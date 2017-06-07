* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Недавний инцидент в Сирии — уже третий за последние четыре недели — свидетельствует о том, что события в Сирии развиваются в сторону столкновения США и союзников официального Дамаска в лице России, Ирана, шиитских подразделений и даже Турции, выступающей против поддержки Вашингтоном сирийских курдов. Вместо того, чтобы втягиваться в очередную войну, на которую Конгресс США не давал своего разрешения, в интересах стран Персидского залива, Белому дому необходимо начать диалог с Сирией и ее союзниками, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Readhouse.net ВВС США

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Так, 18 июня истребитель ВМФ США F-18 «Хорнет» сбил сирийский самолет — акт войны против государства, на боевые действия с которым Конгресс не давал своего разрешения. В Вашингтоне заявили, что летательный аппарат сирийских ВВС наносил бомбовые удары по поддерживаемым США мятежникам, тогда как в Дамаске утверждают, что удары наносились исключительно по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу был более прямолинеен:

«Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права», — отметили в оборонном ведомстве России, добавив, что инцидент является «фактически военной агрессией против Сирийской Арабской Республики».

Теперь Москва объявила о прекращении сотрудничества по предупреждению столкновений в воздушном пространстве Сирии, заявив о намерении отслеживать все воздушные цели как враждебные в зоне своей деятельности на западе от реки Евфрат. Такими целями будут самолеты и разведывательные беспилотники США.

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Если Москва не блефует, отмечает автор, может оказаться так, что США и Россия скатываются к военному столкновению в Сирии. Вполне вероятно, что на сегодняшний день можно стать свидетелем первых признаков новой фазы — битвы за контроль над территорией и населением, освобожденного после падения города Ракки и гибели «халифата» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, армия президента Сирии Башара Асада стремится захватить как можно больше потерянных территорий, располагая поддержкой России, Ирана, шиитских военизированных подразделений из Ирака и Афганистана, а также «Хезболлы». Правительственные войска и их союзники, сражающиеся против боевиков, теперь переходят к стычкам с поддерживаемыми США Демократическими силами Сирии, состоящими из арабских мятежников и сирийских курдов.

Тем не менее если США решили использовать авиацию против самолета сирийских ВВС, якобы наносящих удары по поддерживаемым Вашингтоном мятежникам, это может привести к конфронтации с Россией и более широкой, опасной и смертоносной войне для США. И в ней не победить без массированного вмешательства.

Однако Конгресс не давал разрешения на такую войну. Более того, у США нет жизненно важных интересов в том, кто контролирует Ракку и прилегающие территории, лишь была уничтожена группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе своей предвыборной кампании Трамп даже говорил о возможности создания российско-американской коалиции против боевиков.

Во время же посещения Саудовской Аравии он, по всей видимости, согласился на так называемое арабское НАТО, в рамках которого США признают Эр-Рияд ключевым партнером и лидером стран Персидского залива в региональной борьбе за гегемонию против шиитского Ирана. После визита Трампа Эр-Рияд, Египет, ОАЭ и Бахрейн закрыли свои границы с Катаром, поддерживающим связи с Тегераном. И хотя в Катаре находится крупнейшая база ВВС США в регионе «Эль-Удейд», Трамп дал понять, будто изоляция — его идея.

Главе Белого дома и его стране, кажется, предстоят сделать крайне важный выбор. Если после падения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке, Вашингтон собирается использовать военную мощь и влияние для укрепления позиций сирийских мятежников и курдов за счет Дамаска, США могут оказаться в состоянии войны с Сирией, Россией, «Хезболлой», Ираном и даже Турцией, президент которой считает врагами курдских союзников США, союзников признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

При этом еще будучи кандидатом на выборах, Трамп получил поддержку благодаря своему обещанию работать с Россией по уничтожению общего противника, однако если после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вашингтон посчитает, что в интересах США начать противостояние с Асадом, страна окажется втянута в еще одну региональную войну.

В Ираке у США и Ирана общий враг в лице террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и общий союзник — правительство в Багдаде. В Сирии враг тот же самый, однако союзникам США противостоят Асад, Россия, Иран и «Хезболла».

Поэтому перед США стоит вопрос, кому достанутся территории ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после уничтожения халифата. США нужно сейчас разграничить территории продвижения сирийских курдов, а также начать диалог с Москвой, Дамаском и Тегераном. США не могут позволить своим союзникам на Ближнем Востоке решать за них, поскольку слишком часто получается так, что именно в их интересах Вашингтон вмешивается в ненужные США войны.