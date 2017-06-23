Хотя общественность США была сосредоточена на результатах дополнительных выборов, перипетий расследования вмешательства России в выборы в США и последних сообщениях в Twitter президента США Дональда Трампа, незамеченным остается значительный и последовательный сдвиг внешней политики Вашингтона. Проще говоря, мало кто замечает, что США вползают в очередное десятилетие войн на Большем Ближнем Востоке. При этом на этот раз оно может оказаться еще более дестабилизирующим, чем прежде, пишет Фарид Закария в статье The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп, отмечает автор, пришел к власти, высказывая обнадеживающие своим скептическим настроем по отношению к внешней политике США в регионе взгляды. В частности, во время предвыборной кампании он подчеркивал, что «все, кто коснулся Ближнего Востока, увязали» в этом регионе, добавив, что та же судьба постигла и США. Тем не менее Трамп, считая себя «крутым парнем», на своих предвыборных митингах неоднократно клялся «разбомбить к чертям» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь же, придя в Белый дом, он окружил себя большими генералами, тем самым продемонстрировав масштаб своей крутости. В результате этого администрация стала более активно проводить военные операции на Ближнем Востоке: в Сирии, Йемене, Афганистане, Сомали. Больше войск, больше взрывов, больше миссий, подчеркивает автор, но на какой стратегии все это основывается?

В борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силы США перешли к активному уничтожению целей, что привело к резкому росту смертности среди гражданского населения в Ираке и Сирии. И пойдя на значительную эскалацию 18 июня, США сбили самолет ВВС Сирии, создав риск военного столкновения с союзником Сирии, Россией. Иными словами, появилась реальная возможность военных действий между США и Россией. Хуже того, неясно, как эта воинственность в отношении к «режиму» Башара Асада поспособствует достижению единственной заявленной миссии участия США в конфликте в Сирии: победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Логично предположить, что в случае ослабления Башара Асада, основные оппозиционные силы — различные радикальные исламистские группировки, в том числе «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), станут сильнее. Продемонстрировав еще большую нелогичность своих действий, администрация Трампа заявила, что хотя удар по силам Асада и был нанесен, этот шаг был направлен не против «режима» Асада, а стал лишь актом «коллективной самообороны». Еще несколько таких актов самообороны, подчеркивает автор, и США придется отправлять в Сирию наземные части.

По вопросу Афганистана Трамп делегировал детали плана увеличения контингента США на 4 тыс. военнослужащих министру обороны США Джеймсу Мэттису и других высокопоставленных командующих вооруженных сил США. Но даже выдающиеся генералы не могут обозреть всю картину. Так, они могут сказать, возможно ли захватить, например, тот или иной холм, но они не могут ответить на вопрос, каким образом этим достигаются те или иные цели в рамках более широкой стратегии США или можно ли захватить его при приемлемых издержках и другие? На эти вопросы должен отвечать главнокомандующий страны.

США находятся в Афганистане уже 16 лет, в течение которых Вашингтон пошел на несколько увеличений численности войск и потратил почти триллион долларов на помощь Кабулу. В 2016 году американская помощь Афганистану была эквивалентна примерно 40% ВВП этой страны. И тем не менее Мэттис признает, что США «не выигрывают». Так, что смогут добить еще каких-то 4 тыс. дополнительных военнослужащих там, где ничего не смогли добиться 130 тыс. солдат?

В Йемене США стали активным участником конфликта, который мало чем способствует борьбе с радикальным исламистским терроризмом. Заключив недавно сделку на продажу оружия Эр-Рияду, Вашингтон лишь подливает еще больше масла в огонь прокси-войны между Саудовской Аравией и Ираном — конфликт, который подтолкнул королевство к фактическому альянсу с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене.

При этом новый наследный принц страны Мохаммед бин Салман, похоже, не откажется от продолжения противостояния хуситам в Йемене, несмотря на то, что война идет намного хуже, чем ожидалось, став причиной гуманитарной катастрофы. По данным ЮНИСЕФ, каждые 10 минут в Йемене умирает один ребенок от причин, которые можно предотвратить, тогда как это беднейшая страна в арабском мире превратилась в пустошь, на которой еще многие десятилетия будут бороться террористические группы.

Почти в каждой ситуации, в которую вовлечены силы США, решение проблем носит скорее политический, чем военный характер. Это особенно актуально в таких местах как Сирия и Афганистан, где многие региональные державы с крупными интересами имеют свои позиции и распространяют свое влияние. Военная сила без стратегии или в отсутствии глубокого и активного политического и дипломатического процесса обречена на провал. Более того, такой подход может привести к непреднамеренным последствиям. Стоит просто посмотреть на последние десять с половиной лет.

Таким образом, заключает автор, во время президентской кампании Дональд Трамп, казалось, серьезно обдумывает роль США на Ближнем Востоке, и действительно, после 16 лет беспрерывных войн, сотен тысяч погибших, потраченных триллионов долларов и создания в регионе нестабильности пора бы уже, чтобы кто-то задался вопросом, а что вообще происходит.