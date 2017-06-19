ИА REGNUM публикует текст выступления президента Приднестровья Вадима Красносельского в Оксфорде (Великобритания) 13 июня 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент ПМР Вадим Красносельский

Добрый вечер! Искренне рад приветствовать всех вас на сегодняшней встрече. Хочу поблагодарить Оксфордский союз и лично президента союза Майкла Ли, за инициативу о проведении сегодняшней встречи.

Для меня честь представлять сегодня Приднестровскую Молдавскую Республику на столь авторитетной площадке и от имени народа Приднестровья выступить перед вами — перспективными представителями студенчества Соединенного Королевства, будущим интеллектуальным ядром Британии.

Мы придаем высокое значение подобного рода открытому общению, которое является полезным для всех сторон. Сложившаяся ситуация такова, что, к сожалению, Приднестровье зачастую воспринимается через призму застарелых штампов и мифов, многие из которых сформировались еще на заре 90-х годов прошлого века и не имеют отношения к действительности.

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Для того, чтобы всесторонне и объективно понять саму суть и центральную идею Приднестровья, а также современную ситуацию вокруг республики, необходимо коснуться истоков нашей государственности. Мне задают вопрос, на каких основаниях мы имеем право на независимость? Приведу в его обоснование ряд аргументов. Многовековая история нашего края очень богатая и целый ряд исторических фактов заслуживает особого внимания.

Молдавская государственность на востоке никогда не простиралась дальше правого берега реки Днестр, т. е. на территорию исторического Приднестровья. В результате Бухарестского мира 1812 года к России была присоединена Бессарабия (территория современной Молдовы). В данном контексте обозначу несколько знаменательных дат: 225 лет вхождения Таврии и Малороссии в состав Российской Империи (1792 г.) и 205 лет вхождения Бессарабии в состав Российской Империи (1812 г.).

Среди судьбоносных для нашей государственности договоров я выделяю Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат. Эти мирные договоры были заключены после русско-турецкой войны 1877−1878 годов. Именно тогда получили независимость такие государства как Румыния, Сербия, Черногория, а Болгария становилась автономным княжеством. Бессарабия была окончательно признана неотъемлемой частью Российской Империи.

Важно подчеркнуть, что весь этот период территории современной Молдовы и Приднестровья входили в состав разных административно-территориальных единиц Российской Империи: на территории современной Молдовы была образована Бессарабская губерния (1812−1917), а Приднестровье относилось к Херсонской и Подольской губерниям.

После Первой мировой войны и Октябрьского переворота 1917 года Приднестровье продолжало существовать отдельно от Бессарабии, а после образования СССР территория современного Приднестровья в 1924 году вошла в состав Украинской ССР.

В этот период разворачивается очередной акт исторической драмы, связанный с оккупацией Бессарабии. В декабре 1917 года под видом закупки продовольствия румынские войска вошли в Бессарабию: по сути дела, началась ее постепенная оккупация. Румынская политическая элита тем самым нарушила условия Сан-Стефанского мирного договора и Берлинского трактата. Это имеет принципиальное историческое значение.

27 марта 1918 г. парламент современной Румынии признал государственным праздником. В этот день Сфатул Цэрий (Совет Края) Молдавской Демократической Республики под дулами пулеметов проголосовал за объединение Бессарабии и Румынии на условиях автономии. В ноябре 1918 года, после расстрела румынскими войсками президиума Сфатул Цэрий, этот орган в отсутствие кворума проголосовал уже о безусловном присоединении Бессарабии к Румынии, ликвидировав все условия акта от 27 марта 1918 года. После этого Сфатул Цэрий был разогнан Королевской Румынией. Начались восстания, было много жертв. Уничтожался молдавский этнос, его история и культура. Бессарабия находилась в составе Румынии в течение 22-х лет.

В свою очередь, на исторической территории Приднестровья 12 октября 1924 года Постановлением ЦИК УССР образуется Молдавская Автономная Социалистическая Республика (МАССР), входившая в состав Украинской ССР на правах автономии. Ее столицей стал город Балта, а с 1929 г. — город Тирасполь.

