Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Белорусские дорожные строители всё-таки будут ремонтировать украинские дороги. Белорусский «Дорожно-строительный трест №2» одержал победу в тендере на текущий средний ремонт трассы Н-18 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань. Ремонт нескольких участков дороги обойдётся бюджету в 113 млн грн. В этом году украинское правительство впервые обратилось к белорусским компаниям с предложением участвовать в тендерах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз пообещал привести дороги в порядок буквально в ближайшие годы.

«Мы не будем останавливаться, и уже фактически через 5−7 лет украинские дороги будут абсолютно в нормальном качественном состоянии… Сейчас мы по каждой области разрабатываем план реконструкции и строительства дорог. «Укравтодор» занят планом на 2018—2022 годы по ремонту и реконструкции. С 1 января запускаем новый дорожный фонд [тот самый, что правительство уже запускало 1 января этого года, но перенесло — Ред], и будем аккумулировать ресурсы и наращивать объемы работ с требованиями к соответствующему качеству», — пообещал глава правительства во время рабочей поездки в Одесскую область и инспекции капремонта трассы М-05 Киев — Одесса. Правда, Гройсман не уточнил, что речь теперь идёт не обо всех украинских дорогах, а лишь о тех, что остались на попечении центральной власти (т. е. 50 из 170 тыс. км).

Министр финансов Александр Данилюк, в свою очередь, добавил, что на период 2018—2020 гг. в Кабмине закладывают 150 млрд грн. на дорожное строительство и ремонт. 70 из них — в 2020-м, уточняет министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала ZiK. В эфире другого телеканала («канал 24») министр упомянул, что практику строительства дорог с бетонным покрытием решено в будущем распространить на все автомагистрали государственного значения и, в первую очередь, те из них, которые проходят в южных областях Украины: асфальт не выдерживает сочетания высоких весовых нагрузок и высоких летних температур.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Ещё один крупный ремонтный проект, о котором рассказал глава правительства — ремонт автодороги Львов-Николаев. На неё решили выделить 2,5 млрд грн. При этом указанные средства не запланированы в бюджете и для их выделения правительству необходимо решение парламента — его Гройсман и Омелян планируют успеть получить до ухода Верховной рады на каникулы в середине июля.

Одесситы прибегли к испытанному средству украинцев — перекрыли дорогу. Причиной этого стал напряжённый грузовой трафик в Одесский МТП. «Жилые и хозяйственные постройки одесситов рушатся из-за бесконечного потока фур… По словам местных, проблемы с колоннами большегрузов начались после того, как на Хуторской положили нормальный асфальт. Жители опасаются, что с таким трафиком дорога здесь скоро развалится. И их дома тоже», — говорится в сюжете местного «7 канала». Такой вот вечный выбор: либо плохие дороги и целые дома, либо наоборот.

В «Укравтодоре» начали задумываться не только о качестве дорог, но и о регулировании скоростного режима на них. Среди рассматриваемых мер — принудительное снижение скорости до 60 км/ч на въезде в город с помощью установки ограничителей скорости (повороты, частичное перекрытие дороги и тому подобные меры). В самих же городах глава «Укравтодора» Славомир Новак предлагает и вовсе снизить максимально допустимую скорость движения до 50 км/ч. При этом он ссылается на европейский опыт.

Железная дорога

На этой неделе глава «Укрзализници» Войцех Балчун на заседании правительства собирается отчитаться о результатах работы компании за минувший год. Это станет не только дежурным докладом (прошло даже больше года, пора бы осветить его итоги), но и ответом главы УЗ на очередную порцию критики министра инфраструктуры. И не только критики. 13 июня ГПУ в очередной раз произвела обыск в здании компании. Заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик в эфире телеканала NewsOne уточнил, что Генпрокуратура расследует хищение средств УЗ на несколько сотен миллионов гривен (якобы имели место злоупотребления при закупках).

