Администрация Трампа наступает на дипломатическом фронте на российский газопровод Nord Stream 2, подбивая ЕС «убить» проект, а также пытаясь увеличить продажи собственного газа в регионе.

Германия — главная жертва газового диктата США

Геополитические обоснования позиции США вполне понятны и заключаются в том, чтобы удерживать Россию в стороне от европейских газовых рынков. Существует также фактор растущего влияния «коммерческого императива», так как США сами начинают продавать в Европу сжиженный природный газ, и российский «Газпром» просто становится конкурентом.

В отличие от решения Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения, чем он нарушил «заветы» администрации Обамы, по вопросам газопроводов новая администрация придерживается позиции своего демократического предшественника…

«Давление США возникло даже, когда страны ЕС стремились решить свой внутренний вопрос о том, следует ли дать Брюсселю зеленый свет переговорам с Россией об управлении трубопроводом. Этот вопрос настолько спорный, что его, возможно, поставят на повестку на приближающемся саммите лидеров ЕС.

Давление администрации США по поводу трубопровода было усилено отдельным «шагом» в конце прошлой недели — шагом Сената США, который предложил новые санкции против компаний, поддерживающих проекты экспорта российской энергии. Этот шаг вызвал яростный отклик со стороны Германии и Австрии. Обе страны оказывают «Газпрому» помощь в строительстве трубопровода стоимостью в €9,5 млрд», — пишет издание Politico.

Стоимость газопровода оценивается в €9,5 млрд ($10,61 млрд), а его запуск ожидается до конца 2019 года. Известно, что уже ведутся переговоры с китайскими банками на фоне опасений, что новый раунд предлагаемых санкций США против России может ограничить финансирование проекта западными партнерами, которые объединили средства с «Газпромом» для строительства трубопровода. — Весной этого года, российский «Газпром» якобы договорился с Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall о том, что они предоставят в общей сложности €4,75 млрд в равных долях в качестве долгосрочных кредитов на строительство трубопровода.

«Они [европейцы] пытаются активно продвигать свой СПГ [сжиженный природный газ] в Европе и пытаются сделать из этого модель бизнес-поведения», — говорит Северин Фишер, старший научный сотрудник Центра исследований безопасности в Цюрихе, говоря об усилиях администрации по уничтожению проекта трубопровода.

Трубопровод будет нести дополнительные 55 миллиардов кубометров газа непосредственно из России в Германию, удваивая пропускную способность существующей трубы — Nord Stream 1.

Несмотря на то, что шансы на приостановление работы трубопровода призрачны, Еврокомиссия и страны Восточной Европы и Прибалтики выступают против проекта, опасаясь, что он усилит контроль Москвы на газовом рынке региона и сведет на нет все усилия ЕС по диверсификации поставок из России… Nord Stream 2 предполагает, что 80% российского импорта газа в Европу будет направляться непосредственно в Германию.

«Европе необходимо подумать о балансе энергоресурсов и своей энергетической безопасности и признать, насколько они зависят от России», — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон

«Проект, который может только увеличить и централизовать поставки газа через один конкретный маршрут в Европу, — вот то, о чем следует подумать», — говорит Мэри Уорлик, специальный посланник по международным энергетическим вопросам в Государственном департаменте США.

Она передала это сообщение в несколько столиц Европы в мае, посетив Австрию, Латвию, Словакию и Норвегию. Она также провела несколько двусторонних встреч с польскими и литовскими чиновниками. Чиновница осуществила эту поездку через несколько недель после того, как Робин Данниган, заместитель помощника секретаря США по энергетической дипломатии, побывала в Дании и Брюсселе, где также встретилась с представителями ЕС по поводу Nord Stream 2 с тем же «разговором» .

Представитель пресс-службы Еврокомиссии сказал в своем заявлении, что теперь будут обдуманы все комментарии — «прежде чем принимать решение о том, принимать ли обязательства, предложенные «Газпромом».

В то время, как администрация Трампа вроде как имеет теплые отношения с несколькими «западноевропейскими друзьями», ее усилия по блокированию Nord Stream 2 находят поддержку именно со стороны стран Центральной Европы, обеспокоенных возрождающейся Россией. На прошлой неделе польские власти отпраздновали первую поставку СПГ в новый Балтийский терминал.

«Первые поставки газа из США в Польшу будут отмечены в будущих учебниках по истории», — сказал премьер-министр страны Беата Шидло.

«Американский дипломатический «удар» с другой стороны придает странам Центральной и Восточной Европы уверенность в том, что дядя Сэм все еще в них нуждается», — говорит Сиджбрен де Йонг, аналитик Центра стратегических исследований из Гааги.

Американский СПГ поставляется в Испанию, Португалию, Мальту, Италию и Нидерланды, а также в Польшу, и Уорлик говорит, что от европейских стран поступает сигнал относительно увеличения предложения. По ее словам, в ходе поездки в Европу эта тема поднималась со многими чиновниками.

США могут стать «доминирующей энергетической силой» в мире, используя свои «массивные ресурсы сланцевого газа, чтобы начать отгрузку [СПГ] за рубеж», — сказал в конце апреля министр энергетики США Рик Перри. «Энергетическая политика — это не только жизненно важный элемент экономической политики США, но и жизненно важный элемент всей внешней политики США».

«Усилия Вашингтона — своего рода проект анти-Nord Stream 2 и создание коалиции по этому поводу ставят его в конфронтацию с Берлином и Веной, которые рассматривают трубопровод скорее как коммерческое предприятие, а не геополитическую угрозу. Уорлик сказала, что она призывает страны ЕС «взвесить все за и против, чтобы осознать собственные национальные интересы» в отношениях между Еврокомиссией и Россией; и о том, как применять энергетические правила ЕС к проекту», — пишет издание Politico.

Но канцлер Германии Ангела Меркель, которая редко публично высказывается о проекте, на прошлой неделе отвергла необходимость [дополнительных] переговоров ЕС-Россия по трубопроводу.

Германия вместе с Австрией также осудила предлагаемые Сенатом новые санкции США, которые угрожают и европейским компаниям, участвующим в проекте, обвинив США в политизации своих экономических интересов в целях продажи природного газа в Европу.

«Мы не можем просто принять… эту угрозу незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии европейского энергоснабжения», — заявили в совместном заявлении министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн.

Габриэль и Керн заявили, что целью законопроекта Сената является, в первую очередь, обеспечение рабочих мест в нефтегазовом секторе США, добавив, что «энергоснабжение в Европе — это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки».