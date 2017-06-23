Правительство США наложило дополнительные санкции на десятки людей и компаний в связи с «военным присутствием России на Украине». Этот шаг может показаться облегчением для многих из тех, кто беспокоился, что Трамп может отказаться от обязательств США перед ЕС и восстановит связи с Россией.

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Санкции нацелены на 38 новых лиц и организаций, которые, по словам официальных лиц США, несут ответственность за «ужесточение положения» на Восточной Украине. При этом Вашингтон настаивает, что он и его европейские союзники стремятся к дипломатическому решению трехлетнего конфликта в стране. Санкции якобы призваны «оказать давление на Россию, чтобы далее работать в направлении дипломатического решения», — сказал в своем заявлении министр финансов США Стивен Мнучин.

Позиция Трампа в отношении Украины оказалась под пристальным наблюдением из-за постоянных утверждений о связях его команды с Россией. Американские союзники и уходящие в отставку американские чиновники всегда опасались, что Трамп «сольёт» обязательства перед Европой и «продаст» Украину за сближение с президентом России Владимиром Путиным, которого он явно хвалил в ходе предвыборной кампании. Новый список санкций поможет развеять некоторые из этих опасений, учитывая, что эта стратегия полностью совпадает с подходом бывшего президента Барака Обамы к России.

«Это не пустой список [санкций]. Никто не пытался от него отказаться. В нем слишком много хорошего», — сказал Даниэль Фрид, самый опытный американский дипломат и координатор Госдепартамента по санкциям — вплоть до выхода на пенсию несколько месяцев назад. «Это похоже на список, который мог бы легко выйти и под редакцией предыдущей администрации», — говорит Шон Кейн, эксперт по международной торговле и санкциям в юридической фирме Hughes Hubbard & Reed.

И нельзя было найти времени лучше. Во-первых, они следуют за новым соглашением Европейского союза о продлении санкций против России еще на один год, сигнализируя о трансатлантической солидарности — редкий случай в эпоху Трампа.

Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы провести еще один «раунд санкций» против России. Решительный отход от позиции, с которой все уже почти смирились — речь идет о планах Трампа смягчить позицию Вашингтона в отношении Кремля.

Дипломатической вишенкой на торте выглядит то, что президент Украины Петр Порошенко посетил Вашингтон именно во вторник 20 июня, когда были введены новые санкции, что якобы означало готовность администрации Трампа поддержать Киев после опасений, что он, возможно, все-таки «сольёт» украинское правительство за какую-то призрачную, но «грандиозную» сделку с президентом России Владимиром Путиным.

Совпадение санкций с визитом Порошенко — это, вероятно, «счастливое совпадение» для Украины, — говорит Кейн, поскольку Казначейство не может штамповать эти типы списков [санкций] в одночасье, когда ему вздумается; на это уходят месяцы — чтобы подготовиться.

«Санкции нацелены на ключевых «правительственных чиновников», которые взаимодействуют с восточными регионами Украины и на финансовые институты, инвестирующие в Крым. В список, например, входит заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, который якобы участвовал в снабжении вооруженных лиц, которых поддерживает Россия на востоке Украины; охранный холдинг «Вольф» — организация, которая обеспечивает тактическую военную подготовку прокремлевских сил на востоке Украины и связана с известной байкерской группой «Ночные волки», и IFD Kapital, многомиллиардная частная инвестиционная компания, которая инвестировала в гостиничные комплексы в Крыму…

Трамп давал понять, что готов восстановить связи с Кремлем, когда только вступил в должность, но его ситуация осложнилась тем, что скандалы, связанные с Россией, продолжают наносить ущерб Белому дому», — пишет издание The Foreign Policy.

«Наши отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны, и они ухудшаются», — сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе в Сенате. «Две величайшие ядерные державы в мире не могут иметь такого рода отношения. Мы должны стабилизировать их…»

Но пока администрация принимает во внимание это мнение, министерство финансов сообщает 20 июня, что оно будет продолжать повестку Обамы по поводу санкций.

«Сегодняшние действия демонстрируют, что при Трампе Казначейство продолжит поддерживать эти нормы», — говорит Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента, который помог судам США наложить санкции на Россию при администрации бывшего президента Барака Обамы. «Это хороший признак того, что санкции с России не снимут и во время правления Трампа», — сказал он.

Как уже было сказано, так совпало, что объявление о новых санкциях появилось за несколько часов до того, как Трамп сделал совместное заявление с Порошенко перед камерами. Трамп сказал, что Украина — это «место, в которое мы все очень вовлечены; мы видели, и все читали об этом», но прямо «агрессию России против Украины» он не осудил, — этого он вообще никогда не делал.

Порошенко нервничал, тихо хлопая одной рукой по другой. «Мы очень восхищаемся вашим руководством», — сказал он Трампу. Эта встреча была подтверждена только в последнюю минуту и была запланирована как довольно быстрая — после того, как Порошенко встретился с вице-президентом Майком Пенсом.Более теплый прием украинскому лидеру был оказан в Пентагоне, где его поприветствовал уже в соответствии с полным протоколом министр обороны Джеймс Маттис, который сказал: «Соединенные Штаты стоят рядом с вами. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз вашему суверенитету, международному праву и международному порядку».

Известно, что США поддерживают украинские войска, но не обеспечивают их летальным оружием. Однако пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис сказал: «Мы не исключаем возможности сделать это в будущем».

«Украина имеет право защищаться от агрессивных действий России, и мы глубоко обеспокоены насилием на востоке Украины и будем продолжать привлекать Россию к обязательствам по Минским соглашениям, а санкции США останутся до тех пор, пока Москва не изменит поведение, которое их вызвало», — добавил Дэвис.

