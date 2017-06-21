Идиллия с демаршем: как власти с новгородцами встречались
В Новгородской областной филармонии вечером 20 июня состоялась встреча с жителями Великого Новгорода, которую провели полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Что из этого вышло — узнал корреспондент ИА REGNUM, побывав на встрече.
«Идиллия впечатляет»
Большой зал филармонии едва вместил всех желающих. «Сгоняли» ли граждан на встречу или специально не отбирали? Ответ на этот вопрос интересовал не только журналистов, но и полпреда Николая Цуканова. Настолько, что в финале общения он даже попросил поднять руки пришедших на мероприятие чиновников — руки подняли не более десяти человек. Но в самом начале разговора, после получасового отчёта мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева и первых вопросов, начинающихся со слов благодарности градоначальнику, Николай Цуканов не сдержался.
«Идиллия меня, конечно, впечатляет. Встреча с жителями столичного города, а такие хвалебные вопросы… Отчёт мэра на мажорной ноте прошёл. В первый раз вижу идиллию в таком зале. Городских вопросов же — миллион!» — сказал полпред.
Зал отреагировал бурными аплодисментами. После этой ремарки Николая Цуканова новгородцы стали живее поднимать руки, задавать вопросы и уже не сдерживали эмоции. Казалось, поверили, что пришли не на предвыборный спектакль.
О чём спрашивали
Спрашивали о разном — начиная от установки новых светофоров до поддержки Юнармии (она есть в регионе, но формально, как признал врио губернатора Андрей Никитин). Поинтересовались новгородцы судьбой аэропорта в Кречевицах, Никитин ответил так:
«С одной стороны, аэропорт нам нужен. Хотя бы для того, чтобы наши дети могли летать летом в Крым, в Анапу, чтобы можно было в Вологду летать, в другие города. Но есть несколько не очень удачных примеров в субъектах Российской Федерации, когда на создание аэропорта тратились огромные деньги, а потом аэропорт тянул на своё содержание огромные деньги из областного бюджета. Чего я боюсь сегодня, что, если мы очертя голову полезем в эту стройку, то просто получим «чёрную дыру», которая будет постоянно требовать затрат, а у нас есть немало других проблем в области. Поэтому — да, мы об этом думаем. Но будем делать это только тогда, если найдём решение, которое не будет требовать серьёзных затрат из областного, а тем более из городского бюджета».
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Был задан вопрос и по реанимации речного судоходства по реке Волхов, о чём мечтал ещё бывший глава региона Сергей Митин. Интересовались горожане судьбой столетних жилых домов в Кречевицах, не признаваемых аварийными, а также заявили о проблеме «домов на бракованных сваях» на улице Ломоносова в Великом Новгороде. Пенсионеры попросили возврата единого социального билета, хотя бы на дачный период — он был отменён в период оптимизации льгот и, как стало ясно из ответа мэра, власти не собираются пересматривать систему в целом, вопрос рассмотреть готовы, но всё упирается в бюджет.
На ряд вопросов власти не смогли ответить сразу, но обещали разобраться. Жительница Деревяниц спросила о судьбе школы искусств в микрорайоне, был и «крик души» от вкладчиков обанкротившегося облпотребсоюза.
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Демарш депутатов
Вопросы хотели задать не только горожане.
«Ряд депутатов тянули руку. Но я предлагаю депутатам в областной думе вопросы задавать», — заявил в ходе встречи временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин.
Зал отозвался аплодисментами, но депутаты обиделись: из зала вышли, по данным издания «53 новости», депутаты Новгородской областной думы, единороссы Сергей Бусурин, Анатолий Федотов и Сергей Вяткин, недавно покинувший фракцию «ЕР» Дмитрий Игнатов, а также вице-спикеры Евгений Катенов («Справедливая Россия») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
«Депутаты! Подождите, вам слова не дали, но это не значит, что надо уйти. Надо послушать, что ваши избиратели говорят», — обратился к уходящим полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.
Встреча длилась ещё полчаса.
Позднее, комментируя её итоги прессе, полпред высказал своё мнение по этому поводу. «Неловкая ситуация произошла, и я понимаю, почему они отреагировали, но речь-то шла о другом: давать ли слово депутатам или чиновникам, или больше вопросов выслушать от обычных жителей», — сказал Николай Цуканов. По его словам, он видел, как двое из ушедших потом вернулись.
Экзамен приняли
Прошедшую встречу с новгородцами Николай Цуканов сравнил с ЕГЭ и заявил, что, если оценивать это как сдачу экзамена, то Андрей Никитин «сдал его качественно».
«Что я услышал точно: за короткий период исполняющий обязанности губернатора нашёл контакт с городскими властями, есть понимание ключевых проблем, исполняется работа над ошибками во взаимоотношениях, и самое главное — есть понимание, что дальше этой конфликтной ситуации допускать никто не будет. И это увидели и узнали жители города Новгорода», — отметил полпред.
Затянувшееся противостояние между прежним главой региона Сергеем Митиным и градоначальником Юрием Бобрышевым, действительно, не только изрядно надоело горожанам, но и очевидно тормозило развитие Великого Новгорода.
При этом полномочный представитель президента отметил, что ожидал более острых и эмоциональных вопросов.
«Люди приходят не на спектакль, а чтобы задать свой вопрос, потому что не всегда есть возможность попасть на приём к представителям органов власти. Поэтому я всегда говорю губернаторам и мэрам: не тратьте время на позирование перед позитивно настроенными гражданами, а приглашайте всех желающих. Во-первых, вы будете знать, что волнует жителей, а во-вторых, это не будет отражаться затем на обращениях жителей вашего региона к президенту», — отметил Николай Цуканов.
Он напомнил о недавней «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным», на которую поступило более 2 млн вопросов. Большинство из них — это нерешённые проблемы органами власти на местах.