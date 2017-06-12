



Иван Шилов ИА REGNUM

Проясняется «настоящая картина» переворота, произошедшего в Турции 15 июля. Показания, сделанные на судебных заседаниях в Турции, заявления, зафиксированные на аудиозаписях, признания, озвученные «подозреваемыми» — все это каждый день проливает новый лучик света на картину. Новые выступления лидеров других стран и новые публикации международных докладов еще немного приближают нас к пониманию всей панорамы.

Первый доклад по перевороту был сделан в Европейском союзе. Анализ разведывательного и ситуационного центра EUINTCEN опубликовали уже в августе прошлого года, после того, как слегка рассеялся дым после путча 15 июля 2016 и началась «большая зачистка», сопровождавшаяся увольнениями в рамках объявленного чрезвычайного положения. Указанное разведывательное подразделение представляет собой организацию, созданную в результате совместной работы самых влиятельных спецслужб стран-членов ЕС, обладающую возможностью проводить «сравнительный» анализ из «множества источников». «Сверхсекретный» документ на шести страницах ограниченным тиражом был направлен в структуру, принимающую в Евросоюзе решения. В нем указывается, что решение о совершении переворота было вызвано страхом приближающихся отставок.

«Вероятно, за переворотом стояла группа офицеров-кемалистов, либералов, оппозиционно настроенных к Партии справедливости и развития, а также «рвачей». Офицеры из движения «Хизмет» (последователей идей проповедника Фетхуллаха Гюлена — ИА REGNUM ), возможно, были в этой противостоящей группе. Но в высшей степени маловероятно, что сам Гюлен играл роль в попытке государственного переворота в Турции. В будущем ожидается появление многочисленных последствий переворота Турции. Однако ПСР представит их в выгодном для себя свете и будет бороться с ними опять же в рамках своих собственных интересов. ПСР будет стремиться извлечь выгоду из попытки переворота; она может еще больше укрепить свои позиции после этого процесса…

Коррупционный скандал, разразившийся 17 декабря 2013 года, затронул нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, занимавшего в то время пост премьер-министра, а также некоторых министров и членов их семей. Несмотря на то, что режим какое-то время испытывал сотрясение, он все же быстро восстановился и перешел к контратаке, назвав обвинения в коррупции сговором. В результате этого правительство ПСР принялось мстить Гюлену, последовали увольнения десятков тысяч людей… Правительство Турции продемонстрировало убежденность причастности Гюлена и его движения к попытке переворота 15 июля. Однако на основании полученных разведывательных данных очень маловероятно, что они обладают возможностями и способностями для осуществления подобных шагов против бывшего союзника Гюлена Эрдогана и его персонала».

Совершенно ясно, что Эрдоган воспользовался попыткой переворота и режимом чрезвычайного положения, чтобы начать масштабную кампанию по подавлению оппозиционных к руководству ПСР слоев населения, и для достижения своих личных целей. Очевидно, что демонизация движения Гюлена и признание его ответственным за переворот являются очень успешным итогом с позиции Эрдогана. С этой точки зрения не удивляют стремительность и масштаб отставок. После подавления протестов в стамбульском парке Гези национальная разведывательная организация Турции (MİT) подготовила масштабный список «нежелательных лиц», в который наряду с представителями движения Гюлена вошли также гражданские активисты. Это ясно указывает на то, что волна арестов, прокатившаяся по всей Турции в последующие после попытки переворота дни, была заранее спланирована. Путч стал катализатором заранее спланированного широкомасштабного «хода задержаний».

Согласно полученной от высокопоставленных источников НАТО информации, опубликованной на сайте aldrimer. no, Эрдоган сам разработал переворот. По мнению большинства в НАТО, высока вероятность того, что сделано это было для получения повода для начала ликвидации оппозиции. Вышеуказанный источник имеет право доступа к разведывательной информации, полученной от всех государств-членов альянса. Согласно данным, опубликованным на сайте aldrimer. no, стало известно об отставке 80−90% турецких офицеров, служивших в НАТО. Большинство из вернувшихся на родину были брошены в тюрьмы, некоторые убиты. По словам турецких офицеров, до сих пор контактирующих с НАТО, «Эрдоган на протяжении года планировал так называемый переворот и подготовил список лиц, которых он намеревался уволить».

Другой источник в НАТО без доли иронии заявляет, что «старшие офицеры с 3 и 4 звездами, то есть генерал и адмиралы, а также те, кто на протяжении 30−40 лет работают с Турцией, и те, кто на протяжении 4−5 лет тренировал турецких офицеров, не верят, что это был переворот. Если бы турецкие Вооруженные силы захотели совершить переворот, он был бы успешно осуществлен. Это уже традиция в Турции». Тот же источник добавил: «На следующий день в их руках был список из 1600 человек, которых они намеревались отстранить».

Руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль в интервью журналу «Der Spiegel», отметил, что попытка государственного переворота 15 июля была использована в качестве «повода» для «волны зачисток», в результате которой были уволены государственные служащие и арестованы оппозиционеры. Отметив, что отсутствуют доказательства причастности Гюлена к попытке переворота, Каль добавил: «Турция пыталась убедить нас в этом на каждом этапе, но до сих пор им это не удалось». Руководитель BND заявил также, что — вопреки утверждениям в Турции — не расценивает движение Гюлена как радикально исламистское или террористическое и охарактеризовал «Хизмет» как «гражданское сообщество, работающее на благо религиозного и светского образования».

Вслед за Германией был подготовлен доклад по Турции комиссией по международным отношениям немецкого бундестага, в котором относительно попытки переворота говорилось следующее: «Даже если в перевороте и участвовали некоторые гюленисты, если принять во внимание число последователей Гюлена в Турции и количество связанных с ним учреждений, это вовсе не означает, что переворотом руководили гюленисты или их лидер».

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, автор публикаций по исламскому миру Грэм Фуллер отмечает: «Убежден, что Гюлен не причастен к организованной против Эрдогана неудавшейся попытке переворота. Эрдоган и так задолго до переворота нанес серьезный удар по движению «Хизмет». Эрдоган превратился в сумасшедшего после того, как в 2013 году сторонниками Гюлена была обнародована информация о коррупции. Он начал атаку на членов движения «Хизмет», его последователей, сотрудников, телевизионные каналы, газеты, школы и социальные учреждения». Подчеркнув, что сообщество Гюлена является сторонником демократии, Фуллер добавил: «Определение Эрдоганом движения «Хизмет» в качестве «террористической структуры» не может не вызвать улыбки среди тех, кто хотя бы немного знает о движении, ибо «Хизмет» придает огромное значение миру и диалогу».

Согласно новостной заметке «Спутника», относительно попытки переворота в Турции 15 июля, президент России Владимир Путин в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не говорил мне о причастности США к попытке переворота. Но я могу проследить логику: если бы Гюлен действительно участвовал в попытке переворота — о чем я не имею понятия — то сложно представить, чтобы разведывательные службы США были не в курсе происходящего».

А могло ли движение «Хизмет» задумать совершить переворот, как заявляет об этом турецкое правительство? Если могло, то зачем было ждать до этого времени? Какими только оскорблениями не осыпал Эрдоган Гюлена на протяжении 2013—2016 годов. Всеми силами государства он набросился на учреждения государства, словно голодный волк. Приказал их полностью разграбить. Уволил тысячи сотрудников судебного аппарата, десятки тысяч служащих полиции и государственных служащих. Арестованы около 50 тысяч человек. Однако ни один последователь движения не оказал сопротивления. Зачем было военным, «членам движения», со стороны наблюдавшим как истребляют последователей «Хизмет» в государственном аппарате, органах безопасности и образовании, затевать переворот, когда уже ничего не осталось? А если бы и решились, то ради чего?

«Хизмет» не был внутри армии главным страхом Эрдогана. Он боялся ататюркистов и либералов в армии. Он чувствовал опасность, исходящую от военных. Постоянным кошмаром Эрдогана выступали военные, получившие светское образование, впитавшие в себя идеи кемализма. Поэтому он не смог бы успокоиться, пока не распустил бы ататюркистско-кемалистское крыло армии. Самым лучшим способом для проведения таких отставок было привязать всех, кого намеревались отстранить, к движению «Хизмет». Если ему это удастся сделать, то будут устранены все опасные лица и не возникнет реакции общественности. Нужно было организовать «контролируемый путч».

Начальник Генерального штаба Хулуси Акар преподнес Эрдогану турецкие Вооруженные силы на золотом блюдечке. А тот и съел с удовольствием. И отныне «Турция в режиме чрезвычайного положения» превратилась в бесспорную диктатуру. Всех, включая военных, президент либо увольнял, либо назначал на другие должности. При этом пока 166 генералов отбывают тюремное заключение по обвинению в причастности к перевороту, начальник Генерального штаба ВС Турции Акар и советник MİT Фидан до сих пор на своих постах. Запрос парламентской комиссии по расследованию событий 15 июля о даче показаний начальником Генштаба и руководителем MİT был отклонен голосами ПСР.

Эрдоган не сказал депутатам: «Именно эти двое наилучшим образом способны пролить свет на это предательское восстание. Почему вы отклонили этот запрос?!». И не сказал бы, конечно. Для него и так все было ясно как день. В прошлой публикации мы узнали о переговорах 15 июля Эрдогана с Акаром и Фиданом, а также о переносе переворота на более ранний срок после уведомления майора О.К.. Это свидетельствует о том, что все государственные структуры были информированы о предстоящей попытке переворота.