Приватизация

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Разваливающийся пазл

Правительство Украины с середины июня начало готовить к повторной приватизации Запорожский алюминиевый комбинат (ранее был в собственности «РусАл», однако в 2015 году был возращён государству по иску ФГИ о невыполнении инвестобязательств). Навскидку продаже будут препятствовать как минимум два обстоятельства. Во-первых, с июля 2017 года стоимость электроэнергии для промышленности возрастает до 1356 грн./МВт·ч (примерно 46,6 евро, на 8−10 евро больше, чем в соседних Польше, Венгрии, Румынии). Электроэнергия критически важна для производства алюминия, а её расход колеблется от 12 до 20 МВт/тонну — в зависимости от новизны оборудования. Взяв среднее общемировое значение порядка 15,5 МВт/тонну получим, что украинский алюминий стоит крайне дорого, ведь стоимость электроэнергии в тонне составляет примерно 800 долл. Смысл покупать завод при таких ценах на энергию есть только в случае наличия договорённостей с властью о поставках энергии по сниженному тарифу.

Во-вторых, на комбинате висит долг — порядка 260 млн долл. Вряд ли его получится даже просто отдать инвестору за символическую плату.

Steelland.ru Цех

Что же касается «РусАла», то компания в ближайшее время может лишиться ещё одного украинского актива — Николаевского глинозёмного завода. В пользу этого высказался депутат Верховной рады, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий: «…мы должны уходить от финансового и экономического влияния России. Постепенно мы должны его ослаблять. Сначала самая опасная ситуация — это банки, особенно государственные банки России. Потом со временем и промышленные активы… Николаевский глиноземный — вещь абсолютно уникальная в мире. В той же России его нечем заменить».

Тем не менее продажа завода готовится, а в правительстве не собираются снижать план поступлений от приватизации на 2017−2018 гг. (напомним, он составляет 17,1 млрд грн.). Как ранее сообщалось, по состоянию на май план был выполнен на 0,17% (в бюджет поступило 28,76 млн грн.).

Блок Юлии Тимошенко продолжает анонсированную весной инициативу — сбор подписей против отмены моратория на продажу земли. ЦИК отказался регистрировать референдум по этой проблеме, однако партия всё равно собирает подписи и намерена дойти до 10 млн — об этом заявила сама Тимошенко в ходе пресс-конференции.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте Фонда госимущества, 4 июля должен состояться конкурс оценщиков Одесского припортового завода (крупнейший химзавод Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). Напомним, четвёртая попытка продажи завода должна была состояться в конце июня, однако затем в правительстве перенесли продажу на конец сентября. Впрочем, новая дата также малореальна. В данный момент ФГИ оспаривает необходимость исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску олигарха Дмитрия Фирташа, чьим структурам завод задолжал около 250 млн долл. Продажа легко может быть оспорена бизнесменом в суде, вряд ли найдётся инвестор, готовый вляпаться в такую авантюру. Директор Офиса привлечения и поддержки инвестиций Данил Билак также связывает грядущий провал продажи завода с фигурой бизнесмена, однако аргументирует иначе: «Для большинства иностранных фирм покупка ОПЗ сейчас нереальна. Долг предприятия перед подсанкционным лицом не отвечает стандартам их законодательства», — пояснил он корреспонденту Украинской службы информации.

Общаясь с прессой во время Международного форума корпоративных секретарей, заместитель главы ФГИ Юрий Никитин сообщил, что в ближайшее время Фонд снова начнёт продавать на бирже миноритарные пакеты украинских энергокомпаний. Инициатива ФГИ объяснима, там рассчитывают на то, что после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об энергорынке инвесторы должны проявить больший интерес к энергоактивам. Поэтому даже не собираются пересматривать стартовые цены на эти активы, установленные ещё в прошлом году. Полного перечня замлавы не привёл, однако наверняка речь идёт о «Центрэгерго», а также 6 облэнерго.

Обзор экономики Украины

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 19 июня официальный курс составляет 26,02 грн./долл. (— 0,18 грн. к 8 июня). Евро также откатился, хотя и держится пока выше 29 грн. — 29,05 грн. (— 0,34 грн.). Подешевел и рубль — 0,45 грн. (— 0,013 грн.), из чего можно сделать очевидный вывод: мы имеем дело с укреплением гривны относительно основных для Украины валют. Следовательно, апрельские и майские показатели экспорта как минимум не хуже, чем в I квартале. Доллар на межбанке снова торгуется ниже курса НБУ: 26,00−26,02 грн./долл. (— 0,15 грн.) и вполне возможно, что межбанк на неделе пробьёт барьер 26 грн. вслед за чёрным рынком. Неофициальный курс сделал это ещё на позапрошлой неделе и теперь успокоился, подешевев всего на 0,05 грн.: 25,92−25,95 грн./долл.

«Чистые» валютные резервы Украины практически достигли 5 млрд долл.(+347 млн долл. в мае и +751 млн долл. с начала года) — дешевеющий доллар способствует накоплению резервов.

