Набирающие темп глобальные геополитические перемены за прошедшее десятилетие привели к нарушению сложившегося экономического и, соответственно, политического баланса между странами во всем мире, включая постсоветское пространство. В особенности небольшими, формировавшими свою экономическую модель на основе так называемого принципа многовекторности, а попросту говоря стремившимися уравновесить экономическую гравитацию России наращиванием масштаба торговли с другими лидерами.

Иван Шилов ИА REGNUM «Великий Камень»

По мере нарастания системного кризиса в США и ЕС у многих таких стран на первое место по привлекательности вышел набирающий силу Китай, привлечение инвестиций которого для многих восточно-европейских республик стало основой их долгосрочной внешнеполитической стратегии. Одним из наглядных примеров такого подхода является Беларусь, нацелившаяся нарастить долю взаимного сотрудничества с Китаем с нынешних 5% до желаемых 30% ее ВВП. В случае успеха, по мнению официального Минска, это позволит существенно снизить экономическую и финансовую, а значит, и политическую зависимость Минска от Москвы. Однако уже сейчас становится понятно, что ценой нового баланса станет превращение Беларуси в китайский экономический протекторат, а ее территории как серой (в лучшем случае) таможенной зоны для доступа китайской товарной массы на российский рынок.

Темпы и масштабы дружбы

На первый взгляд, в достижении главной стратегической цели официальный Минск добился весьма значительных успехов. Еще в мае 2015 года Банк развития Республики Беларусь, ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая подписали соглашение об открытии целевых кредитных линий на 700 млн долл. и еще на 300 млн линий для финансирования белорусско-китайских инвестиционных проектов. А общая сумма «подготовленных к инвестированию средств», по официальным заявлениям, на данный момент достигла 14 млрд долларов, в том числе 3 млрд долларов на льготные кредиты в финансирование социальной инфраструктуры, 3 млрд долларов на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, 4 млрд долларов на финансирование коммерческих проектов в приоритетных областях экономики.

Для страны, чей совокупный номинальный ВВП, по данным МВФ, за 2016 год составил 48,8 млрд долларов, можно было бы сказать, что результат вполне впечатляющий. Только из самых крупных проектов на эти деньги реконструируется подстанция «Минск-Северная», строится Витебская ГЭС на реке Западная Двина, реконструируется ТЭЦ-1 в Гомеле, модернизируется и расширяется Оршанский льнокомбинат, строятся заводы по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске и производству трехслойного картона в Добруше (оба объекта в Гомельской области), а также новый автомобильный завод в Пересадах.

Подключены китайские компании и к проекту возведения Островецкой атомной станции в Гродненской области. Последнее мотивируется тем, что российская сторона, конечно, финансирует строительство АЭС на 90%, но только в виде товарного кредита, а остальную часть суммы платить должна Беларусь, причем живыми деньгами, с которыми у нее сложности. Даже первые 500 млн долл. авансовых платежей ей пришлось брать в кредит у ВЭБа. В то время как китайцы готовы предоставлять именно деньги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фактическая цена бесплатных китайских кредитов

Поэтому при первом взгляде возникает желание сказать, что китайские инвестиции стали мощным драйвером белорусской экономики. Однако с китайскими деньгами при ближайшем рассмотрении оказывается не все так просто. Да, на бумаге Китай предоставляет кредиты всего под 2% годовых. По сравнению с тем же МВФ или Всемирным банком — практически даром. Причем кредиты длинные, на 20 и более лет, и, в отличие от западных инвесторов, без каких-либо политических условий, что вызывает у заемщиков состояние близкое к эйфории.

В результате Беларусь всеми силами пытается эти суммы как можно быстрее «освоить». Прежде всего, для модернизации национальной промышленности и решения задач социальной сферы. На китайские кредиты ведется строительство трех новых линий производства цемента, и еще три существующие модернизируются для перехода с газа на уголь. Из того же источника оплачена поставка 12 тяговых электровозов и 18 новых электропоездов для железной дороги. Из них же финансируется электрификация участка пути Гомель-Жлобин-Осиповичи и Молодечно — Гудагай — госграница, реконструкция автодороги М5/У271 Минск — Гомель между Бобруйском и Жлобином, реализуется проект «Строительство социального жилья» (16 высотных жилых домов для малообеспеченного населения), ремонтируется и модернизируется целый ряд больниц, школ и прочих аналогичных социальных объектов. Все это, безусловно, хорошо, если бы не два существенных момента.

Во-первых, успешно ведутся лишь те проекты, где что-то надо сейчас построить или модернизировать, и это в абсолютном большинстве проекты в целом не коммерческие, в то время как с коммерческими все обстоит не так радужно. Пока из чего-то существенного в плюс можно записать только создание оператора сотовой связи «Бест», все остальное упоминается куда менее определенно, как правило, в формате «ведется работа по созданию». Например, национальной системы спутниковой связи и вещания.

