20 июня латвийский Сейм рассмотрел поправки к законопроекту о статусе участников Второй мировой войны — благородная цель, как это часто бывает в Латвии, в очередной раз окрасилась «коричневым» цветом. И самое печальное то, что модераторами этого процесса являются не жаждущие неонацистского реванша любители эсэсовской эстетики, а партия, целиком и полностью опирающаяся на голоса русскоязычных граждан страны.

Так, заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, депутат Сейма от партии «Согласие» Борис Цилевич заявил, что законопроект предполагает присваивать статус ветерана, «вне зависимости от того, на какой стороне воевал человек». А сама идея «примирения» воевавших на разных сторонах, по словам депутата, очень важна, так как латвийское общество остается расколотым.

Не стану сейчас вдаваться в подробности и пытаться понять — зачем Борису Цилевичу надо «примирить» гитлеровских приспешников, «решавших» в годы войны «еврейский вопрос», с бойцами Красной армии, распахнувшими ворота Освенцима. Просто напомню ответ депутата на один из вопросов, заданных ему во время предвыборной кампании: «Если бы у Вас была возможность «удалить» из человеческой истории любое событие, но только одно, что бы Вы «вырезали»?». На что Цилевич ответил: «Холокост — уничтожение нацистами 6 миллионов евреев. Как бы сегодня его ни осуждали, холокост остается примером для человеконенавистников в самых разных частях света — раз такое было возможно в «просвещенной» Европе в 20 веке, то это постоянно пытаются повторить на Балканах, Кавказе, в Африке…». Так вот, Борис Леонидович, сегодня, продвигая этот законопроект, вы не просто пытаетесь поставить в один ряд нацистских палачей и советских солдат — вы планируете еще больше расширить социальную пропасть между ними, унизить, так сказать, «рублём».

Стоит ли вам напоминать, что участниками Второй мировой войны, согласно законопроекту, признают лишь тех граждан Латвии, кто являлся гражданами на 17 июня 1940 года (до вхождения Латвии в состав СССР), и с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года принимал участие в боевых действиях против советских или немецких вооруженных формирований? Получается, что подавляющее большинство советских ветеранов автоматически не попадают в категорию участников Второй мировой войны, ибо они никак не могли быть гражданами Латвии до указанной даты. Более того, статус участника войны не сможет получить лицо, осужденное за «тяжкие преступления», например, как легендарный партизан Василий Кононов, признанный латвийским судом военным преступником, за уничтожение нацистских коллаборационистов. А все те, кто присягнул Гитлеру и принимал активное участие в холокосте, напротив, станут еще более уважаемыми членами латвийского общества, получая дополнительные льготы от государства.

Всё это прекрасно понимают в самой популярной латвийской партии, но необходимо поставить «галочку», зафиксировать политический успех. Только хочется напомнить, что от «политической бисексуальности», до откровенного предательства — один шаг. И партия, за которую традиционно голосуют русскоязычные и члены которой послушно сняли с себя Георгиевские ленточки в День Победы, этот шаг уже сделала.