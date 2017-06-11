



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В личном плане прошедшая неделя была для Дональда Трампа праздничной. 14 июня он праздновал свой день рождения — ему исполнился 71 год, а через два дня, 16 июня, отмечал два года с момента официального начала президентской кампании — своего стремительного вторжения на американский политический олимп. Кроме того, в Белый дом из Нью-Йорка, наконец, переехали его жена Мелания и сын Бэррон, и они впервые смогли провести выходные в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции американских президентов.

В последние месяцы отказ первой леди от переезда в Вашингтон и ее неоднозначное поведение на публике дали враждебной прессе повод для широкого спектра разнообразных догадок и теорий — от временного разлада в семье президента до фиктивного характера его отношений с женой с самого начала президентской гонки. Цель подобных публикаций — манипуляция той частью консервативно настроенных американцев, для которых немыслим президент, не способный навести порядок даже у себя дома.

WEBN-TV Дональд и Мелания Трамп

Другой темой для критики, которая до этой недели не сходила с газетных страниц, стали расходы на обеспечение безопасности Трампа и его семьи, якобы возросшие до невиданных масштабов в связи с необходимостью отдельно охранять Меланию. Отдельно критиковалось и пристрастие президента-миллиардера к отдыху на его собственном курорте Мар-а-Лаго, намного более роскошном, но куда менее защищенном, чем официальные резиденции.

Теперь, когда учебный год у Бэррона закончился и первая леди, как и обещала, переехала к мужу, закончились и формальные основания для критики президента в его личных семейных вопросах. И все же противники Трапа, все еще тяжело переживающие крушение надежд, постигшее их в связи с выхолощенными показаниями экс-директора ФБР Коми, очевидно, поставили своей целью не давать «лидеру свободного мира» расслабиться.

На 13 июня были назначены слушания комитета Сената по разведке на тему «русского дела», где свидетелем должен был выступить генеральный прокурор США Джефф Сэшнс — один из крупных фигурантов если не самого расследования, данные которого пока не обнародованы, то разворачивающегося вокруг него скандала. Сэшнс был уличен в якобы ложных показаниях, данных им во время слушаний, предварявших его утверждение на должность. На тех слушаниях он отрицал какие-либо встречи с русскими официальными лицами, после чего в ходе журналистского расследования была найдена и опубликована информация о том, что на одном из приемов тогда только избранного президента Трампа присутствовали и Сэшнс, и российский посол Сергей Кисляк. Пресса обвинила генерального прокурора в лжесвидетельстве, и вскоре он взял самоотвод от какого-либо участия в расследовании «русского дела».

Сэшнс, который будучи ровесником президента, сильно уступает ему в энергичности, говорит очень медленно, неэмоционально и с сильнейшим алабамским акцентом — представляет собой образцовый объект ненависти как для рафинированных элитариев вашингтонского истеблишмента, так и для «креативного класса» (привилегированной с рождения молодежи) — двух слоев, отчаянно поддерживавших «свою» Хиллари Клинтон и стремящихся к импичменту «не своего президента» Трампа.

Gage Skidmore Джефф Сешнc

Противники президента и его команды задумали вновь поймать пожилого юриста на нестыковках или неточностях. Беспорядочная каша из показаний разных лиц, свидетельств очевидцев и бесконечных «утечек» в СМИ, вылитая на Сэшнса в форме вопросов «с подвохом», была дополнена запущенным накануне слухом, что Трамп, якобы подумывает уволить Роберта Мюллера — специального обвинителя, назначенного для проведения расследования «русского следа» в американских президентских выборах 2016 года. Хотя политическая самоубийственность подобного шага очевидна, репутация Трампа как «сумасшедшего и неуправляемого», у его противников так сильна, что они готовы поверить и в это.

Сэшнс, как и Коми на прошлой неделе, не оправдал надежды оппозиции. Он не торопясь раскладывал все «по полочкам», отделял информацию СМИ от собственных воспоминаний о событиях, а свои воспоминания — от фактов. Так, он не отрицал что был на одном мероприятии с Кисляком, но подчеркнул, что между ними (по его воспоминаниям), не было даже бытового разговора, не то что деловой встречи. Когда видимо и ощутимо раздраженные его манерой речи и характером ответов сенаторы начинали заваливать его вопросами, пытаясь повышая темп сбить свидетеля с заготовленной линии поведения, Сэшнс, ранее 20 лет заседавший в этом самом комитете, спокойно указывал им на непрофессионализм такого поведения и продолжал в своем темпе, никак не считаясь с протоколом собрания и чаяниями своих оппонентов. В результате, большинство членов комитета за отведенные им пять минут смогли задать не более двух вопросов, а за все слушания из генерального прокурора так и не удалось вытащить ни одного высказывания, бросающего тень на президента.

Напротив, сами оппоненты Трампа вскоре подверглись резкой критике в связи с нападением на конгрессменов, произошедшим рано утром 14 июня. Мужчина, атаковавший парламентариев с винтовкой во время их бейсбольной тренировки, ранил пять человек (конгрессмена, сотрудника аппарата, лоббиста и двух полицейских), сам был ранен и позже скончался в больнице. Им оказался Джэймс Хочкинсон, активный участник самых разнообразных форм антипрезидентского протеста последних месяцев. Республиканцы, естественно, не преминули обвинить ведущих деятелей демократической партии и крупные СМИ в разжигании экстремизма и нагнетании и так непростой политической ситуации.