Тон замечаний резко контрастировал с краткими официальными заявлениями, сделанными в кабинетах президента и вице-президента, в которых не упоминалось о российской агрессии вообще.

Напомним, что Белый дом попытался снять санкции в отношении России в первые же дни после того, как Трамп занял свой пост, но наткнулся на сопротивление со стороны государственного департамента и Конгресса. В Пентагоне Маттис также сильно сопротивлялся ослаблению давления на Москву.

Заместитель министра иностранных дел Украины еще в декабре 2016 года поделился с изданием Guardian мыслью о том, что после избрания Трампа «все бегали, как сумасшедшие», понимания, что его «сочувствие России» означает для их страны.

В самих США далеко не все так единодушны относительно принятия нового законопроекта, который почти единогласно прошел в Сенате, но стал камнем преткновения в Палате представителей. Член Палаты Кевин Брейди (респ. Техас) заявил, что Сенат нарушает законодательство, ссылаясь на конституционное требование о том, что такого рода законопроекты должны исходить только из Палаты представителей. Нарушение этого положения называется «blueslip».

«Палата, очевидно, хочет действовать по Конституции. Или Сенат может вернуть законопроект — внести в него обновления и вернуть обратно…» — заявил Брэди журналистам во вторник.

«Подобное развитие событий знаменует собой серьезную неудачу после того, как Сенат подавляющим большинством принял проект (который также включает новые санкции против Ирана) проголосовав на прошлой неделе 98−2», — пишет издание The Hill.

Брейди, председатель Комитета изыскания денежных средств в бюджет, опроверг предположения о том, что руководство Палаты пытается отложить законопроект, подчеркнув, что он считает, что законопроект Сената [русские санкции] является «правильной политикой».

«Я уверен, что я буду работать с Сенатом и председателем комитета по иностранным делам [Эдом] Ройсом, чтобы мы могли продвинуть это законодательство. В конце концов, это не вопрос политики, это не внутренняя проблема партии, это конституционная проблема…» — сказал он журналистам.

Эшли Стронг, представитель спикера Палаты представителей Пола Райана заявила: «Сенатский законопроект нельзя рассматривать в палате в его нынешнем виде». Она также добавила, что Райан решительно поддерживает санкции, и «мы будем определять план действий с нашими коллегами из Сената».

Но не все так гладко. Младший сенатор-республиканец из Теннеси Боб Коркер, который был глубоко вовлечен в переговоры по сделке в Сенате, сказал, что Палата была «озабочена одним из последних положений» законопроекта. «Теперь, когда мы полностью понимаем поднятый сегодня вопрос, мы будем тесно сотрудничать с ними по дальнейшему его решению. Мы уверены, что сможем найти выход», — сказал чиновник.

Помощник Коркера не сразу ответил на вопрос о том, что включает в себя понятие «последние положения». «Палата всегда следила за порядком — двухпартийным порядком ‑ и протоколом, чтобы не нарушать положения о происхождении [законопроектов]. Это Конституция. Это довольно просто», — добавил старший помощник.

Но ситуация уже привела к тому, что поступили тревожные звонки от демократов, которые предупреждают, что республиканцы могут попытаться отсрочить законопроект в связи с несогласием администрации Трампа.

Лидер демменьшинства в Сенате Чарльз Шумер подтвердил это предположение, утверждая, что «они используют процедурный барьер в угоду Трампу, который был слишком мягким в отношении России… Реакция на нападки России на нашу демократию должна быть предметом озабоченности обеих партий, и объединять как демократов, так и республиканцев — и в Палате представителей, и в Сенате. Республиканцам в Палате необходимо как можно скорее подтвердить этот законопроект», — сказал он.

Член Палаты представителей демократ Элиот Энгельиз Комитета по иностранным делам, добавил, что республиканцы могут легко закрыть глаза на это нарушение… «Я предсказываю, что это не последнее оправдание, которое мы будем слышать, при попытках замедлить ход этого законопроекта, но стремление не голосовать по этому пакету санкций — это попытка позволить России сорваться с крючка», — сказал он.

Сенатор-демократ Бен Кардин подчеркнул, что даже не думал, что законопроект в Сенате будет иметь проблему «происхождения», отметив, что это можно «легко исправить», проведя законопроект через Палату. Он добавил: «Если вы примете эту логику, Сенат никогда не сможет инициировать никакой законопроект о санкциях».

Понятное дело, что Сенат принял законопроект, проверяя на прочность внешнюю политику администрации Трампа, которая раньше грезила отменой санкций и возможными соглашениями с Москвой. Нынешний проект накладывает санкции в том числе и на любых лиц, связанных со «злонамеренной кибер-активностью», снабжением оружием правительства президента Сирии Башара Асада и на любого, кто связан с российскими разведывательными и оборонными секторами.

«У Конгресса будет 30 дней — или 60 дней — с учетом августовского перерыва — для возможности рассмотреть и блокировать попытки Трампа отменить или ослабить санкции в отношении России, кодифицировать уже введенные Обамой и даже позволить администрации Трампа ввести новые», — иронизирует издание The Hill.

Законопроект также включает в себя и новые санкции в связи с развитием иранских баллистических ракет, поддержкой терроризма, передачей оружия и нарушением прав человека.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон на слушании по иностранным делам Палаты представителей предупредил законодателей о подрыве «конструктивного диалога» с Россией. «Я хотел бы призвать Конгресс обеспечить президента возможностью (при любом законодательстве) корректировать санкции», — сказал он законодателям.

Напомним, что президент Трамп и Владимир Путин должны встретиться в ходе саммита G20 в Гамбурге в начале июля.