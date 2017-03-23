Петербургский комитет по строительству сообщил о незаконности проведения строительных работ на намывных территориях Васильевского острова. В качестве основных аргументов приводится несоблюдение инвестором — ЗАО «Терра Нова» — абсолютных отметок над уровнем моря, сроков реализации проекта, а также отсутствие условий для подключения возводимых на намывных территориях объектов к инженерным и транспортным сетям.

Mfspb.ru Намывные территории на Васильевском острове

Действительно ли это заботит петербургские власти?

В сообщении строительного ведомства Смольного есть еще несколько тезисов. В частности, отмечается, что в 2016 году компания «Терра Нова» обратилась в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлением о выкупе восьми земельных участков в соответствии с условиями договора аренды от 3 июля 2006 года.

Пользуясь предоставленным договором аренды правом, компания передает на договорных условиях сформированные земельные участки для осуществления жилищного строительства юридическим лицам, среди которых ООО «Вымпел» (ГК Seven Suns Development), ООО «Морская строительная компания» и ООО «Северная Двина» (ГК «Лидер Групп»), ООО «Десна Капитал» (ЗАО «Ренессанс Констракшн»), ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

То есть, согласно существующим обязательствам, компания, вроде бы, находится в правовом поле и руководствуется договором аренды.

Однако, по мнению чиновников, тем самым якобы нарушается принцип комплексного освоения территории, заложенный в упомянутый договор аренды и в соглашение со стратегическим инвестором от 22 февраля 2017 года. «Застройка осуществляется не по единому календарному графику по всей территории комплексного освоения, а на отдельных участках по мере готовности и коммерческой заинтересованности различных юридических лиц», — увидели проблему в Смольном.

Далее в сообщении Комитета по строительству следует ключевая, на наш взгляд, фраза: «К настоящему времени получены разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью квартир ориентировочно 445 тыс. кв. м. Для обеспечения указанного количества жилья объектами образования потребуется порядка 4,7 млрд. руб. бюджетных инвестиций, с учетом того, что соглашением со стратегическим инвестором обязательства по созданию социальных объектов и улично-дорожной сети возлагаются на Санкт-Петербург».

То есть, денег на создание улично-дорожной сети на новых городских территориях властям Петербурга тратить очень не хочется.

Конечно, нельзя сказать, что инвестор, деятельностью которого озаботились в администрации города, белый и пушистый. Эпопея с намывом длится уже более десяти лет, и за это время в адрес тех, кто им занимается, было высказано множество претензий ‑ и жителями, и экологами. Но, с другой стороны, дома строятся, и разрешение на их строительство выдавали соответствующие городские службы, а измененный проект планировки образуемой территории утвержден Смольным еще в 2014 году.

Что же касается высотных показателей, которые, по некоторым данным, пока не подтверждены документально, то цифра с абсолютной отметкой плюс 2,9 м в балтийской системе (БС) высот, о которой говорит Комитет по строительству, относится как раз к уровню улично-дорожной сети. Учитывая технологию выполнения дорожных работ, насыпать песок, для того чтобы его потом вынимать и устраивать подушку для дороги, действительно, не очень логично.

«Нестабилизированность» намывной территории, насыпанной 10 лет назад (так указано в сообщении Комитета по строительству) тоже вызывает вопросы ‑ и не столько к инвестору. На намыве уже стоят дома и проложена дорога к действующему пассажирскому порту — и ни у строителей, ни у портовиков не возникало претензий к намывным землям.

…Еще весной этого года под руководством вице-губернатора Игоря Албина в Смольном проходило совещание по вопросу готовности к вводу в эксплуатацию жилых комплексов на намывных территориях Васильевского острова «Капитан Немо» и «Светлый мир «Я — Романтик».

На этом совещании первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов сообщил, что ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ в целом по улично-дорожной сети на намывных территориях составляет 1,39 млрд рублей, однако необходимые лимиты финансирования не вошли в адресные программы комитета.

Кроме того, на том же совещании по вопросу инженерного обеспечения жилых комплексов отмечалось, что строительство внешних сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения намывных территорий Васильевского острова выполнено в полном объеме.

То есть, проект реализовывался более 10 лет, дома построены, разрешения на строительство выдавались в установленном порядке, а вот в июне 2017 вдруг стало ясно, что действия инвестора незаконны? Может быть, в этой ситуации виноват не только девелопер, но и городские власти? Или все-таки строительство выполняется в законном порядке, и просто у кого-то есть желание любой ценой разорвать контракт с АО «Терра Нова», компанией, как считалось ранее, аффилированной со структурами бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина?

Напомним, «Невская концессионная компания», также связанная, по некоторым данным, с бывшим депутатом, ранее реализовывала проект «Орловский тоннель», который был прекращен вскоре после ухода с поста губернатора Валентины Матвиенко. Затем эта компания судилась со Смольным, требуя выплаты компенсаций за разрыв контракта на тоннель, но проиграла.

А недавно действующий глава Совета Федерации вспоминала об Орловском тоннеле на Петербургском международном экономическом форуме как о проекте, к которому рано или поздно придется вернуться.

Может быть, реальные причины попытки разрыва контракта теперь уже с ЗАО «Терра Нова» связаны именно с «неугодностью» этой компании и отсутствием в городском бюджете средств для улично-дорожной сети?