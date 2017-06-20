На протяжении почти десятилетия в ЕС продолжается политическая нестабильность. Для ее преодоления и достижения политического и экономического обновления блока ключевую роль играет более четкое понимание фундаментальных взглядов общественности и «элит» в отношении к ЕС, и для установления точек схождения и расхождения мнения элит и общественности ЕС эксперты аналитического центра Chatham House провели анализ данных социологического опроса, проведенного с декабря 2016 по февраль 2017 года в десяти странах-членах ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По словам исследователей, опрос проводился в двух группах — среди общественности и представителей элиты — людей, обладающих влиянием из политики, СМИ, предпринимательской среды и гражданского общества на местном, региональном, национальном и общеевропейском уровнях. В нем приняли участие 10 тыс. представителей общественности и 1,8 тыс. членов «элиты».

Исследование показало наличие трех линий раскола. Во-первых, был обнаружен раскол непосредственно между элитами и общественностью. Так, между ними существует определенный консенсус, среди прочего, по вопросу солидарности и демократии в ЕС, а также чувства европейской идентичности, тем не менее, как показывают данные, наблюдается значительное несоответствие в плане взглядов, убеждений и опыта по общим вопросам.

В частности, элиты ЕС склонны видеть больше плюсов в интеграции ЕС, они также более либеральны и оптимистичны. В то же самое время наблюдается жгучая неприязнь со стороны общественности ЕС, значительные части которой рассматривают ЕС негативно, стремясь к возвращению части полномочий своим странам. Представители общественности также выражают озабоченность относительно воздействия иммиграции. Только 34% общественности считает, что ЕС пошел им на пользу, тогда как со стороны элиты этот показатель достигает 71%. Более того, 54% не вошедших в элиту граждан стран-членов ЕС считают, что их государства были более благоприятным местом для проживания 20 лет назад.

Во-вторых, в рядах общественности наблюдается очевидный раскол между либерально и авторитарно мыслящими группами, особенно по вопросу идентичности. Этот раскол носит более значительный характер, нежели такие как экономический статус или опыт переживания социальных трудностей, при определении отношения к ЕС. Политические вызовы, вытекающие из этого раскола, могут сохраняться на протяжении многих лет, даже после восстановления экономического роста.

В-третьих, существует недостаток консенсуса среди элиты по важным вопросам направления движения ЕС. Хотя в целом элиты в подавляющем большинстве согласны, что ЕС идет им на пользу, до единой позиции по дальнейшей интеграции блока еще далеко. Вопреки убежденности в том, что элиты занимают проинтеграционные позиции, оказывается, что 28% поддерживают статус-кво, 37% убеждены, что ЕС нужно передать большее число полномочий, тогда как 31% считает, что Брюссель должен вернуть полномочия обратно странам-членам блока. Еще большее их число выступает против создания со временем Объединенных штатов Европы, хотя и существует поддержка более глубокой интеграции еврозоны.

Из опроса очевидно, что политика ЕС перешла от периода, в течение которого Брюсселю приходилось выступать в качестве посредника между стремящимся к интеграции политическим классом и время от времени скептически настроенной общественностью, к такому, при котором существуют смешанные чувства с обеих сторон.

Выводы исследования имеют больше значение для дебатов о будущем Европы. В частности, отмечают исследователи, ЕС следует отойти от двусторонних дискуссий, открыв дверь для различных идей, которые не ограничиваются понятиями «больше» или «меньше» Европы. Более того, блоку нужна большая гибкость в вопросах будущей интеграции, которая не будет строиться на представлении о существовании ядра и периферии ЕС.