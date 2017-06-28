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Глава делегации Европейского союза в Армении Петр Свитальский после того, как Минская группа ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта завершила визит в регион, выступил с важным заявлением. Он сообщил, что в начале июля в Армению прибудет специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризису в Грузии Герберт Зальбер. Свитальский решил также выразить поддержку деятельности МГ ОБСЕ, которая, по его словам, «выполняет очень хорошую работу в этой довольно сложной среде, где есть многочисленные вызовы». И ввел термин «постконфликтная реабилитация». Надо полагать, речь идет о ситуации, сложившейся в зоне конфликта после апрельской войны 2016 года, когда «случаи нарушения режима прекращения огня беспокоят, поскольку такой мир может быть уязвимым».

Прежде всего, отметим, что последний визит представителей Минской группы в регион не привел к каким-либо результатам. Сопредседатели по итогам своих переговоров с руководством Армении, Степанакерта и Азербайджана отделались заявлениями общего характера. Хотя накануне глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров говорил о каком-то документе, который обсуждается конфликтующими сторонами. Потом на встрече в Баку с сопредседателями МГ ОБСЕ министр заявил, что «для продвижения в урегулировании конфликта требуется в соответствии с имеющимися на столе переговоров предложениями реализовать вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана». Может быть, такие предложения Баку и существует на самом деле, но носят они односторонний характер, поскольку Минская группа руководствуется выдвинутыми в 2007 году в Мадриде и обновленными в 2009 году «Мадридскими принципами», а также занимается вопросами практической реализации достигнутых после апрельской войны 2016 года Венских и Санкт-Петербургских соглашений, предусматривающих введение на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей.

Прогресса ни на одном из этих направлений нет. Азербайджан считает, что стремление добиться установки камер вдоль линии фронта будет означать, что ему не только «связывают руки» различными механизмами по предотвращению фронтовых инцидентов, но и «консервируют статус-кво на неопределенное будущее». Но в таком случае и обвинения Баку в «агрессивных намерениях» Еревана провисают в воздухе. Очевидно и то, что Азербайджан навязывает свою одностороннюю переговорную повестку, что делает проблемным дальнейший переговорный процесс. Более того, бакинские СМИ и отдельные политики обрушились с критикой — неприличной по меркам мировой дипломатии — на МГ ОБСЕ. Так, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана Самед Сеидов, комментируя последний визит сопредседателей, заявил, что те «должны конкретизировать и раскрыть правду, не скрывать реальность». Вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов пошел дальше. «Им (то есть Минской группе — С.Т.) должно быть стыдно за то, что уже 20 лет посещают регион, но не добились никакого результата».

ChingizKhalafov Баку

Складывается странная ситуация. С одной стороны, Баку критикует и, по сути, блокирует работу МГ ОБСЕ, с другой — считает, что «пока не следует отказываться от МГ ОБСЕ, так как не создано более эффективного формата». Поэтому визит в регион Зальбера призван укрепить позиции Минской группы. В то же время Свитальский в своем заявлении говорил о «многочисленных вызовах, существующих в регионе». Это тоже не случайно. Дело в том, что в первых числах июня Зальбер в составе делегации с участием представителя ООН Анти Турунена и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Гюнтера Бэхлера провел в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Обсуждалась проблема безопасности в Закавказье, обстановка на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также женевские переговоры. Вот что любопытно. Обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта стало почти хронологически совпадать со стремлениями грузинской стороны «выступать с провокационными инициативами на международных площадках, в частности в ООН». По мнению одного грузинского эксперта, похоже, что Тбилиси рассчитывает с помощью альянса с НАТО, вступая в военный союз с Азербайджаном и Турцией, выдавить или ослабить влияние России в регионе. Это, как говорит бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, «повышает риски внутриполитической дестабилизации во всем Закавказье».

Что же касается Нагорного Карабаха, то он фактически оказывается в эпицентре трех воздействующих процессов: с севера со стороны Грузии, с юга — со стороны соседнего бушующего Ближнего Востока и с востока — со стороны Азербайджана. Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что грубая работа азербайджанской дипломатии на карабахском направлении, открытые угрозы использовать силовой сценарий рассчитаны на некий фактор, связанный с возможными событиями как в Грузии, так и на Ближнем Востоке, и появлением ситуации, которая могла бы сковать действия России. Для выхода из этой ситуации необходимо проведение прямых переговоров в рамках МГ ОБСЕ, но в расширенном формате и с участием Степанакерта. Сопредседатели Минской группы, представляющие страны — члены Совета Безопасности ООН, должны убедить Баку отказаться от политики силового давления, а в случае отказа — обозначить перспективу урегулирования конфликта: навязать силами мирового сообщества мирное соглашение, отказ от вооруженной борьбы, в дальнейшем приступить к переговорам по деталям урегулирования. Возможно, Нагорному Карабаху можно будет придать решением Совета Безопасности ООН статус подмандатной территории, ввести миротворческий корпус и т. д.

Наконец, необходимо объективное историческое изучение генезиса конфликта, чтобы грамотнее понимать ситуацию. Трудно не согласиться со словами американского политолога Джеймса Смарта, отметившего, что «карабахская проблема и в целом регион Южного Кавказа очень сложны». Одним словом, необходимо действовать нестандартно и на упреждение нежелательного хода событий в этом регионе.