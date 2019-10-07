



Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Встреча президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Дональдом Трампом носила на удивление неброский характер. Так, прибывший в Вашингтон Порошенко был принят сначала вице-президентом США Майком Пенсом, после чего глава Украины смог в течение недолгого времени пообщаться с Трампом, пишут Эмили Тамкин и Рейд Стендиш в статье для The Foreign Policy.

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По своему характеру этот визит стал отходом от практики приема государственных лидеров Белым домом при Трампе, которые зачастую заканчивались совместной пресс-конференцией. Какие бы иностранные лидеры ни приезжали — из малых или крупных стран, — о них точно нельзя было сказать, что они «заскочили».

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Порошенко же тем не менее проник в Вашингтон по-тихому, первоначально в попытке встретиться с представителями украинской диаспоры. По словам журналиста Аскольда Крушелныски, который внимательно следил за визитом, первоначально визит почти не освещался. Даже украинские СМИ не говорили о нем, поскольку не было абсолютной уверенности в том, что Порошенко получит желаемое, а именно возможность встретиться с Трампом.

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Принятый вице-президентом США Пенсом, Порошенко затем вместе с ним «заскочил» на встречу с Трампом и его советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. То, как Порошко был принят, скорее всего, станет тем показателем, по которому на Украине и в ЕС будут оценивать позицию Белого дома по отношению к Киеву и военному, как полагают авторы, вмешательству на Украине.

Так, позиция Трампа по этому вопросу вызвала во время его предвыборной кампании большое беспокойство на Украине. Глава его предвыборного штаба, по некоторой информации, работал на бывшего президента страны Виктора Януковича. Тем не менее администрация не отошла от своего подхода к Украине, выработанного при Обаме. Нынешний курс Белого дома в отношениях с Киевом вполне соответствует позиции США времени Обамы. В частности недавно Сенат США принял новые экономические санкции против России, хотя им еще предстоит пройти через Палату представителей. Но даже если они и не пройдут, то Минфин США объявил о собственных новых запретительных мерах.

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И все же визит Порошенко будет анализироваться как под микроскопом. На фоне добродушной встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком сравнения неизбежны. Официальное заявление Белого дома гласит, что «президент Дональд Трамп встретился сегодня [20 июня] с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения поддержки мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и повестки дня Петра Порошенко по борьбе с коррупцией». И Порошенко не смог избежать критики по последнему вопросу.

Тем не менее Порошенко все же смог добиться хотя бы чего-то — он встретился с Трампом раньше Путина, встреча которого с главой Белого дома назначена на 7 и 8 июля. Для украинцев, заключает Крушелныски, это уже будет «большой победой».