось, что каждая партия оружия провозилась не менее чем в десяти транспортных контейнерах, в каждом из которых находилось около 48 тыс. фунтов груза. Это предполагает общую полезную нагрузку до 250 тонн оружия на каждую поставку. Даже если бы ЦРУ организовало только одну поставку в месяц, в Сирию с октября 2011 года по август 2012 года попало бы 2 тыс. 750 тонн оружия. Тем не менее, высока вероятность того, что реальные цифры в разы больше.

Тайные поставки ЦРУ из Ливии резко прекратились в сентябре 2012 года, после того как ливийские боевики напали и сожгли одно из зданий посольства США в Бенгази, которое использовалось для управления операцией. К тому времени, однако, был налажен гораздо более масштабный канал поставок вооружения антиправительственным силам в Сирии. ЦРУ связало Эр-Рияд с одним высокопоставленным хорватским чиновником, который предложил продать большое количество оружия, оставшегося после Балканских войн 1990-х годов. ЦРУ также помогло Саудовской Аравии купить оружие у посредников и правительств в ряде других стран бывшего советского блока.

Обзаведясь приобретенным в Ливии и в Хорватии оружием, спецслужбы Саудовской Аравии и Катара с декабря 2012 года резко увеличили количество рейсов военно-транспортных самолетов в Турцию. Более того, большая интенсивность рейсов продолжалась в течение следующих двух с половиной месяцев. Как сообщало издание The New York Times, до середины марта 2013 года было произведено 160 таких рейсов. Необходимо отметить, что наиболее распространенным транспортным самолетом в странах Персидского залива является советский Ил-76, способный перевозить порядка 50 тонн груза за один рейс, что указывает на цифру в восемь тыс. тонн оружия, попавшего в Сирию через турецкую границу только с конца 2012 года по март 2013 года. По словам одного из официальных лиц США, новый уровень поставок вооружений сирийским мятежникам носил характер «водопада». Более того, в ходе совместного расследования Балканской сети журналистов и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности стало известно, что Саудовская Аравия планировала создать в Сирии полноценную армию.

Список оружия, приобретенного в мае 2013 года у одной из оружейных компаний в Белграде, включал в себя 500 тандемных выстрелов для гранатометов PG-7VR, способных поражать танки с динамической защитой; 50 противотанковых управляемых ракетных комплексов «Конкурс» и 500 ракет для них, 50 установленных на бронемашинах зенитных орудий, осколочные гранатометные выстрелы «ОГ-7»; четыре установки реактивного залпового огня БМ-21 «Град», выпускающие по 40 ракет за один залп на расстояние от 20 до 30 км, а также ракеты для них.

В списке поставок оружия по еще одному заказу Саудовской Аравии у той же сербской компании указывалось 300 танков, две тыс. ручных противотанковых гранатометов и 16 тыс. 500 гранатометов других модификаций, миллион снарядов для малокалиберных зенитных орудий ЗУ-23−2 и 315 миллионов патронов для разных видов стрелкового оружия.

Эти две закупки — лишь часть вооружения, полученных Саудовской Аравией за нескольких лет от восьми балканских стран. Расследователи обнаружили, что Эр-Рияд в 2015 году заключил крупнейшие сделки на поставки оружия с бывшими странами советского блока. Среди закупленных образцов было много оружия, только что сошедшего с производственных линий. Почти 40% оружия, купленного Саудовской Аравией у этих стран, еще не было доставлено к началу 2017 года в Сирию. Таким образом, Саудовская Аравия уже договорилась о вооружении и боеприпасах, достаточных для ведения в Сирии крупномасштабной войны в течение следующих нескольких лет. Безусловно, наиболее значительные закупки Саудовская Аравия совершала не в странах Балканского полуострова, а в США. Так, в декабре 2013 года Вашингтон продал Эр-Рияду 15 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW на сумму около $1 млрд, что стало возможно благодаря решению Обамы снять запрет на поставки летального оружия вооруженным группировкам, противостоящим официальному Дамаску. Кроме того, Саудовская Аравия тогда согласилась, что эти противотанковые ракеты будут переданы сирийским группам только по усмотрению США. В Сирию ракеты TOW начали прибывать в 2014 году, вскоре оказав заметное влияние на баланс сил.

Этот поток оружия, хлынувший в Сирию, наряду с прибытием в страну 20 тыс. иностранных боевиков — в основном через Турцию — во многом определил характер конфликта. Благодаря этому вооружению группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее ближайшие союзники смогли стать самыми мощными противниками Асада. Более того, оружие США поспособствовало укреплению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.

К концу 2012 года официальным лицам США стало очевидно, что чаще всего оружие, идущее в Сирию, попадает в руки усиливающейся группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2012 года официальные лица США впервые — не для протокола — признали в интервью журналисту издания The New York Times, что «большая часть» оружия, которое было отправлено вооруженным оппозиционным группам в Сирии при материально-технической помощи США в течение предыдущего года, перешло к исламистам, по всей видимости, — сирийскому филиалу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировке «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзники стали главными получателями оружия, поскольку Эр-Рияд, Анкара и Доха стремились передать его тем вооруженным формированиям, которые добились наибольших успехов в противостоянии с официальным Дамаском. И к лету 2012 года группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившая подкрепление в лице тысяч иностранных боевиков, попавших в Сирию через турецкую границу, уже лидировала по числу нападений на войска сирийского правительства в координации с бригадами «Свободной армии Сирии» (САС).

