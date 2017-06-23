Активное перевооружение Вооруженных сил России, которое проводится в последние годы, заметно повлияло на их боеспособность. Тем не менее, всё ещё остаются области, в которых требуется провести огромный объём работы. Одной из таких областей является военно-транспортная авиация. Cложности возникли, в первую очередь, из-за того, что основные предприятия, выпускающие военно-транспортные самолёты, после распада СССР оказались вне территории России (например, ГП «Антонов"и АО «Мотор Сич» на Украине, Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова в Узбекистане). Они достаточно быстро пришли в упадок, при этом если из Ташкента производство самолётов Ил-76 удалось перенести в Ульяновск на завод АО «Авиастар-СП», то возможность производства других типов машин утеряна. Какие же перспективы имеются у российской военно-транспортной авиации?

Ил-76МД-90А — хороший самолёт, но в небольшом количестве

Как мы уже выше отметили, производство тяжелого военно-транспортного самолёта Ил-76 в его новом модернизированном облике Ил-76МД-90А было перенесено из Ташкента на ульяновский завод «Авиастар», который до 2004 года выпускал самый грузоподъёмный и крупный серийный самолёт в мире — Ан-124 «Руслан». О нём мы поговорим позже. Что же касается обновлённого Ил-76, то мелкосерийный выпуск действительно запущен, но имеются и проблемы — темп производства пока очень невысок — пока построены только 4 машины. При этом контракт суммой 140 млрд рублей на поставку 39 самолётов Министерству обороны России был заключён в 2012 году, а к 2020 году должны быть переданы заказчику все новые борта. Теперь уже очень сомнительно, что сроки не будут сорваны, что же касается количества — условия контракта пересматриваются в сторону снижения количества бортов, так как реальная стоимость одного самолёта оказалась равна 5 млрд рублей, а не 3,6 млрд как изначально предполагалось. Это связано как с ошибками в оценке стоимости работ, так и, вероятно, с высокой инфляцией, возникшей после резкого падения курса рубля в 2014 году. Этот фактор также наверняка привёл к серьезному удорожанию тех элементов самолёта, которые приобретаются за рубежом. Судя по имеющейся информации, теперь российские вооруженные силы получат 28 новых транспортников, вместо 39. Очевидно, что долгий простой в производстве современных транспортников вызвал заметно большую потребность в них, так что логичным было бы увеличение заказа на них в рамках Государственной программы вооружений на 2018−2025 (ГПВ-2025). К сожалению, экономический кризис может этому и помешать. С другой стороны, наладить качественное и быстрое производство может экспорт реанимированного Ил-76 — уже ведутся предконтрактные переговоры с двумя государствами, заинтересованными в приобретении самолётов этого типа. В «Рособоронэкспорте» при этом рассчитывают поставлять за рубеж по 4−5 самолётов в год.

Ан-124 «Руслан» — в обозримом будущем только модернизация?

Ан-124 «Руслан» является одним из самых известных и уникальных самолётов, разработанных в СССР. Он может перевозить до 120 тонн груза за раз, причём самого «неудобного» и крупногабаритного. При этом огромная машина способна взлетать и садиться даже на грунтовые аэродромы. К сожалению, распад СССР достаточно скоро «убил» производство самолёта, которое шло как в Ульяновске, так и в Киеве. Идея реанимации производства этого стратегического военно-транспортного самолёта имелась в начале 2010-х годов, однако разрыв военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной отодвинул эти планы на неопределённый срок. На данный момент идёт лишь модернизация и ремонт имеющихся бортов на заводе «Авиастар». Имеются и пока не решенные проблемы — двигатели ДТ-18Т производились украинской компаний «Мотор Сич» и по понятным причинам больше недоступны. Ко всему прочему, и сам этот двигатель имеет множество проблем с надежностью. К сегодняшнему дню решение этой проблемы пока не найдено — есть информация о возможной установке на Ан-124 двигателей НК-32 второй серии, работы над организацией производства которых активно ведутся в последние годы (с целью установки на новые стратегические бомбардировщики Ту-160М2). Также ведутся научно-исследовательские разработки по созданию нового двигателя ПД-35 для широкофюзеляжных самолётов, тяга которого должна будет составлять 35 тонн (у ДТ-18Т, для сравнения, меньше 24 тонн). Правда сроки такой масштабной и сложной работы предсказать пока очень сложно — далеко не факт, что озвученные сроки достижения уровня серийного образца к 2026 году будут достигнуты. К тому же, темпы разработки будут зависеть и от успехов создания двигателя ПД-14 (он будет устанавливаться на среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21), многие элементы которого будут использоваться и на ПД-35. В любом случае, новые Ан-124 мы, вероятно, увидим нескоро, хотя они достаточно интересны и для коммерческого использования — не зря из 38 самолётов, имеющихся в распоряжении России, 12 используются авиакомпанией «Волга-Днепр», а 26 в составе Воздушно-космических сил (при этом есть информация, что в лётном состоянии находятся только около 10 из них).

Ил-112 и перспективный средний военно-транспортный самолёт — важнейшие проекты ВПК России

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В — единственный российский военно-транспортный самолёт, полностью разработанный в России и готовый скоро взлететь. Первый полёт машины, которая придёт на замену устаревшим военным транспортникам Ан-26 и пассажирским Ан-24 (Ил-112Т), состоится уже в начале 2018 года. Перспективная машина будет обладать грузоподъёмностью около 5 тонн и дальностью полёта 1000 км (2400 км при неполной загрузке) и сможет взлетать с грунтовых аэродромов. Ожидается, что Министерство обороны России закажет стартовую партию из 35 самолётов, а другие государственные структуры могут приобрести ещё до 100 Ил-112, вероятно, в гражданской модификации Ил-112Т. Начало серийного производства ожидается в начале 2020-х годов на предприятии «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО).

Другой, более сложный проект — создание российского среднего военно-транспортного самолёта, грузоподъёмностью около 20 тонн (для сравнения, грузоподъёмность Ил-76МД-90А составляет 60 тонн) на замену устаревшим Ан-12. Ранее в проекте под названием МТС («Многоцелевой транспортный самолёт») участвовала также Индия, но из-за разногласий по облику самолёта (Дели требовал разработки нового двигателя, хотя изначально об этом речи не было) она прекратила сотрудничество по перспективной машине. Недавно стало известно, что работы над самолётом возобновлены и создаваться он будет в интересах Министерства обороны России. Так как пока только завершается составление технического задания по самолёту, предсказывать точные сроки окончания его разработки не возьмётся, наверное, никто. Вряд ли стоит ожидать машину в Вооруженных силах раньше середины 2020-х годов.

В любом случае, как Ил-112, так и условный МТС очень важны для ВКС России — нельзя для каждой локальной задачи поднимать в воздух такие «исполины» как Ил-76, а тем более Ан-124. К тому же лёгкие машины можно активно использовать в гражданских и специальных (например, для МЧС) модификациях, что позволит сделать проекты более финансово устойчивыми.

Как мы видим, хоть проблем в области военно-транспортной авиации и очень много, перспективы у России в этой области есть. Самым сложным же вопросом остаётся стратегическая транспортная авиация — возобновления производства Ан-124 на горизонте пока даже не видно, при этом имеющихся машин не так много и они, к сожалению, «не молодеют».