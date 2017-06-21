В Новгородской областной филармонии вечером 20 июня состоялась встреча с жителями Великого Новгорода, которую провели полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Что из этого вышло — узнал корреспондент ИА REGNUM, побывав на встрече.

Szfo.gov.ru Встреча с жителями Великого Новгорода

«Идиллия впечатляет»

Большой зал филармонии едва вместил всех желающих. «Сгоняли» ли граждан на встречу или специально не отбирали? Ответ на этот вопрос интересовал не только журналистов, но и полпреда Николая Цуканова. Настолько, что в финале общения он даже попросил поднять руки пришедших на мероприятие чиновников — руки подняли не более десяти человек. Но в самом начале разговора, после получасового отчёта мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева и первых вопросов, начинающихся со слов благодарности градоначальнику, Николай Цуканов не сдержался.

«Идиллия меня, конечно, впечатляет. Встреча с жителями столичного города, а такие хвалебные вопросы… Отчёт мэра на мажорной ноте прошёл. В первый раз вижу идиллию в таком зале. Городских вопросов же — миллион!» — сказал полпред.

Зал отреагировал бурными аплодисментами. После этой ремарки Николая Цуканова новгородцы стали живее поднимать руки, задавать вопросы и уже не сдерживали эмоции. Казалось, поверили, что пришли не на предвыборный спектакль.

О чём спрашивали

Спрашивали о разном — начиная от установки новых светофоров до поддержки Юнармии (она есть в регионе, но формально, как признал врио губернатора Андрей Никитин). Поинтересовались новгородцы судьбой аэропорта в Кречевицах, Никитин ответил так:

«С одной стороны, аэропорт нам нужен. Хотя бы для того, чтобы наши дети могли летать летом в Крым, в Анапу, чтобы можно было в Вологду летать, в другие города. Но есть несколько не очень удачных примеров в субъектах Российской Федерации, когда на создание аэропорта тратились огромные деньги, а потом аэропорт тянул на своё содержание огромные деньги из областного бюджета. Чего я боюсь сегодня, что, если мы очертя голову полезем в эту стройку, то просто получим «чёрную дыру», которая будет постоянно требовать затрат, а у нас есть немало других проблем в области. Поэтому — да, мы об этом думаем. Но будем делать это только тогда, если найдём решение, которое не будет требовать серьёзных затрат из областного, а тем более из городского бюджета».

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Был задан вопрос и по реанимации речного судоходства по реке Волхов, о чём мечтал ещё бывший глава региона Сергей Митин. Интересовались горожане судьбой столетних жилых домов в Кречевицах, не признаваемых аварийными, а также заявили о проблеме «домов на бракованных сваях» на улице Ломоносова в Великом Новгороде. Пенсионеры попросили возврата единого социального билета, хотя бы на дачный период — он был отменён в период оптимизации льгот и, как стало ясно из ответа мэра, власти не собираются пересматривать систему в целом, вопрос рассмотреть готовы, но всё упирается в бюджет.

На ряд вопросов власти не смогли ответить сразу, но обещали разобраться. Жительница Деревяниц спросила о судьбе школы искусств в микрорайоне, был и «крик души» от вкладчиков обанкротившегося облпотребсоюза.

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Демарш депутатов

Вопросы хотели задать не только горожане.

«Ряд депутатов тянули руку. Но я предлагаю депутатам в областной думе вопросы задавать», — заявил в ходе встречи временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин.

Зал отозвался аплодисментами, но депутаты обиделись: из зала вышли, по данным издания «53 новости», депутаты Новгородской областной думы, единороссы Сергей Бусурин, Анатолий Федотов и Сергей Вяткин, недавно покинувший фракцию «ЕР» Дмитрий Игнатов, а также вице-спикеры Евгений Катенов («Справедливая Россия») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

«Депутаты! Подождите, вам слова не дали, но это не значит, что надо уйти. Надо послушать, что ваши избиратели говорят», — обратился к уходящим полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

Встреча длилась ещё полчаса.

Позднее, комментируя её итоги прессе, полпред высказал своё мнение по этому поводу. «Неловкая ситуация произошла, и я понимаю, почему они отреагировали, но речь-то шла о другом: давать ли слово депутатам или чиновникам, или больше вопросов выслушать от обычных жителей», — сказал Николай Цуканов. По его словам, он видел, как двое из ушедших потом вернулись.

Экзамен приняли

Прошедшую встречу с новгородцами Николай Цуканов сравнил с ЕГЭ и заявил, что, если оценивать это как сдачу экзамена, то Андрей Никитин «сдал его качественно».

«Что я услышал точно: за короткий период исполняющий обязанности губернатора нашёл контакт с городскими властями, есть понимание ключевых проблем, исполняется работа над ошибками во взаимоотношениях, и самое главное — есть понимание, что дальше этой конфликтной ситуации допускать никто не будет. И это увидели и узнали жители города Новгорода», — отметил полпред.

Затянувшееся противостояние между прежним главой региона Сергеем Митиным и градоначальником Юрием Бобрышевым, действительно, не только изрядно надоело горожанам, но и очевидно тормозило развитие Великого Новгорода.

При этом полномочный представитель президента отметил, что ожидал более острых и эмоциональных вопросов.

«Люди приходят не на спектакль, а чтобы задать свой вопрос, потому что не всегда есть возможность попасть на приём к представителям органов власти. Поэтому я всегда говорю губернаторам и мэрам: не тратьте время на позирование перед позитивно настроенными гражданами, а приглашайте всех желающих. Во-первых, вы будете знать, что волнует жителей, а во-вторых, это не будет отражаться затем на обращениях жителей вашего региона к президенту», — отметил Николай Цуканов.

Он напомнил о недавней «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным», на которую поступило более 2 млн вопросов. Большинство из них — это нерешённые проблемы органами власти на местах.