Причины дешевизны доллара на Украине в последние пару месяцев уже неоднократно нами анализировались. Однако экономист Виктор Скаршевский указал на ещё одну причину, характерную, впрочем, именно для Украины: «…бедность украинских граждан. У подавляющего большинства граждан просто нет свободной гривны для покупки валюты. Поэтому они не могут существенно влиять на девальвацию гривны. Свободная наличная гривна у граждан появляется в результате банкротств банков и разовых выплат депозитов из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А также в результате огромных бюджетных выплат в декабре, которые в 3 раза превышают среднемесячные бюджетные расходы на протяжение года», — анализирует специалист. Ну, а для чего покупать валюту — известно. У украинцев попросту нет иной доступной возможности сохранения и накопления средств. До последнего времени альтернативой покупке валюты были банковские вклады, однако об их судьбе экономист уже упомянул.

Впрочем, его прогноз к концу года остаётся прежним, даже несмотря на сегодняшнюю относительную дешевизну — 30 грн./долл.

Согласен с этим и советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. «…Девальвационный тренд в этом году, вследствие блокады неподконтрольных территорий и потери примерно 2 млрд долл. экспортной выручки (металлургия), будет более ярко выраженным, чем в прошлом. К декабрю 2017 — февралю 2018, гривна девальвирует минимум на индекс инфляции, т. е. до уровня 28,5−29 грн., а с учетом фактора торможения экономики — до 30 грн.», — рассказал он в комментарии podrobnosti.ua.

В НБУ наконец закончили изучать преимущества технологии blockchain и теперь собираются ими воспользоваться. Введение криптовалюты госбанком было бы нонсенсом, но в НБУ этого и не хотят. Вместо этого Нацбанк собирается ввести электронную гривну — своего рода продвинутую систему внутренних переводов. «Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника к другому», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк играет в свою любимую игру — прогнозирование сроков очередного транша МВФ. Согласно текущей версии, это должно случиться в конце лета — начале осени, правда, до этого необходимо проголосовать за пенсионную реформу, принять закон о рынке земли и продать хоть что-то из значимых госпредприятий. Между тем июнь подходит к концу, а вместе с ним и очередная сессия парламента: у Верховной рады до летних каникул остаётся 4 дня пленарных заседаний: 2 в июне и 2 — в июле. Если ни на одном из них законопроекты не примут хотя бы в первом чтении, вернуться к ним депутаты смогут уже только в сентябре, и то не сразу: серьёзная работа в ВР обычно начинается не ранее середины месяца.

То, что ранее в правительстве ожидали получить этот «осенний» миллиард уже в начале июня, министр вспоминать не стал.

Эксперты же традиционно указывают министру на слабые места в его позиции. «Минфин Украины надеется в конце лета или в начале осени получить очередной транш кредита МВФ. Но большая проблема в том, что по земельной реформе, которая является обязательным условием МВФ, — сейчас полный ноль. И как будут решать эту проблему — совершенно непонятно. Или опять попытаются замылить глаза МВФ обещалками? Так что осень пока представляется не с кредитом МВФ, а с дыркой от бублика», — комментирует ситуацию управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

Но у Минфина, похоже, есть ответы на все вопросы. Данилюк, выступая на Форуме по вопросам по развитию украинской экономики, заявил, что уже осенью Минфин собирается выходить на внешний рынок заёмного капитала. Дело, впрочем, не новое. Выходить на внешние рынки Минфин собирается каждый раз после получения транша МВФ (в сентябре прошлого года, и вот теперь). Причём правительство, как заправские рыбаки, уже начало «прикармливать рыбу». «Благодаря нашему сотрудничеству с МВФ и Всемирным банком, а также с нашими двусторонними и многосторонними партнерами, Украине, как ожидается, к концу 2018 г. должно быть предоставлено более 25 млрд долл. финансовой помощи», — говорится в информационном буклете, который можно было получить на украинском стенде на выставке «Экспо-2017» в Астане. Собственно, это уже и есть обращение как к потенциальным инвесторам, так и кредиторам.

Председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек указывает, что проблема не только в законах, которые ВР может не успеет принять до осени. «Мы видим, что миссия МВФ уехала, и угроза что средств, которые предусматривались в пакете программы на этот год, мы не получим в полном объеме. Государство не выполняет обязательств перед кредиторами. Приезд миссии завершился тем, что даже драфт-меморандума не готовили, а подготовили отчет для совета директоров. Были определенные сезонные улучшения в начале года от временного роста цен на металлы, руду, но ситуация изменилась. Видим спад промышленного производства, и в этих отраслях ничего особенного не будет [речь о блокаде Донбасса, отразившейся на работе металлургов — Ред]. Большие поступления были от успешного маркетингового года в аграрном секторе, но в этом году прироста не будет», — сказал эксперт в комментарии изданию «Главком». Если это видит глава отраслевой ассоциации, видят и зарубежные кредиторы. Поэтому выходить на внешние рынки необходимо с пониманием, что кредиторам известны проблемы экспортных отраслей Украины.