А уже спустя неделю в пресс-центре СБУ заявили, что также проводят досудебное расследование по факту действий сотрудников УЗ: «Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн долларов». Возможно, это просто совпадение, однако в сентябре прошлого года глава стивидорной компании «ТИС» Андрей Ставницер писал в своём Facebook о том, что пытался привлечь в порт Южный 5 млн т железной руды компании «Металлоинвест», для чего ему требовалось содействие УЗ (снижение тарифов на перевозку).

Владимир Омелян всё-таки договорился с немецким правительством о передаче Украине б/у электропоездов. «Они все равно на порядок лучше подвижного состава, который уже должен быть списан в Украине», — отметил министр общаясь с прессой перед заседанием Кабмина. Напомним, о такой возможности министр заявил в один из своих недавних визитов в Одессу, предложив руководству областей устроить своеобразный тендер: предоставить в Мининфраструктуры план их эффективного использования (победитель конкурса и получит поезда).

Оказалось также, что передача будет не бесплатной — ФРГ организует предоставление Украине кредита, на средства которого и будут закуплены поезда.

Ещё в апреле Балчун отпускал шпильки в адрес планов Мининфраструктуры по поводу налаживания железнодорожного сообщения с Ираном. А теперь в УЗ заговорили о целом транспортном коридоре Юг-Запад (из Ирана в Польшу через Азербайджан, Грузию и Украину): «Очень актуальный путь для Украины и наших партнёров. Годовой товарооборот с Индией, Пакистаном и странами Персидского залива составляет сейчас примерно 72 миллиона тонн, в том числе из европейских стран — более 25 млн тонн… Основное преимущество коридора, над которым мы сейчас работаем в Баку, по сравнению с другими маршрутами, — это короткий транзитный путь и, как следствие, в 2−3 раза меньше времени, затраченного на перевозку. Около 12−15 дней против 30−40 дней морского пути», — анализирует польский менеджер. Также он отмечает, что этот коридор на 1000 км короче коридора, идущего через Россию (Север-Юг). Впрочем, у коридора, предлагаемого Украиной, тоже есть свои недостатки: больше таможен и Чёрное море.

Давненько такого не было — на УЗ забастовка. На такой шаг 20 июня пошли машинисты локомотивного депо «Кременчуг» Южной железной дороги. Причиной послужило техническое состояние подвижного состава. По словам машинистов, ездить на этом давно уже нельзя, если, конечно, соблюдать все правила и нормы. Потому и был выбран «итальянский формат» забастовки: машинисты во время утренней пересменки отказались принимать локомотивы и возить на них пассажиров и грузы.

Аэропорты

В Киеве начали строительство дороги, которая свяжет город с аэропортом. Правда, это строительство не имеет никакого отношения к проекту «Аэроэкспресс», да и вообще не связано с а/п «Борисполь»: речь о прямой автомагистрали к другому столичному аэропорту — «Киев». Благодаря ей из центра города можно будет попасть в аэропорт, минуя пробки на западном направлении. Строители обещают сдать проект в конце будущего года, стоимость строительства — около 740 млн грн.

Что же касается главного аэропорта Украины «Борисполь», то по мнению его директора Павла Рябикина, под текущий потенциальный пассажиропоток аэропорта (50−60 тыс. пассажиров в день) лучше всего подойдёт линия трамвая или tram-train. Об этом он рассказал в интервью изданию «Деловая столица». И строительство становится всё более актуальным, поскольку в ближайшие 3 года руководство готовится нарастить пассажиропоток с 8,6 млн человек (2016) до 15 млн человек в год. А значит, для проектировки и строительства остаётся не так уж много времени, около 2 лет, поскольку по оценке Рябикина аэропорт без рельсового сообщения с городом начнёт создавать проблемы для дорожного трафика, уже начиная с 12 млн пассажиров.

Министерство, как и обещало, этому содействует. Приказом от 20 июня в «Борисполе» снижены аэропортовые сборы с 17 до 13 долл. с пассажира.