Демократом пришлось выступить с речами сожаления о случившимся и поддержки пострадавшим, а вот пресса ответила на обвинения вовсе не покаянием, а новой атакой. Медиа-гиганты заявили, что согласно «источникам», расследование Мюллера уже взялось за самого Трампа, и расследует его отношения с Коми, а значит «что-то тут не чисто»…

Сам 45-й президент США поэтому поводу лишь подивился, ведь в таком случае получалось, что специальный прокурор расследует решение, принятое Трампом по рекомендации того же человека, который этого прокурора назначил — Рода Розенштейна, заместителя Сэшнса. Так или иначе, формально не участвующий в этой грызне президент, видимо, удовлетворенный отсутствием твердых доказательств против него, посвятил свою трудовую неделю двум вопросам — решению проблемы нехватки специалистов среднего звена и отношениям с Кубой.

С первым вопросом Трамп разобрался со свойственной ему деловой прямотой — подписал новый указ, согласно которому федеральное правительство должно способствовать финансово и организационно разработке и внедрению во всех отраслях промышленности специальных программ стажировки, в которых обучение будет совмещено с трудовым процессом таким образом, чтобы заработная плата покрывала и затраты на обучение и расходы на бытовые нужды. Эти программы призваны заполнить пропасть между работодателем, нуждающемся в квалифицированном сотруднике, и необученным безработным, не имеющим финансовой возможности несколько лет постигать профессию не имея заработка и взваливая на себя непосильный образовательный кредит. В основном, данные программы будут рассчитаны на подготовку специалистов среднего звена, или «рабочих специальностей», если оперировать российскими реалиями. В своей речи, предварявшей подписание указа, президент Трамп сделал особый упор на большой общественной значимости любого труда, на достоинстве, содержащемся в любом качественном труде, упомянул уборщиков, сварщиков…

Гавана, Куба

На фоне этого послания любви к американскому пролетарию особенно интересно выглядело выступление по поводу американо-кубинских отношений, и последовавшее за ним решение. В своей речи президент «страны свободных» не только заклеймил Кастро и его «режим» всеми известными штампами эпохи холодной войны, но и заявил, что «коммунизм разрушил каждую страну, где его когда-либо пробовали». Он выразил свою поддержку «угнетенному кубинскому народу» и пообещал бороться за возвращение им «отнятых у них» прав человека, гражданских свобод, и за свободную Кубу в целом. Политику Обамы в отношении Кубы он характеризовал как слабую, и поощряющую «диктатору Кастро». Отныне, сказал президент, с этим будет покончено. И после этого… подписал очень неоднозначный документ.

Этот меморандум, направленный членам правительства, описывает новую политику, при которой возобновляется запрет на туристические поездки американцев на Кубу, товарное эмбарго, а любые инвестиции в экономику Острова свободы должны проходить специальную проверку и идти на пользу только частным предпринимателям, а не государственной промышленности. Особым пунктом в программном документе проходит активная поддержка развития в стране информационных технологий и открытого (читай — бесконтрольного) доступа в Интернет для всех граждан. Условием ослабления ограничений ставится создание переходного правительства и проведение честных (читай — признанный Америкой честными) выборов.

По сути, отрицая политику Обамы на словах, Трамп полностью поддерживает ее главные завоевания — установление дипломатических отношений, открытие посольств, налаживание финансовых каналов — но меняет ее направленность. При прошлом президенте курс был взят на заваливание Кубы инвестициями, товарами и долларами американских туристов, что неизбежно привело бы рано или поздно к попаданию Кубы в список полностью зависимых от США стран, но возможно позволило бы сохранить некоторые социальные институты нетронутыми. Трамп же, оставляя на Кубе посольство (то есть не только курорт для дипломатов, но и мощный разведывательный объект во «вражеской» столице) и позволяя вливать деньги только в бизнес и интернет-технологии, явно работает на образ страны бедняков со смартфонами, сметающих свое правительство, не дающее им приобщится к американской мечте.

Разумеется, в первую очередь американского президента интересует не судьба кубинского народа, а поддержка так называемых кубино-американцев — эмигрантов с социалистической Кубы. Эта относительно малочисленная, но чрезвычайно политически активная группа поддержала Трампа на выборах, и теперь, находясь в шатком положении, он отдает ей должное. Кроме того, выполнение этого обещания должно скрепить его союз с бывшим соперником по президентской гонке, ребенком кубинских эмигрантов, сенатором Марко Рубио — относительно молодым и популярным деятелем Республиканской партии.

Политические, экономические и социальные инициативы и решения нового президента продолжают вступать в силу и оказывать все больший эффект на Америку. В то же время, угрожающий импичментом пожар подковерной борьбы, в одно время как будто окончательно затухший, снова разгорается, захватывая все новые и новые фигуры. Ситуация меняется с каждым днем, кто одержит верх, покажет время.