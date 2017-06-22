Непростой баланс между умеренными силами Ирана, представляемыми президентом страны Хасаном Рухани, и сторонниками жесткой линии оказался нарушен после террористического акта, совершенного в Тегеране 7 июня, когда, по данным властей, пять иранских курдов осуществили акт насилия от имени ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Фархад Резаи в статье для The National Interest.

Александр Хомов ИА REGNUM Тегеран

Так, в преддверии майских выборов Рухани и его последователи убедительно доказывали, что Сирия все больше превращается в «иранский Вьетнам» — дорогостоящее предприятие, в котором, в конечном счете, невозможно добиться победы и которое мало чем способствует безопасности страны. Ответом сторонников жесткой линии, в том числе членов Корпуса стражей исламской революции и священнослужителей школа Хагани, стало утверждение о том, что Сирия является «тридцать пятой провинцией» Ирана, служащей буфером безопасности в бушующем регионе, поэтому ее необходимо защищать с большой решимостью.

После теракта сторонники жесткой линии постарались подчеркнуть верность своих слов. Так, издание «Кайхан», выполняющей роль, как отмечает автор, рупора аятоллы Али Хаменеи, отметило, что «хотя террористические атаки в Тегеране стали неприятным событием, у них были благословенные результаты». Издание подчеркивает, что если бы пять лет назад Тегеран не пришел на помощь Ираку и Сирии, эти страны, несомненно, попали под контроль террористов, напавших на Тегеран. В таком случае теракты и вылазки смертников происходили бы по всей стране.

По данным местных СМИ, Исламский консультативный совет — Меджлис — приготовил законопроект для поддержки продолжения вмешательства в конфликты в Сирии и Ираке. В частности, 11 июня министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли; разведкии национальной безопасностиИрана Махмуд Алави, заместитель руководителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами встретились на закрытой сессии с членами Меджлиса. По некоторым данным, на ней было выражено единодушное согласие относительно того, что страна должна основывать свою политику безопасности на этих новых событиях. Члены решительно поддержали активизацию усилий КСИР и его иностранных подразделений «Кодс» по борьбе с терроризмом за пределами Ирана, а именно в Сирии.

Президент Рухани, вынужденный поддержать сторонников жесткой линии, подчеркнул, что террористические акты не ослабили решимость и сопротивление иранской нации и подчеркнули, что «Иран поддерживает Сирию в войне против терроризма, несмотря на стоящие перед ним вызовы». Неудивительно, что его правительство поприветствовало 18 июня ракетный удар по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Усиление позиций КСИР может привести к изменению динамики конфликта в Сирии, где каждая сторона пытаются захватить как можно больше территорией у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, в настоящее время в стране, помимо сирийской армии, Национальных сил обороны — военизированной группы, созданной КСИР в 2013 году, а также сил «Кодс», действуют пять проиранских военных формирований: ливанская и сирийския отделения «Хезболлы», бригады «Фатимейун» и «Зейнабиюн», а также «Лива Зульфикар».

Некоторые из этих сил были развернуты для обеспечения критически важного наземного маршрута для снабжения ливанской «Хезболлы». Согласно курдским источникам разведки, члены КСИР перенесли исходную сирийскую часть коридора на 240 км к югу, чтобы избежать столкновения с поддерживаемыми США силами. Теперь, как ожидается, что новая линия пройдет через Майядин, Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хомс и закончится в порту Латакия.

В свою очередь, США попытались не дать Ирану создать сухопутный мост, захватив несколько стратегических позиций у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В одном из них — сирийском Танфе — гарнизон США осуществляет подготовку сил против Асада. Район вокруг Танфа США объявили «зоной деэскалации», то есть пятидесятикилометровой запретной для полетов зоной. Однако глава сил «Кодс» Кассем Сулеймани решил бросить этой запретной зоне, в результате 6 июня американские военные самолеты разбомбили проиранское военизированное формирование, пытающееся проникнуть на эту территорию. Два дня спустя самолет ВВС США сбил БПЛА «Шахед-129» КСИР, который пересек границу бесполетной зоны.

Затем 18 июня ВВС США сбили сирийский самолет недалеко от Ракки, в регионе, контролируемом союзником США в лице Демократических сил Сирии. По данным одного из источников, сирийский реактивный самолет нанес удар рядом с подразделением поддерживаемых США сил, участвующим в операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд оправдал подобные действия, заявив, что США необходимо защищать свой контингент. Раньше он объяснял, что это был «удар для защиты сил», добавив, что командиры США «на местах чувствовали, что им угрожали в этот момент. И их правила вступления в бой позволяют им это делать».

Более того, из-за сложной географии конфликта эскалация становится практически неизбежной, не только из-за пограничного перехода, но и на юге Сирии, где несколько групп сражающихся против президента Асада сил подвергаются постоянному нападению со стороны поддерживаемых Ираном войск. Например, сирийская армия и военизированные формирований, возглавляемые Тегераном, осадили группировку мятежников в Дарае, недалеко от границы с Иорданией. За битвой в городе Дараа, который является воротами к Голанским высотам, внимательно следили американские военные, тем не менее официальной политики администрации США в отношении того, как бороться с активировавшимися силам «Кодс» до сих пор нет. Познав цену втягивания в конфликт с проиранской шиитской силой во время войны в Ираке, Пентагон, по некоторой информации, сопротивлялся требованию Белого дома расширить битву против сети спонсируемых Ираном сил.

Таким образом, на фоне ослабления умеренных сил в Иране ввиду теракта в Тегеране, сторонники жестких мер объявили о своей решимости сражаться в Сирии до конца. Что важнее, командиры КСИР дали понять, что ракетные удары страны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нанесенные в день, когда был сбит самолет ВВС Сирии, стали сигналом для Вашингтона. Иными словами, если Пентагон решит отказаться от своей политики ограниченного противостояния, КСИР будет готов с радостью ему ответить.