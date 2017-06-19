Одержав после уверенной победы на президентских выборах еще и (теперь уже совсем сокрушительную) победу на выборах парламентских, Эммануэль Макрон, так и не представивший внятной программы реформ, объявил, что приступает к их осуществлению. В связи с чем и дал свое первое пространное интервью корреспондентам восьми европейских газет Le Soir, The Guardian, Gazeta Wyborcza, Il Corriere della Sera, Le Temps, Süddeutsche Zeitung, Le Figaro и El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Лаконичным нового французского президента назвать нельзя, поэтому наш европейский обозреватель Владимир Добрынин постарался при работе с текстом ответов Эммануэля Макрона выжать из них суть и преподнести ее читателю.

О предстоящих свершениях в целом

Главными вопросами, которые мсье Макрону и Евросоюзу вместе с ним (вот так — ни больше, ни меньше) предстоит решить, по мнению французского лидера, являются: построение Европы, «которая защищает», согласование общего бюджета еврозоны и решение прав беженцев. Остальные вопросы считаются проблемами второго ряда, но с повестки дня не снимаются. В целом Макрон считает, что его избрание — это отправной пункт французского Ренессанса и, он надеется, Возрождения Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

О положении Франции

Новый хозяин Елисейского дворца считает, что нельзя стать лидером, просто объявив себя таковым. Лидерство утверждается достижениями. Франция имеет все шансы стать во главе ЕС. Демократия на континенте переживает кризис — «она была построена еще в восемнадцатом веке на беспрецедентном балансе между свободой личности и рыночной экономикой» и с тех пор практически не менялась. Сегодня западной демократии предстоит стать более жесткой, поскольку в Европе растет нелиберальная демократия и экстремизм (примеры не названы — прим. ИА REGNUM ), возрождаются автократические режимы, которые ставят под сомнение демократическую систему в целом и которых явно стимулирует ситуация, связанная с самоотстранением США от европейских дел. Кризис демократии усугубляется конфликтами на Ближнем Востоке, а также общим усилением неравенства в мире.

О проблеме изменения климата

Те, кто считает борьбу с глобальным потеплением причудой буржуазной элиты, в корне неправы. Чтобы обеспечить свою свободу и демократию, способность каждого из нас быть социальным и в то же время автономным, защищать справедливость и стремление к равенству, мы должны бороться за климат на Земле, сделать его устойчивым. Европа в этой борьбе играет ключевую роль. Потому что демократия родилась на нашем континенте. Да, американцы любят свободу не меньше нашего, но справедливость так, как мы, они не ценят (почему — разъяснений не последовало, конкретных примеров тоже — прим. ИА REGNUM ). Европа должна быть едина в этом — нельзя же взвалить всю работу и заботу на плечи только демократических режимов и освободить от нее нелиберальные демократии и автократии.

О еврозоне

Нам нужен совместный бюджет группы стран, использующих единую валюту. Не я выбирал этот путь (замену национальных валют на евро — прим. ИА REGNUM ). И не Ангела Меркель. Нас уже поставили перед фактом, нам это досталось в наследство. От которого мы не имеем права отказаться и которое мы должны развить. Считаю, что в ЕС уже был неплохой исторический опыт — работы франко-немецкой пары лидеров, Франсуа Миттерана и Гельмута Коля. Сегодня мы снова можем составить подобный лидерский тандем, что придаст нам силы. Не стоит идти в Совет Европы, если вы не выработали единого решения, которое устраивает всех — не будем тратить время на дебаты и просить кого-то выступить третейским судьей в наших разногласиях. Европа должна сплотиться вокруг сильных лидеров, стать единой.

О безопасности

Евросоюз должен заняться укреплением своих внешних границ для того, чтобы защитить себя от неконтролируемого потока иммигрантов, среди которых попадаются и экстремисты. Необходимо наладить обмен полицейской и судебной информацией между странами союза, а также создать какую-то организацию, которая занималась бы приемом беженцев и распределением их по всей Европе. Это нас защитит от дисбалансов глобализации. Кстати, без единого еврозонального бюджета, о котором я говорил выше, здесь тоже не обойтись. Сблизить уровни экономик наших стран можно только через единый бюджет. Не сделаем этого — ослабим еврозону. Думаю, что Германия солидарна с этой мыслью.