Впрочем, если ее коммерческие перспективы еще как-то просматриваются, то сколько-нибудь ощутимых результатов от попыток создания на основе существующих белорусских заводов с китайцами СП пока не наблюдалось. К примеру, СП «Мидеа-Горизонт» (учредители ОАО «Горизонт» и китайская корпорация «Мидеа Групп») существует аж с 2007 года, но пока все никак не выйдет в мощные экспортные экономические драйверы. Тот же результат у СП ОАО «МЗКТ» и компании «Саньцзян», созданной в марте 2010 года.

Во-вторых, Китай вовсе не раздает деньги даром. Не менее 50% финансируемых проектов должны обеспечиваться китайскими материалами, комплектоваться китайским оборудованием и осуществляться с использованием исключительно китайской рабочей силы. Таким образом, получается, что на бумаге Беларусь получает, скажем, инвестиционный кредит на 1 млрд долл. под 2% (на самом деле там еще обычно набегает 0,25% комиссии за обязательства и 0,25% комиссии за управление, так что правильнее считать сразу 2,5%, хотя и это все равно дешево) годовых на 20 лет. Калькулятор показывает, что по истечении указанного срока вернуть придется этот миллиард и еще полмиллиарда по процентам.

Но дело в том, что, так сказать, на руки, непосредственно Беларусь получила только пол миллиарда долларов, ибо вторая его половина тут же уходит на поддержание китайского производителя. И это существенно меняет математику. Получается, что руководство республики из 1 млрд долларов связанного кредита берет республике только 500 млн долларов, Пекину отдает сразу 500 млн долларов, а вот отдавать будущие поколения белорусов будут уже 1,5 млрд долларов. Стало быть, фактическая стоимость кредитов оказывается примерно 10% годовых.

Так что, если допустить, что власти республики решат освоить все 14 млрд долларов связанных китайских кредитов, то выйдет, что реально в экономику Беларуси поступит всего примерно 7 млрд долларов, а отдавать будущим поколениям предстоит 21 млрд долларов, и это уже превращается в проблему. Впрочем, пока найти интересных Китаю проектов на упомянутую сумму Минску не получается. По официальным данным из них сегодня освоена только десятая часть, но республика очень старается наверстать.

«Великий Камень»

Подводная часть «Великого камня»

Ключевым мегапроектом, призванным обеспечить «революционный прорыв» экономики республики в будущее, по мнению официального Минска, является строительство китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Его общая площадь — 91,5 кв.км. Фактически речь идет о строительстве в 25 километрах от Минска еще одного современного города с населением более 130 тыс. человек (примерно как еще один Бобруйск, седьмой по численности населения город РБ), где будут жить и работать иностранные сотрудники работающих в технопарке предприятий. Точнее, которые еще только будут там работать, а пока их называют инвесторами, которых еще лишь предстоит найти.

Парк разбит на три зоны: жилую, промышленную и логистическую, и их строительство китайскими подрядчиками ведется поистине ударными темпами. К настоящему моменту уже освоено более 260 млн долл. инвестиций. Закончена расчистка территории, подведен газ, вода, электричество, канализация, связь, построены очистные сооружения, проведены первые 13 километров улиц. В стадии окончания находятся — здание администрации, несколько типовых промышленных модулей, терминалы для размещения будущих резидентов, первый (из нескольких) бизнес-центр и отель China Merchants Group, начаты отделочные работы в крупнейшем в Беларуси выставочном центре, где резиденты будут показывать свои новейшие образцы продукции.

Предполагается, что технопарк станет площадкой для развития шести стратегических направлений: тонкой химии, электроники, биомедицины, машиностроения, новых материалов и логистики и расположатся в нем минимум 20−25 крупных инвесторов. Однако пока их найдено только восемь, из них: 2 в 2014 году, 5 в 2015-ом и только 1 в 2016-ом. На первый взгляд, их список внушает, но при ближайшем рассмотрении… та же корпорация Huawei собирается в «Большом камне» развернуть лишь научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр, без серийного производства. ООО «САС Индастриал» — предполагает производить алюминиевые и стальные радиаторы. «УайТиОу Технолоджис БиЭлЭр» — тоже исследовательский центр электроники и сельскохозяйственной техники.

В общем, из всех предлагаемых проектов серьезного внимания заслуживают только предприятие «Зумилион Бел-Рус», предполагающее наладить производство строительной и разной коммунальной техники Zoomlion; ООО «Чэнду Шелковый Путь Развития» — собирающийся выпускать суперконденсаторы (для будущих электроавтобусов для белорусского коммунального транспорта); и завод по производству пектина на основе некой новой технологии.