По данным Чарльза Листера, автора книги «Сирийский джихад», в ноябре-декабре 2012 года группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала организовывать официальные «совместные оперативные совещания» с теми, кто называет себя САС. Одним из командиров, которого поддержал Вашингтон, был полковник Абдул Джаббар аль-Окаиди — бывший офицер сирийской армии, возглавлявший группировку, называемую «Революционным военным советом Алеппо». Посол США в Сирии Роберт Форд, который продолжал исполнять свои обязанности даже после того, как он был отозван из Сирии, публично посетил Окаиди в мае 2013 года, чтобы выразить поддержку ему и САС.

Но Окаиди и его войска были младшими партнерами по коалиции в Алеппо, в которой боевики «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были, безусловно, самым сильным элементом. Этот факт четко отражен в видеозаписи, на которой Окаиди рассказывает о своих хороших отношениях с официальными лицами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, на видео показано, что он вместе с радикалами в провинции Алеппо празднует захват правительственной авиабазы «Меннах» в сентябре 2013 года.

К началу 2013 года «Свободная армия Сирии», которая никогда не была военной организацией, по сути, перестала играть какую-либо роль в сирийском конфликте. Новые вооруженные группировки, противостоящие Башару Асаду, перестали использовать это название, даже в качестве «бренда».

Итак, когда оружие из Турции прибыло на различные фронты Сирии, все неисламистские группы поняли, что оружие придется делить с «Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее ближайшими союзниками. В одном из докладов, опубликованном в начале 2013 года, сообщалось о том, что в центральной Сирии действовали договоренности между «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бригадами, называющими себя «Свободной армией Сирии» относительно распределения оружия. Одна из них, «Бригада Победы», участвовала в «совместном оперативном совещании» с самым важным военным союзником «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировкой «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем и в успешной атаке на один из важных городов. По сведениям журналиста, посещавшего группировку, бригада и «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) демонстрировала новое продвинутое оружие, в том числе ручные противотанковые гранатометы российского производства РПГ-27 и гранатометы РГ-6.

Когда боевиков бригады спросили, поделилась ли «Бригада победы» своим новым оружием с «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представитель последней ответил, что безусловно, поскольку они сражаются вместе.

Турция и Катар сознательно выбрали «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее ближайшего союзника в лице «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве получателей своего оружия. В конце 2013 — начале 2014 года турецкая полиция перехватила несколько грузовиков с оружием, направленных в провинцию Хатай, распложенную к югу от турецкой границы. Согласно показаниям полицейских, данных ими в суде, в машинах находились сотрудники разведывательной службы Турции. Провинция Хатай тогда контролировалась отрядами «Ахрар аш-Шам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Файзала Итани, старшего научного сотрудника Центра изучения Ближнего Востока им. Рафика Харири при Атлантическом совете, Турция вскоре начала рассматривать «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в качестве своего основного клиента в Сирии.

Сотрудник спецслужб Катара, который принимал участие в поставках оружия экстремистским группировкам в Ливии, был ключевой фигурой в руководстве поставками оружия из Турции в Сирию. Источник в разведслужбе одной из арабских стран, знакомый с переговорами внешних поставщиков вблизи сирийской границы в Турции в те годы, заявил в интервью с Дэвидом Игнатиусом из The Washington Post, что когда один из их участников предупредил, что внешние силы усиливают исламистов, в то время как неисламистские группы ослабляются, сотрудник спецслужб Катара ответил: «Я пошлю оружие Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если это поможет».

По словам дипломатического источника в одной из стран Ближнего Востока, Катар поставлял оружие «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ахрар аш-Шам». В 2013 году сотрудники Совета национальной безопасности Обамы предложили выразить протест в адрес Катара в связи с тем, что он занимается вооружением экстремистов как в Сирии, так и в Ливии, выведя эскадрилью истребителей с авиабазы ВВС США «Эль-Удейд» в Катаре. Тем не менее Пентагон отклонил эту мягкую форму давления, чтобы сохранить свой доступ к базе в Катаре.

На частном ужине в Белом доме в мае 2013 года сам президент Обама пошел на конфронтацию с занимавшим тогда пост премьер-министра Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с поддержкой его правительством исламистов, о чем рассказывал Херш. «Мы знаем, что вы делаете с радикалами в Сирии», — цитирует он Обаму.

Однако открыто администрация США обратила внимание на проблему сотрудничества Анкары с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2014 года и то довольно походя. Вскоре после своего ухода из Анкары посол США в Турции Фрэнсис Риччиардоне, работавший в стране с 2011 по середину 2014 года, заявил The Daily Telegraph, что Турция работала с радикальными группами, в том числе и с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чем-то, что больше всего похоже на публичный выговор Вашингтона своим союзникам по поводу вооружения террористов в Сирии, стало заявление вице-президент Джо Байдена в октябре 2014 года. Тогда он, выступая с речью в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, пожаловался, что «нашей самой большой проблемой являются наши союзники». По его словам, силами, которые они снабжали оружием, были «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие экстремистские элементы со всего мира.