Впрочем, политолог Михаил Павлив уверен, что оба закона парламент так или иначе примет. Он указывает на скандальное голосование за медреформу 8 июня (проведение с нарушениями норм регламента с 5-ой попытки) и уверен, что пенсионная реформа и закон о рынке земли — такие же конфликтные для общества темы — будут проведены через голосование. В начале июня мы могли наблюдать глобальный торг внутри коалиции и его предметом была не только медреформа. А раз голосование по ней прошло успешно, то и остальные вопросы можно считать закрытыми.

Топливо

По состоянию на 18 июня за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,02 грн. (— 0,07 грн. с 8 июня, +1,30 грн. с начала года), за литр А-92 — 24,29 грн. (— 0,07 грн., +1,23 грн. с начала года), за дизельное топливо — 22,73 грн./л (— 0,05 грн., +1,38 грн с начала года). По всей видимости, рынок топлива наконец-то распродал прежние запасы и на в розницу стали поступать бензины и дизтопливо, приобретённые уже с учётом нового курса гривны по отношению к доллару.

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в комментарии изданию «Сегодня» обращает внимание на то, что в мае автогаз подешевел до минимальных значений в текущем году. Но по его мнению, предел снижения цены пока ещё не достигнут и от сегодняшнего среднего значения (11,2 грн./л) сохраняется потенциал для снижения ещё на 0,5 грн. Это вызвано стабилизацией поставок автогаза из РФ (напомним, с мая российская таможня стала требовать положительное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ для оформления груза, из-за чего ряд компаний приостановил импорт до прояснения ситуации).

Это подтверждается данными, имеющимися в распоряжении компании. Так, по состоянию на середину июня, разница в цене между мелким оптом и розницей у основных операторов топливного рынка Киева и области достигала 2,75−5,7 грн. (бензины) и 4,2−6,64 грн. (дизтопливо). Столь разительный разрыв возник как раз оттого, что в опте — крупном и мелком — топливо уже подешевело, а розничные сети пока держатся.

Завод «Карпатнефтехим», как и планировал, запустился 11 июня после 5-летнего простоя: «Производство товарного этилена ожидается 11 июня, полиэтилена и ПВХ — 15 июня. Сырьем для переработки является прямогонный бензин», — говорится в пресс-релизе предприятия. Как ранее сообщалось, экспертное сообщество подозревает, что завод будет выпускать не только бензин, поскольку квоты на безакцизный ввоз сырья (кроме прямогонного бензина им может быть пропан-бутановая смесь, дизельное топливо) существенно превышают производственные потребности предприятия. А значит, завозя, скажем, партию дизтоплива для дальнейшей перепродажи на рынке, руководство завода получает выгоду в размере 125 евро на каждой тонне — именно столько составляет акциз.

Разное

Майская инфляция (+1,3% в сравнении май 2017/май 2016) вынудила НБУ признать, что их прогнозы и ожидания могли быть слишком оптимистичными. Впрочем, в банке не стали уточнять свой прогноз или публиковать новый, а лишь указали, что цены могут расти быстрее, нежели ожидалось.

В Минфине Украины подготовили любопытный законопроект — отмену налога на прибыль. Вместо этого налогом будут облагаться лишь дивиденды собственников, выводимые за пределы украинской юрисдикции. Таким образом в министерстве намерены убить сразу двух зайцев: сделать бессмысленным сокрытие реального размера прибыли и сложные схемы инвестирования в украинскую экономику: все годы независимости самым крупным инвестором является Кипр, т. е. граждане Украины, которые держат там свои деньги. По новому закону реинвестирование прибыли в экономику не облагается налогом, а значит, нет смысла гонять средства на Кипр и обратно.

Теперь Минфину нужно успеть провести этот проект через парламент до наступления нового налогового периода.

Чтобы сделать реинвестирование прибыли ещё более привлекательным, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на заседании правительства, предложил ввести рассрочку на уплату НДС при ввозе оборудования: «Ввозишь станок, чтобы делать ткань, должен не сразу заплатить 20% НДС, а получаешь рассрочку на 36 месяцев. Сделаем это для всего оборудования, которое не производится в Украине». С 2017 года подобная практика работала в деревообработке и фармацевтике, теперь решено распространить её и на прочие отрасли. Дополнительный интерес для бизнеса в рассрочке — инфляция, позволяющая за эти 36 месяцев сэкономить в валюте.

Минздрав Украины в ближайшие три года станет самым привлекательным министерством — Кабмин обещает ему сказочное финансирование. На медреформу в 2018—2020 гг. предлагается отпустить 220 млрд грн. Даже с учётом того, что доллар к концу 2020 года, как ожидается, может стоить 33−35 грн. — сумма немалая. В этой связи становится более понятен отказ депутатов голосовать за законопроект, которым и предлагалось обеспечить финансирование медреформы. 220 млрд — хороший куш и министерству ещё предстоит схватка за него. И сложно отделаться от впечатления, что в сумму на реформу включена и взятка депутатскому корпусу.