Очередной вехой в развитии исторической государственности Приднестровья является подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова-Риббентропа, который включал т. н. секретный протокол, распределявший сферы влияния Германии и Советского Союза в отношении ряда территорий, включая Бессарабию. Этим специальным протоколом Бессарабия была возвращена Советской России. В известной степени это был правовосстановительный акт: Бессарабию возвращали Советской России на основании Берлинского трактата и Сан-Стефанского мирного договора.

В августе 1940 г. Молдавская АССР была упразднена, поскольку к ней была присоединена территория Бессарабии, в результате чего на основе соединения этих двух исторически различных территорий была создана МССР. Важно отметить принципиальный момент — сама Бессарабия (историческая Молдова) получила свою советскую государственность путем ее присоединения к основе в виде МАССР (историческому Приднестровью), т. е. их к нам привели.

Таким образом, только в короткий 50-летний период с августа 1940 года по сентябрь 1990 года территории Приднестровья и Бессарабии были формально-юридически объединены в союзную советскую республику — МССР.

За полтора года до развала СССР власти Молдовы провозгласили курс на выход из Советского Союза и создание независимого государства, что автоматически лишало население Приднестровья союзного гражданства и ставило его перед угрозой возможного включения в состав Румынии.

23 июня 1990 г. Верховный Совет ССР Молдова принял два документа, принципиально важных для понимания механизма раскола МССР и образования ПМР. В первом из них, Декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова от 23 июня 1990 г., объявлялось о выходе Молдовы из Союза ССР, в том числе о верховенстве законов Молдовы над союзными законами.

Второй документ — Постановление, утвердившее решение специальной комиссии о признании пакта Молотова-Риббентропа ничтожным. С его принятием ситуация юридически возвращалась к состоянию 1940 года, исключая из состава Молдовы ее государствообразующую часть в виде МАССР — т. е. территорию современного Приднестровья.

Этим решением молдавский парламент фактически отказался от Приднестровья. Пользуясь принципом права народов на самоопределение, современная Молдова вышла не только из состава СССР, но и из состава МССР, причём это случилось еще за год до распада Советского Союза.

Что было делать приднестровцам? 2 сентября 1990 года на основании решения парламента Молдовы жителями нашего края было принято историческое решение о создании Приднестровской Молдавской ССР, причем в составе Советского Союза. Так кто же на самом деле «сепаратисты»?

President.gospmr.org Траурные мероприятия в Бендерах. 19 июня 2017

27 августа 1991 года парламент Молдовы заявил о полной государственной независимости. Вопросов нет, но в своих границах исторической Бессарабии, естественно, без Приднестровья. После распада СССР была образована Приднестровская Молдавская Республика. У нас были все легитимные основания заявить о своей государственности.

Когда говорят о том, что после распада СССР мировое сообщество признало независимость бывших союзных республик в их границах, возникает вопрос. Ведь при распаде СССР на основании решения парламента Молдовы уже не существовало МССР. Они сами признали ее незаконным, разделив Бессарабию и современное Приднестровье. И если уж признавать государства в границах Советского Союза, то надо признавать независимыми и Приднестровье, и Молдову.

По мнению ряда международных юристов, процесс распада Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР) представляет собой одну из правовых форм, когда вместо одного государства-преемника возникли две исторически обособленные части, обладающие необходимыми объективными основаниями для правопреемства (Приднестровская Молдавская Республика и Республика Молдова).

Именно в этом основа нашей государственности. Убежден, что если собрать все факты, то можно отстоять нашу независимость в любом международном суде, если он будет носить беспристрастный характер.

Я не зря говорю об этом в стенах ведущего вуза Британии. Прогрессивное мировое сообщество должно знать реальную ситуацию. Это принципиально. В Молдове данные факты намеренно замалчивают.

Почему Европа, признав пакт Молотова-Риббентропа ничтожным, до сих пор навязывает нам правовые последствия этого пакта? Почему для Польши — это зло, но кто-то за нас решил, что для Приднестровья это благо?

Возвращаясь к дням сегодняшним.

Молдова в своей истории совершила две стратегические ошибки. Первая — признание ничтожным пакта Молотова-Риббентропа, вторая — военная агрессия 1992 года. Более того, свою первую ошибку Кишинев попытался исправить военным путем, намереваясь силой оружия навязать приднестровцам свою волю. Победив в войне, мы отстояли свое независимое будущее ценой жизней более 800 приднестровцев, включая безвинно погибших детей, женщин и стариков.