О неравенстве между Западной и Восточной Европой

Я не верю, что такой конфликт существует. Есть напряженность, в силу разной истории регионов. Два десятилетия назад Восточная Европа выставляла нам, Европе Западной, претензии, что мы позволили возвести стены, разделившие континент и народы. Теперь они снова отворачиваются от нас, склоняясь к авторитарным режимам. Тогда они нас обвиняли в предательстве, теперь надо им объяснить, что предательство совершают уже они. У нас общая судьба, нам надо быть вместе и уважать одинаковые ценности.

О брексите: может ли Британия передумать

Дверь для возвращения не закрыта. Но с каждым днем это сделать все труднее и труднее. Мы не должны себя обманывать, что когда-то, передумав, легко вернемся к прежним отношениям. Не считая возврат невозможным вариантом, я, тем не менее, полагаю, что Франции надо укреплять и развивать двусторонние отношения с Соединенным Королевством. Особо важным в этом плане представляется сотрудничество в борьбе с терроризмом. Мы уже создали совместный план по противодействию радикализму в интернете. Террористические сети не знают границ, поэтому и нам надо взаимодействовать, не думая, что каждый сможет отсидеться на своей территории. Нужно подходить к этому вопросу с точки зрения прагматизма.

Kremlin.ru Владими Путин и Эммануэль Макрон

О внутренних границах и Шенгенской зоне

Отменять Шенгенское соглашение ни в коем случае нельзя. Чтобы обезопасить передвижение между странами, подписавшими его, следует усилить контроль на внешних границах зоны и ЕС. Мы должны максимально быстро укомплектовать и снабдить всем необходимым Европейское агентство по охране границ и побережий — для защиты от внешнего экстремизма, в первую очередь, нам нужно именно это, сухопутные границы — это уже вторая линия. Кроме того, следует провести кардинальную реформу миграционной службы. Знаю, что во Франции она работает крайне медленно, ходатайства о предоставлении ВНЖ могут рассматриваться до двух лет. Все это время люди не имеют права находиться на территории страны, ожидая решения, но находятся, потому что у них нет обратной дороги. Время рассмотрения заявлений следует сократить до шести месяцев.

О популизме в Европе

Кто-то считает, что выбрав меня, французы поставили крест на популизме и показали в этом пример всем остальным. Я с этим не согласен. Я не сказал бы, что популизм — это обязательно все плохо. Во многих случаях заботу о людях и желание совершить реальные преобразования в их пользу называют популизмом — и здесь этот термин выглядит совсем не ругательным. Надо только не путать популизм с демагогией.

О Путине

Я уважаю Владимира Путина и уверен, что с ним получится конструктивный диалог. У нас есть разногласия, особенно это касается Украины. Он знает мою позицию по этому вопросу. Я долго и много говорил президенту России в очных беседах о необходимости прислушиваться к международному мнению, о поддержке неправительственных некоммерческих организаций, об уважении свобод в его стране. Я не отступлюсь от своей линии, но предпочитаю говорить не где-то за спиной, а обсуждать с ним лицом к лицу и только потом уже выносить результаты наших переговоров на публику. То же самое касается сирийского конфликта. Не думаю, что отстранение Башара Асада от власти все решит. Требуется борьба до победы над террористическими группами. И в этом мы должны объединиться все, и Россия — в том числе, ее присутствие очень важно. В течение долгого времени мы все зациклились на фигуре Башара Асада, совершенно упуская из виду, что он нам не враг. Никому из нас. Он враг сирийскому народу. Вот из этого и надо исходить. Что касается Путина, я его очень хорошо понимаю: его задача — восстановить Россию в статусе великой державы. У российского лидера есть свое собственное прочтение мира: он считает, например, Сирию окраиной его страны или, точнее, сферой российских интересов. Можем ли мы его переубедить? Давайте начнем совместно с ним работать над темой — увидим, что сложится.