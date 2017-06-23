Нешуточный политический скандал разгорается в Мексике прямо на наших глазах.

Мексика

Согласно опубликованному отчету авторитетного исследовательского центра «Ситизенлаб» (организован при Школе международных исследований университета Торонто), силовые структуры Мексики использовали специально закупленное суперсовременное программное обеспечение не для борьбы с террористами и наркоторговцами, что предусматривал контракт, а для электронной слежки и сбора компрометирующих материалов против видных журналистов, правозащитников, адвокатов и даже политических деятелей, прокуроров и полицейских.

Программное обеспечение под названием «Пегасус» было создано израильской компанией НСОГроуп, тесно связанной со спецслужбами Израиля, и в исключительном порядке было продано мексиканским федеральным агентствам при жестком, документированном контрактом условии, что оно будет использоваться именно для отслеживания террористов и преследовании организованной преступности — прежде всего, наркокартелей.

Как видно из отчета, власти Мексики действительно интересовала исключительно безопасность.

Своя личная, политическая безопасность от обвинений в коррупции и преступлениях.

«Объекты слежки можно разделить на две большие группы: те, кто непосредственно принимал участие в расследовании коррупционных дел против действующей власти, или активно пропагандировал результаты этих расследований, и тех, кто делал то же самое в отношении нарушений прав человека со стороны властей», — говорится в отчете.

Установка программы «Пегасус» проводилась через поддельные СМС-сообщения от имени посольства США, системы АМБЕР, оповещающей о похищении детей и других подобных систем оповещения в случае серьезной личной опасности. Именно поэтому сейчас легко документировать, кто именно был целью мексиканских силовиков, что придает скандалу доказательный (в том числе и с юридической точки зрения, о чем уже много говорят) характер.

Например, в августе 2015 года журналист и популярный ведущий мексиканского национального телеканала «Телевиса», Карлос Лорет де Мол, получил следующее SMS-сообщение с использованием реального номера телефона американского посольства, сопровождаемое со ссылкой:

«Посольство США официально уведомляет, что у Вас возникли серьезные проблемы с Вашей действующей визой в США. При первой возможности обратитесь в посольство через электронную форму по адресу в интернете…».

Что такое для мексиканца, тем более социально активного мексиканца, лишиться американской визы — рассказывать не нужно.

Большинство получивших сообщений немедленно открывали ссылку, также расположенную по адресу в интернете, почти неотличимому от реального адреса посольства США, где заполнив форму из пары несложных вопросов, получали подтверждение, что проблема ликвидирована, и забывали об этой ситуации.

С этого момента «Пегасус» мог в любое время включать на телефоне микрофон и камеру, а также читать любые сообщения в любых системах коммуникации. Самая суровая криптозащита сообщения не играла никакой роли — все ключи и коды находятся на том же телефоне: если его владелец может прочесть зашифрованное сообщение, может и «Пегасус» тоже.

«Мы новые враги государства», — сказал Хуан Пардинас, генеральный директор Мексиканского института конкурентоспособности, который был среди самых активных лоббистов нового законодательства по борьбе с коррупцией, который тоже стал целью электронной слежки со стороны властей.

Другой мишенью стала Кармен Аристеги, известная мексиканская журналистка и правозащитница. Она опытный общественный деятель, и была очень осторожна. После неоднократных неудачных фишинговых атак на Кармен, программное обеспечение «Пегасус» было использовано по отношению к телефону ее несовершеннолетнего сына Эмилио, который посещал школу в Соединенных Штатах в то время.

Согласно мексиканскому законодательству, только федеральный судья может разрешить слежку за личными сообщениями, и только тогда, когда должностные лица могут продемонстрировать прочную основу для такого запроса.

«Мексиканские органы безопасности не стали бы просить [разрешения использовать «Пегасус»] в судебном порядке, потому что они знают, что они не получили бы оного», — сказал Эдуардо Герреро, бывший аналитик Центра расследований и национальной безопасности, разведки Мексики. «Я имею в виду, как может судья официально разрешить наблюдение за кем-то, чья деятельность, например, посвящена защите прав человека…»

Особую остроту скандалу придает тот факт, что олицетворение себя с государственными органами США, тем более в преступных целях, тем более с использованием специальных инструментов, является тяжким нарушением уголовного законодательства Соединенных Штатов.

Случай же с кибероперацией против Эмилио Аристеги, произошедший не в Мексике, а непосредственно на территории США, создает еще одну зону возможностей для открытия уголовного дела против мексиканских силовиков.

По поводу израильтян, таким образом отслеживающих международных террористов-исламистов, американцы вряд ли будут поднимать шум. А вот по поводу мексиканцев, использующих этот инструмент для защиты правительства от обвинений в коррупции и нарушении прав человека — скорее всего, позиция будет другая.

«Мой прогноз — это не станет причиной большей общественный конфронтации, но потенциально вызовет ответную реакцию американского правительства в той или иной форме», — высказался по этому поводу Азам Ахмед, руководитель бюро «Нью-Йорк Таймс» в Мексике.

В любом случае, правительство Мексики дало в руки администрации Трампа серьезнейший рычаг давления на южного соседа.