Все перечисленное имеет пока явную внутреннюю направленность и, мягко говоря, не совсем ясный экспортный потенциал. Единственное исключение из правил — анонсированный совместный белорусско-китайский тракторный завод. Минск с Пекином подписал проект создания СП в Литве по сборке тракторов для их последующей продажи в ЕС. Машинокомплекты для сборки пойдут китайские, но часть автокомпонентов Беларусь надеется поставлять из технопарка. Ключевое слово — надеется.

Макет технопарка «Великий камень»

Раскрывая экономические карты

Нынешний состав инвесторов «Большого камня» пока не позволяет ожидать сколько-нибудь существенного всплеска какого-либо масштабного экспортно-ориентированного производства. Все указывает на то, что главным, и вероятно основным, источником доходов, станет логистика. «Большой камень» расположен недалеко от минского аэропорта и на этом основании получил целый ряд налоговых и логистических преференций. В частности парк получил статус портовой зоны, позволяющей без таможенных пошлин хранить грузы, прибывающие в Минск-2, при условии их дальнейшего перемещения за пределы ЕАЭС.

Белорусские чиновники не скрывают своего ключевого интереса к обслуживанию прежде всего китайско-европейского товарооборота, достигающего сегодня одного триллиона долларов. Правда, пока он идет преимущественно морем, однако Пекин явно демонстрирует желание создать трансконтинентальный железнодорожный коридор, и тут у Минска появляются основания надеяться оттянуть на себя хотя бы некоторую часть этой финансовой реки. Даже если выйдет всего пара процентов, получится более чем хорошо.

Ибо во всем остальном за красивым фасадом китайских инвестиций оказывается весьма суровая прагматичная реальность. У Поднебесной в Беларуси есть всего три интереса: калийные удобрения, продовольствие и рынок сбыта китайской промышленной продукции. И пока от взаимного сотрудничества в основном выигрывает только Китай. Пользуясь удобным случаем, он создает себе источники, которые будут кормить Поднебесную в течение двух-трех десятков лет как минимум. Кормить во всех смыслах и деньгами от возврата «инвестиций» с такими «вкусными» процентами, и белорусским продовольствием буквально.

Не то чтобы оно было каким-то особенно дешевым, в конце концов, российский Дальний Восток способен поставлять не хуже, хотя бы за счет логистики дешевле. Однако пока расчеты показывают, что «китайские» железнодорожные вагоны назад из Европы пойдут примерно на 70% пустыми. В ЕС Китай продает в три раза больше, чем там покупает сам. И чтобы не гонять порожняк через половину шарика Пекин ищет, чем их на обратный путь полезным загрузить. Белорусское продовольствие как раз оказывается вполне к месту. Как и калийные удобрения, остро необходимые для собственного сельского хозяйства Китая.

К тому же все это еще и с очень большими скидками. Ради привлечения китайских инвесторов правительство Беларуси идет на беспрецедентные преференции, которые российским инвесторам в Союзном белорусском государстве и не снились. К примеру, инвесторам технопарка «Великий камень» обещано право: не платить ввозной НДС; не платить налог на прибыль в течение 10 лет (с момента получения первой прибыли); не платить налоги на недвижимость и на землю в течение 50 лет; подоходный налог работникам установлен в 9% вместо 13% как на прочей территории страны; и целый ряд других послаблений.

Фактически первые 10−15 лет каких-либо доходов с технопарка, даже если он выйдет на проектную мощность, можно не ожидать совсем, а ряд белорусских экономистов говорит, что прибыли казне он не принесет и через 20 лет. То есть Китай все это получает практически даром, а вот из каких доходов кредиты станет возвращать Беларусь — очень большой вопрос. Проблема, однако, в том, что все перечисленное выше обеспечивает едва 10−15% ВВП республики, а вот вся остальная белорусская экономика оказывается для «шелкового пути» решительно ненужной.

И ведь отмена преференций делу никак не поможет. Свои исследовательские центры китайцы легко свернут и перенесут, например, в ту же Польшу, где официально открыт центр управления «Новым шелковым путем», и где в приходе китайских инвесторов заинтересованы ничуть не меньше. А долги останутся. На конец 2016 года внешний долг Беларуси составлял 12,4 млрд долл. После освоения всех «согласованных» китайских «инвестиций» он минимум удвоится, а с учетом процентов — подскочит в 2,7−3 раза (!) и достигнет 70% от ВВП страны, тем самым повиснув неподъемной ношей на шее будущего поколения белорусов. На какие потери им придется пойти ради освобождения из этой долговой кабалы, нынешнее руководство страны, похоже, не волнует. Лишь бы день простоять да ночь продержаться. А об истинной цене связанных китайских кредитов населению республики вряд ли кто из руководства страны скажет, потому что неприемлемость и лживость такой ситуации станет очевидной даже последнему работяге.