Еще одна ошибка Кишинева — одностороннее принятие Закона «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)» от 22 июля 2005 года. Этот мертворожденный законодательный акт был принят вне рамок международного переговорного процесса и без учета реальной ситуации.

Совершив стратегические ошибки, Молдова пытается найти выход из сложившейся ситуации, компенсируя свои промахи так называемым тактическим вероломством. Что имеется ввиду? Это различные ограничения, блокады, ограничение личных прав и свобод приднестровцев, политически мотивированное уголовное преследование, неисполнение ранее достигнутых договоренностей, игнорирование самого международного механизма переговоров в формате «5+2». Только представьте, за 25 лет ведения политических переговоров было подписано порядка 200 документов с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ, и практически все они не исполняются Кишиневом.

Что же делать нам в современных условиях?

Президент Молдовы Игорь Додон заявляет о федерализации Молдовы. Приднестровье опирается на результаты референдума 17 сентября 2006 года, на котором наш народ высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики.

На первой встрече с президентом Молдовы 4 января этого года я обратился с предложением уйти от острых политических тем и сосредоточиться на решении социально-экономических и гуманитарных вопросов, от которых зависит жизнь простых людей. На этом и сошлись. Мы подготовили целый блок вопросов со своей стороны, Молдова — свои вопросы.

Приднестровье сразу перешло от слов к делу, решив ряд проблем в интересах молдавских граждан, включая упрощение миграционного режима и обеспечение их свободного перемещения. На основании подписанного 3 июня 2016 года Берлинского протокола Приднестровье в качестве жеста доброй воли прекратило уголовные дела в отношении 10 сотрудников полиции РМ. Однако Кишинев до сих пор не сделал ответных шагов.

В ходе личного общения с президентом Молдовы я подчеркнул: Приднестровье открыто заявляет о том, что народом сделан выбор в пользу независимой государственности и нам сложно обсуждать некие планы по т. н. федерализации. Важный вопрос: а готова ли сама молдавская политическая элита идти в этом направлении, изменить Конституцию и государственное устройство Молдовы; создать общий парламент и иные органы власти и управления; отменить закон 2005 года и иные законы; гарантировать все гражданские свободы, личную безопасность; признать право частной собственности; придать официальный статус русскому и украинскому языкам и др.

Очевидно, что Кишинев не готов в принципе. Тогда молдавским политикам надо быть честными и перейти от спекуляций к реальному решению комплекса проблем, от которых зависит жизнь людей. Это уголовные дела, участие приднестровских автомобилей в международном движении, связь и телекоммуникация, железнодорожное сообщение, признание дипломов о высшем образовании и многое другое.

President.gospmr.org Траурные мероприятия в Бендерах. 19 июня 2017

В то же время Молдова продолжает односторонние провокационные действия, ведущие к обострению региональной обстановки. Пример — недавнее решение Конституционного суда РМ о признании присутствия российских миротворческих сил на Днестре незаконным, юридически разрешающее использовать против них военную силу.

Следующее — выставление совместных таможенно-пограничных постов на территории Украины. Это односторонняя мера, которая реализуется вне существующего международного переговорного процесса и без учета позиции Приднестровья, нарушая множество ранее подписанных соглашений. Игнорируются положения о недопустимости санкций и блокад, о решении всех вопросов исключительно за столом переговоров, о свободе международных контактов Приднестровья в экономической сфере.

Напомню, что совместный контроль реализуется при прямой поддержке Европейского союза, который также является наблюдателем в переговорном процессе.

Говоря об истинных причинах совместного контроля уместно процитировать представителя одной из стран-гарантов в переговорном процессе. 25 мая с. г. посол Украины в Молдове Иван Гнатышин заявил: «Киев стремится установить блокаду Приднестровья, чтобы торговые отношения сепаратистского региона регулировались Кишиневом».

Действительно, новый режим ставит под угрозу снабжение республики, подрывает сферу индивидуального предпринимательства, грозит задержаниями грузов и арестами тех сотен приднестровцев, на которых в Молдове заведены уголовные дела. По предварительным подсчетам, потери экономики республики составят более $40 млн долларов. Более того, появление молдавских силовиков в непосредственной близости от военных Приднестровья угрожает региональной стабильности.

