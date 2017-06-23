Осознание того, что религиозные сионисты сколачивают новую элиту для Израиля не только через свои духовные семинарии, но и в армии, вызывает особую ярость у радикальных либералов. Так два месяца назад ведущий борзопис Йоси Клайн написал:

Израиль

«Религиозные сионисты опасны. Они опаснее «Хизбаллы», опаснее тех, кто сбивает автомобилями пешеходов на дорогах, опаснее девиц с ножницами. Арабов можно нейтрализовать, их нельзя».

Он пафосно провозглашает, что религиозные сионисты стремятся захватить власть в государстве, изгнать арабов, игнорируют социальные и иные проблемы. Клайн «раззудил перо» до такой степени, что объявил эскимосов на Аляске более близкими ему, чем религиозные собратья и сограждане. Что неудивительно, если террористы «Хизбаллы» и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не так отвратительны ему, как приверженные слову Библии соплеменники. По сути, он пишет прямо и откровенно, что те не угрожают ему захватом власти, а вот религиозные граждане страны неумолимо движутся к этой цели.

При несколько вольном обобщении мы можем сказать, что первые тридцать лет Израилем правила светская социалистическая элита с некоторым участием религиозных. В течение последующих тридцати лет дети социалистов переписались в либералы, и их начали теснить представители национальных и религиозных сил. На первых порах читателям «Хаарец» и их более умеренным соратникам удавалось удерживать позиции в государственном аппарате и после прихода к власти Ликуда во главе с Менахемом Бегиным в 1977 году, однако процесс замещения старой элиты традиционалистами оказался необратимым. Достаточно сказать, что сегодня больше детей в Израиле учится в религиозных школах, нежели в обычных.

Пожалуй, переломным рубежом в этом процессе стало правление Ицхака Рабина, стремившегося не столько к миру с палестинцами, сколько к альянсу с арабскими гражданами против религиозных и национальных сил Израиля. Убийство Рабина религиозным сионистом Игалем Амиром 4 ноября 1995 года было резко осуждено большей частью правых и религиозных государственных мужей, но именно оно привело к захоронению процесса передачи территорий палестинским радикалам. Если верить недавнему выступлению бывшего президента США Билла Клинтона, то три выстрела в Рабина на площади Царей Израиля в Тель-Авиве остановили весь мировой процесс либеральной глобализации.

Вслед за этой драмой в Израиле состоялись выборы, на которых нынешний израильский премьер Нетаньяху взял верх над соучастником процесса сближения с Арафатом, Шимоном Пересом. Этот опытнейший политик произнёс тогда вещие слова: «Иерусалим победил Тель-Авив». Иными словами, религиозный Иерусалим победил светский Тель-Авив. Три года спустя «представитель Тель-Авива» Эхуд Барак сумел придти к власти на короткий срок, но своим неудачным правлением токмо ускорил процесс.

Среди шести с половиной миллионов евреев Израиля религиозные сионисты составляют приблизительно двадцать процентов населения. Примерно столько же приходится на долю носителей чёрных ермолок, которых светская израильская пресса на русском языке любит называть гадким словом «ультраортодоксы». При их скептическом отношении к светским проявлениям государства, они занимают ещё более жесткие позиции по всем вопросам территориальных уступок и сосуществования с массовой культурой, чем их единоверцы — религиозные сионисты.

Очень трудно сегодня провести ясную черту межу между разными группами среди верных слову Библии в Израиле. Определение «ортодоксов» как «несионистов» очень обманчиво. Поскольку сионизм вчера и сегодня — это движение за переселение всех евреев мира в Израиль, то как можно назвать переселившихся и их потомков противниками сионизма?

В некоторых враждебных Израилю кругах любят говорить о ярых противниках государства в группе «Наторей Карта». Сегодня в Израиле их просто не существует после ухода из жизни его шумливого активиста Моше Гирша. Можно допустить, что на каждую тысячу верующих в Израиле найдётся один с теми или иными странностями. Есть и такие экзотические «антисионисты», которые сами живут в Израиле… Стоит заметить, что сегодня в поселениях Иудеи и Самарии проживает больше «ортодоксов», нежели их общая доля в населении страны. При том, что само проживание там можно условно назвать «ультрасионизмом».

Будущее Израиля предопределено демографией, не оставляющей надежды Йоси Клайну и читателям таких газет. Если средняя светская семья в Израиле рожает в среднем двоих детей, то у религиозных сионистов статистика фиксирует 4,3 ребёнка на семью, а у «ортодоксов» — 6,5. Интересно, что уровень образования среди религиозных групп неустанно растёт, а рождаемость — стабильно высокая.

Мало того, что общее число традиционалистов в Израиле угрожающе велико и так для фрустрированных либералов, но они ещё проникают в лучшие военные подразделения и в академический мир. Этого не могут им простить некоторые жители Тель-Авива. Трудно им смириться с тем, что Шимон Перес назвал «победой Иерусалима».