Байден вскоре извинился за свои замечания, объяснив, что он не имел в виду, что союзники США сознательно помогали исламистам, тем не менее посол Форд подтвердил позднее верность слов Байдена, сказав в эфире телеканала BBC, что заявление бывшего вице-президента — сущая правда.

В июне 2013 года Обама одобрил первую прямую военную помощь США повстанческим бригадам, проверенным ЦРУ. К весне 2014 года в руках отдельных группировок, противостоящих Асаду, стали появляться противотанковые ракеты BGM-71E, изготовленные в США. Они были частью той партии из 15 тыс. единиц, которая была передана Саудовской Аравии. Тем не менее, ЦРУ выдвинуло условие, согласно которому группировка, получающая их, не должна сотрудничать с боевиками «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их союзниками.

Это условие подразумевало, что Вашингтон поставлял оружие группировкам, которые были достаточно сильными, чтобы сохранить свою независимость от «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако группировки, попавшие в список «относительно умеренных» вооруженных групп, оказались крайне подвержены влиянию этого филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ноябре 2014 года войска фронта «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударили по двум сильнейшим вооруженным группам, поддерживаемым ЦРУ — «Харакат-хазм» и Сирийскому революционному фронту» и захватили их тяжелое оружие, включая противотанковые ракеты TOW и выстрелы для «ГРАД».

В начале марта 2015 года филиал «Харакат Хазм» в городе Алеппо распустился, а боевики «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незамедлительно показали фотографии ракет TOW и другого вооружения, которое они захватили при этом. А в марте 2016 года войска фронта «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали штаб «Тринадцатой дивизии» в северо-западной провинции Идлиб и захватили все его ракеты TOW. Позже в этом месяце «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила видеоролик, на котором были захваченные ракеты TOW.

Но это был не единственный способ, с помощью которого «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогла воспользоваться щедростью ЦРУ. Наряду со своим близким союзником «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическая организация начала планировать кампанию по получению полного контроля над провинцией Идлиб зимой 2014−1515 годов. Отказавшись от любых претензий к тому, что группировка является филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Турция, Саудовская Аравия и Катар сотрудничали с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в создании нового военного формирования для провинции Идлиб, называемого «Армия завоеваний», состоящей из этого филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его ближайших союзников. Саудовская Аравия и Катар предоставили очередные партии оружия для этой кампании, тогда как Турция способствовала их доставке. 28 марта, всего через четыре дня после начала кампании, «Армия завоеваний» успешно получила контроль над городом Идлиб. Более того, нерадикальные вооруженные группы, получающие передовые виды вооружения от ЦРУ, не были частью первоначального нападения на город Идлиб. После же его захвата «операционная комната под руководством США по вопросам Сирии на юге Турции» сообщила группам, поддерживаемым ЦРУ в Идлибе, о том, что теперь они могут участвовать в кампании по консолидации контроля над остальной частью провинции. По словам Листера, британского исследователя исламизма в Сирии, который поддерживает контакты как с радикалами, так и с другими вооруженными группами, получатели оружия ЦРУ, такие как бригада «Фурсан аль-Хак» и «Тринадцатая дивизия», присоединились к кампании в Идлибе вместе с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без каких-либо попыток ЦРУ остановить их.

Когда началось наступление на Идлиб, группы, поддерживаемые ЦРУ, получали большое число ракет TOW, и теперь они использовали их с большой эффективностью против танков сирийской армии для поддержки альянса между «относительно умеренными группировками» и Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Новый альянс был перенесен в Алеппо, где исламистские группировки, близкие к Джабхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформировали новую команду под названием «Фатх-Халеб» вместе с девятью вооруженными группами в провинции Алеппо, которые получали помощь от ЦРУ. Группы, поддерживаемые ЦРУ, получили возможность утверждать, что они не сотрудничают с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку этот филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не был включен в список участников альянса. Но как четко указывал отчет о новой группировке, переименование стало лишь способом позволить ЦРУ продолжать поставлять оружие своим клиентам, несмотря на их фактический альянс с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Значение всего вышеперечисленного очевидно: помогая своим суннитским союзникам поставлять оружие «Джабхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзникам, а также направляя в зону боевых действий новейшее вооружение, которое должно было попасть в руки боевиков или укрепить их общее военное положение, США благодаря своей политике в значительной степени поспособствовали усилению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на значительной части территории Сирии. ЦРУ и Пентагон, похоже, готовы терпеть такое несоответствие заявленной Вашингтоном контртеррористической борьбы. Если Конгресс и Белый дом не дадут этому несоответствию прямого отпора, к которому призывает законопроект Тулси Габбарда, Вашингтон по-прежнему будет являться соучастником «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, даже если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потерпит там поражение.