11 июня во время церемонии, посвящённой началу действия безвизового режима при посещении ЕС в отношении граждан Украины президент Украины Пётр Порошенко прошёл в символический портал на КПП «Ужгород». С той стороны его обнял и расцеловал президент Словакии Андрей Киска. Аплодисменты, вспышки фотокамер, шампанское.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Всё это мало изменило будни аэропорта «Ужгород». Он по прежнему не принимает регулярные рейсы. Дело в том, что самолёты при взлёте с украинского аэропорта вынуждены выполнять манёвры в воздушном пространстве Словакии — той самой Словакии, чей президент встречал Порошенко на границе. Для этого аэропорт должен иметь специальный сертификат, однако срок его действия истёк ещё в прошлом году. Новый же ЕС до сих пор не выдала. «Мы ищем пути, как получить сертификат провайдера не на целое предприятие Украэрорух, потому что это очень долго и дорого, а на юридическое лицо-провайдера, которое было создано на базе аэропорта «Ужгород». Шансы высоки, поскольку EASA готова к диалогу, и министерством предложено несколько вариантов, как решить проблему», — рассказал журналистам Владимир Омелян.

Пока министр ищет, а ЕС тянет, в Закарпатской ОГА предложили свой оригинальный выход: «Обратились с предложением к нашим венгерским коллегам, о том, чтобы мы смогли сдать им в аренду аэропорт. Мы готовы предоставить им аэропорт фактически бесплатно, то есть, в счет аренды будем учитывать все улучшения, которые они дадут — для того, чтобы этот аэропорт функционировал», — рассказал председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис корреспонденту Mukachevo Today.

Случай на Украине не единичный. 27 июня истекает срок действия сертификата аэродрома у а/п «Черкассы» и есть все шансы его не продлить, из-за чего аэропорт попросту закроется на неопределённое время. Дело в том, что недавно Черкасский областной совет сменил директора аэропорта. Однако Госавиаслужба это назначение не утвердила. Таким образом, директор есть, но без права подписи, т. е. заниматься сертификацией некому. Да и нет желания, похоже, поскольку на днях этого нового директора задержали сотрудники Черкасской областной прокуратуры во время получения взятки в размере 50 тыс. грн. (около 111 тыс. руб).

Турецкая компания Pegasus Airlines продолжает экспансию на Украину. После майского увеличения частоты полётов по маршруту Киев — Анкара в компании хотят летать ещё и в Одессу, причём сразу 4 раза в неделю. Выбор Одессы легко объясним: город популярен в качестве места отдыха не только у украинцев, но и у граждан Турции.

Другую турецкую авиакомпанию — Turkish Airlines — собирается привлечь аэропорт соседнего Николаева. Впрочем, руководство не привередливо и готово согласиться даже на Ryanair: «Мы связывались с турецкими авиалиниями, предлагали им участвовать. Директор связывался с Ryanair. На 3−4 августа хотим пригласить сюда «Ассоциации аэропортов Украины», чтобы заседание провести в городе Николаеве. Хотим, чтобы сюда съехались представители 15−18 аэропортов Украины, чтобы они посмотрели, как проходят восстановительные работы по Николаеву. С такого низа аэропорт давно уже никто не поднимал», — заявил на пресс-конференции заместитель директора аэропорта Сергей Филатов.

Вторую жизнь аэропортам юга Украины дали, как ни странно, события 2014 года. Главным украинским курортом вместо Крыма стала Одесса и все остальные тоже как бы поднялись на ступеньку. Добираться в Крым теперь либо долго, либо незаконно с точки зрения законодательства Украины, и внутренние турпотоки, а также «пляжники» из Беларуси переключаются на Николаевскую и Херсонскую области. Имеющих схожий недостаток: в них проблемно добраться самолётом. Отсюда это спешное строительство.