Давление на Приднестровье реализуется с «молчаливого согласия» ряда участников переговорного процесса, включая Австрийское председательство в ОБСЕ, которое уже полгода отказывает в созыве международного переговорного формата «5+2».

30 марта с. г. я обратился к Президенту Молдовы с предложением о совместном направлении обращения к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу о незамедлительном созыве формата «5+2», так как деятельность этой площадки фактически заморожена. Это формат, где Приднестровье официально выступает равной стороной переговорного процесса. На календаре июнь, а ответа нет.

Большой резонанс вызвало беспрецедентное решение Кишинёва о высылке из страны пяти российских дипломатов, из которых трое являлись участниками Объединенной Контрольной Комиссии — трехстороннего органа, который управляет миротворческой операцией.

Сегодня молдавское экспертное сообщество по негласному заказу государственных структур публикует очередные провокационные планы «Принуждения Приднестровья к т. н. реинтеграции», предлагая широкий набор насильственных методов, не имеющих ничего общего с цивилизованными подходами и соблюдением прав человека.

Немецкий философ Георг Гегель говорил, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Попытка решения нашей проблемы в первом случае войной 1992 года — это трагедия, а все остальные попытки односторонних действий без учета мнения народа Приднестровья — фарс.

Глубоко убежден, что свою безопасность мы можем обеспечить только сохраняя государственность Приднестровья. Главное — это сохранение мира и жизни людей. Европейские политики говорят: вы же непризнанные. Я им объясняю следующее: признание — не самоцель, самое главное — мир. Какая ценность того, что признанные государства ввязываются в военные авантюры, на их территории идет гражданская война, они не могут сберечь мир и жизни людей? А у нас за последние 25 лет в боевых действиях не погиб ни один человек. Это главная ценность, которую надо сберечь.

Мы будем рады выстраиванию партнерских отношений между Оксфордом и Приднестровским государственным университетом имени украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Наш вуз, основанный в 1930 году, является первым высшим учебным заведением Советской Молдавии. Сегодня ПГУ — это классический университет исследовательского типа, в рамках которого действует Центр английского языка и американской культуры (открыт в марте 2013 г.), всего 7 специализированных международных культурно-лингвистических центров, среди которых центры французской, болгарской, русской, украинской, молдавской культуры и др.

Мы понимаем, откуда берутся негативные домыслы о Приднестровье, которые уже долгое время присутствуют в западной медиасфере. Я приглашаю вас посетить Приднестровскую Молдавскую Республику, пообщаться с нашими гражданами и составить собственное мнение о состоянии дел в нашей стране. Полагаю, что вы сами сможете убедиться в том, что Приднестровье — это миролюбивое полиэтничное общество, в котором отсутствуют конфликты на национальной почве и уважаются традиции представителей любого этноса и конфессии.

Мы, конечно, добьемся независимости, но она должна быть достигнута мирным путем, чтобы сохранить жизни людей. Я сторонник переговорного процесса в любых форматах. Все вопросы необходимо решать исключительно за столом переговоров.

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В завершение хотел бы напомнить историческое изречение Уинстона Черчилля, сделанное им после подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения, — «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

Сегодня вокруг Приднестровья очень схожая ситуация. Определенные внешние силы руками Молдовы и Украины намеренно создают условия для дестабилизации и постепенной разморозки конфликта. Такими действиями не только перед Приднестровьем, но и перед всеми ответственными мировыми игроками фабрикуется абсолютно искусственный выбор между войной (т. е. новым витком силового противостояния) или бесчестьем в форме политических уступок вопреки воле приднестровского народа.

Как показывает история, в конечном итоге в проигрыше остаются все без исключения — и организаторы, и вовлеченные участники подобных геополитических комбинаций. Но самое печальное — страдают простые люди и само дело сохранения мира и стабильности.

Убежден в том, что сегодня еще не поздно переломить эту негативную тенденцию и общими усилиями предотвратить скатывание в пропасть.

Говорю совершенно четко — между этими двумя крайностями Приднестровье выбирает третий путь — цивилизованный, открытый и справедливый политический диалог, основанный на универсальных международных принципах, неотъемлемых правах и свободах как отдельно взятого человека, так наций и народов в целом.

Мы хотим быть услышанными и нам очень нужна поддержка всей здравомыслящей части мирового сообщества, включая Соединенное Королевство.