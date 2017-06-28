



Раздел советского наследства…

Евразийский союз и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщает агентство Tasnim News, приближенное к Корпусу стражей исламской революции. Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Тимур Сулейменов заявлял, что документ будет подписан до конца года. Однако сторонам пришлось поторопиться. На пятки Евразийскому союзу наступает Китай, подписавший в мае с.г. соглашение о зоне свободной торговли с Грузией, а 19 июня с. г. министр экономики Турции Нихат Зейбекчи развил инициативу Пекина, объявив в интервью газете Milliyet о создании ЗСТ с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. «Представители министерства экономики Турции уже расположились в Нахичевани. Торговля с Нахичеванью не будет отличаться от торговли с другими турецкими городами. Операции будут осуществляться в турецких лирах», — уточнил Зейбекчи. Бывший советский Азербайджан отдаёт часть своей национальной территории на откуп натовской Турции. Интересный подход к делу, не так ли?

Особенно с учётом того, что в начале апреля Анкара призвала Лондон заключить соглашение о ЗСТ сразу после выхода Великобритании из состава Европейского союза. То есть на наших глазах формируется транспортный коридор из КНР в страны ЕС, альтернативный России. И главным его оператором выступает Турция, активность которой выходит далеко за рамки экономики: с 5 по 14 июня на военной базе Вазиани прошли трёхсторонние учения «Caucasian Eagle 2017» с участием военнослужащих Турции, Грузии и Азербайджана. Аналогичные маневры запланированы странами и на сентябрь. Они открыто дают понять, что речь идёт о масштабных экономических проектах, маршрут которых пролегает через Закавказье. Министр обороны Турции Фикри Ышик и его грузинский визави Леван Изория говорят об «образцовых отношениях между государствами», которые «способствуют разработке глобальных проектов в регионе».

Тем временем Иран и Армения с тревогой наблюдают за активностью Турции в Закавказье, которая через поддержку агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха девальвирует значение транспортного коридора «Север — Юг», призванного объединить иранский порт Бендер-Аббас с Санкт-Петербургом (через страны Закавказья). Поэтому министр сельского хозяйства ИРИ Махмуд Ходжати считает Армению «мостом», который «связывает Иран и Евразийский союз». Тегеран сохраняет через союз с Ереваном и Москвой свободу манёвра, чтобы не попасть в политическую зависимость от Анкары и Пекина. Не случайно в 2017 году Иран предоставил Туркмении и Казахстану скидку до 45% на железнодорожные перевозки (через свою территорию) к границе с Пакистаном, обеспечивая выход товарных потоков из Средней Азии к берегам Персидского залива (иранские порты Бендер-Аббас и Чахбехар).

По словам начальника департамента международного транспорта Iranian Railways Хоссейна Ашури, разница колеи в ИРИ и странах постсоветского пространства — не помеха (1435 мм в Иране против 1520 мм в странах Средней Азии); «стороны обмениваются вагонными тележками на станциях в Сарахсе, Лютфабаде и Инжебуруне». Это позволяет Тегерану сопрягать сухопутный «Шелковый путь» с морским, где в дело вступает экономический коридор «Китай — Пакистан», который замыкает коммуникации на порт Гвадар (пакистанская провинция Белуджистан). Но без проблем не обходится. В середине июня южный иранский порт Чахбехар (иранская провинция Систан и Белуджистан), модернизацией которого занимается Индия, подвергся атаке террористов, которые вскоре после нападения были ликвидированы силами разведки.

Карс — Ыгдыр — Нахичевань — Тегеран?

Анкара не дремлет в надежде перетянуть Тегеран на свою сторону. По данным азербайджанских СМИ, скидка на Транскаспийском маршруте в Турцию доходила до 50%. Более того, министр транспорта и морских коммуникаций Турции Ахмет Арслан приглашает Иран присоединиться к проекту железной дороги «Баку — Тбилиси — Карс» (БТК), которая будет сдана в эксплуатацию в конце июня с. г. По словам Арслана, турецкое правительство намерено создать альтернативу дороге «Баку — Тбилиси — Карс» через проект «Карс — Ыгдыр — Нахичевань» с выходом на Иран. «Поезда, прибывающие из Эдирне в Карс, продолжат свой путь через Тбилиси и Баку с выходом на Казахстан и Туркмению, чтобы затем достигнуть северо-западных провинций Китая. Но мы также заинтересованы в альтернативном маршруте на Иран с помощью железной дороги «Карс — Ыгдыр — Нахичевань». Это позволит Турции направлять грузопотоки на восток — в Иран, Пакистан, Индию и юг Китая. Вот почему мы очень серьезно относимся к этому проекту», — цитирует министра агентство Daily Sabah. Арслан уточняет, что в настоящее время Анкара проводит с Баку и Тегераном интенсивные консультации по маршруту «Карс — Ыгдыр — Нахичевань», а «само строительство проекта начнётся сразу после того, как все стороны утвердят его график».

Баку действует в роли «младшего партнёра» Анкары, открывая Пекину простор на Транскаспийском маршруте. «Азербайджан готов оказать любую поддержку Китаю в грузовых перевозках через свою территорию», — заявил глава «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов на встрече с заместителем генерального директора Chengdu International Railway Services Чжан Цзином, которая состоялась 21 июня с. г. в Баку. Китайская делегация подтвердила заинтересованность в использовании азербайджанского коридора для поставок товаров в Грузию, Турцию и страны Восточной Европы. Акцент делается на казахстанский Актау, бакинский морской порт в Аляте, грузинский Батуми и украинский Черноморск.

Что дальше?

Китай и Турция постепенно выводят из большой игры индийско-российско-иранский проект «Север — Юг». Дело дошло до того, что даже индийская Economic Times всерьез рассуждает о железнодорожном коридоре Дакка — Стамбул (Бангладеш — Бутан — Индия — Непал — Пакистан — Афганистан — Иран — Турция). И дело здесь не столько в Турции, сколько в Великобритании, которая после выхода из ЕС обещает Индии, Пакистану и Китаю привилегированное торговое партнёрство. Москве есть о чём задуматься. Тем более что Тегеран продолжает настойчиво прорубать коридор на Сирию. Подтверждением тому служит не только проект железной дороги «Иран — Ирак — Сирия», но и газопровод «Иран — Ирак — Сирия» (пока в формате «Иран-Ирак»). Москва, Тегеран и Дамаск могут сыграть на опережение, открыв совместными усилиями транспортный коридор на Латакию.

Но для этого сперва надо зачистить САР от террористов, усилить военное взаимодействие с сирийскими и иракскими курдами, а также поставить конец вероломной натовской оккупации, которая осуществляется руками Турции и США. Иран не теряет время зря — в ночь с 20 на 21 июня заработал газопровод с Ираком. Ход теперь за Москвой. Подобный шанс выпадает раз в столетие. Грех им не воспользоваться. Ведь тогда влияние России на мировую политику достигнет таких масштабов, что США и Китай будут вынуждены отказаться от закулисных сделок в формате G2. Если дать им шанс поделить Сирию на сферы влияния и удельные княжества, то следующим этапом будет раздел советского наследства (то есть всего постсоветского пространства), с территориями, ресурсами и людьми.