Авиакомпании продолжают открывать рейсы, рассчитанные на безвизовый режим с ЕС. Wizz Air добавила к своим рейсам из Украины направление Львов — Берлин. До этого авиакомпания осуществляла рейсы только в а/п «Борисполь». Обоснованность решения компании подтверждается динамикой пассажиропотока в аэропорту. Количество пассажиров в мае достигло 86,5 тыс., что на 26,7 тыс. больше, чем в мае прошлого года.

Порты

И.о. директора Херсонского МТП Андрей Соколов в своём Facebook сообщил о том, что в порту реализовали прямой вариант погрузки со склада вне порта («сухой порт»).

Решение о строительстве объездной дороги в порт в Мариуполе приняли, теперь думают, как быть до окончания её постройки, ведь грузовики с зерном продолжают разрушать улицы города и замедлять городской трафик. Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма в беседе с местными журналистами заявил, что рассматривается несколько вариантов, в частности — исключительно ночной въезд зерновозов в город. Однако в таком случае порту придётся переходить в режим круглосуточной работы на время строительства. Затягивать с ним также не следует: в 2016 году через Мариупольский МТП было перевалено 423 тыс. тонн зерна, что в 6 раз превышает показатель 2013 года и вряд ли он снизится до прежних значений.

С другой стороны грузооборот Мариупольского МТП в самое ближайшее время может быть ограничен. Дело в том, что из-за строительства Керченского моста высота кораблей, которые смогут пройти через Керченский пролив, будет ограничена 33 метрами. И ограничение по высоте вводится уже с августа текущего года.

В Одесском порту — операторе почти 75% контейнерного оборота Украины — заморожено строительство нового контейнерного терминала (начато ещё в начале 2010-х). Администрация портов Украины, которая отвечала за строительство, не занималась объектом в течение последних двух лет (по крайней мере так утверждает директор компании «Контейнерный терминал Одесса» Анастас Коккин в комментарии изданию «Новое время»). В итоге из-за этого, а также из-за ошибок, допущенных ещё на этапе проектировки, волнолом будущего терминала некоторое время назад обрушился в море. Однако в АМПУ не сильно опечалены этим фактом и утверждают, что работы будут возобновлены уже в августе-сентябре.

И. К. Айвазовский. Вид Одессы в лунную ночь. 1846

Гендиректор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко в своём Facebook описал, как мариупольским металлургическим активам Рината Ахметова удаётся обходить железнодорожную блокаду Донбасса. «Чтобы не снижать производство и не терять традиционные рынки сбыта, мы ищем все возможные пути для доставки сырья в Мариуполь, и одно из таких направлений — это доставка железной руды каботажем из порта «Южный» в Мариупольский МТП, что, к слову, приводит к значительному подорожанию сырья и готовой продукции». Удорожание доставки и готовой продукции — не единственная беда такой логистической схемы. Из-за того, что под украинским флагом ходит не так уж много судов, для каботажных перевозок приходится привлекать суда под иностранными флагами, что создаёт дополнительную проблему: таким судам необходимо спецразрешение Мининфраструктуры для осуществления каботажных перевозок. Поэтому Юрий Зинченко тут же обратился к министру с просьбой ускорить выдачу таких разрешений.

Частный стивидор «ТИС», похоже, становится фигурантом громкого расследования с возможностью самых неприятных итогов. Нацполиция Украины начала расследование дела по фальсификации Фондом госимущества документов, в соответствии с которыми в частную собственность компании «Трансинвестсервис» (сегодня известна как «ТИС») перешли склады, причалы, ж/д инфраструктура. С момента сделки прошло уже почти 24 года, однако это не стало препятствием расследованию, что может свидетельствовать о его заказном характере. «ТИС» — не просто стивидор, а фактически частный порт, входящий в тройку крупнейших на Украине. Кроме того, теперь это ещё и стратегический для энергетики объект: именно терминалы «ТИС» принимают сегодня уголь из ЮАР.

Как правило, в подобных случаях дело прекращается после передачи контроля над объектом за символическую сумму или после перехода в статус миноритарного акционера.