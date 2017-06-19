Тема конституционных изменений продолжает оставаться в Грузии предметом споров и противостояния и после призыва Венецианской комиссии Совета Европы и её председателя к достижению по этому законопроекту широкого консенсуса.

Иван Шилов REGNUM Ираклий Кобахидзе

Сам текст заключения Венецианской комиссии и заявления ее представителей каждая из спорящих сторон в Грузии трактует по-своему и в свою пользу, и такие основания дают ей формулировки этого заключения и его рекомендации.

На волне рассуждений об итогах 111-й пленарной сессии Венецианской комиссии, где и было принято заключение с рекомендациями по проекту изменений в Конституцию Грузии, правящая партия и ее оппоненты сделали очередные заявления, которые не только не приблизили их к достижению консенсуса, но и, судя по создавшейся ситуации, еще больше отдалили от него.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди» в начале заявил, что парламент, как и было обещано, учтет все рекомендации Венецианской комиссии. Но затем пояснил, что два замечания экспертов комиссии грузинской реальности не соответствуют, и по ним парламент проведет с комиссией дополнительные консультации для разъяснения правильности своей позиции. Первый вопрос касался внесения изменений в проект бюджета. Венецианская комиссия предложила, чтобы парламент независимо от правительства мог вносить в проект бюджета свои изменения, а второй вопрос связан с представлением и утверждением кандидатов в судьи Верховного суда. Венецианская комиссия предлагает отстранить парламент от этого процесса, с чем правящая партия Грузии также не согласна и намерена убедить комиссию в правильности собственной позиции.

Несмотря на протест оппонентов, Ираклий Кобахидзе уверен, что парламент Грузии в конце концов утвердит такой документ, который станет наилучшим основным законом и будет целиком соответствовать европейским стандартам и европейской практике.

Отвечая на призывы учесть рекомендации Венецианской комиссии по достижению широкого консенсуса, Ираклий Кобахидзе отметил, что комиссия призвала к консенсусу не только правящую партию, но и все стороны — участницы процесса создания и обсуждения проекта конституционных изменений.

«Мы предлагаем всем приложить усилия по достижению консенсуса. Со стороны оппонентов слышится неаргументированная критика, и я готов к любым консультациям с ними в любом формате. Необоснованная критика раздается со стороны президента и его администрации, в том числе, в связи с обороноспособностью страны, что, по мнению президента, может ухудшить наши взаимоотношения с НАТО. Это очень тяжелые оценки. Мы готовы к обсуждению этого вопроса. Я предлагаю президенту сесть вместе в прямом эфире и объяснить обществу наши позиции в связи с конституционными изменениями. Тогда общество сможет убедиться, что этот законопроект полностью соответствует принципам справедливости и обеспечивает создание совершенной парламентской системы», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

На это предложение администрация президента ответила отказом, но выдвинула собственную инициативу — устроить широкое обсуждение проекта конституционных изменений во дворце президента Грузии.

«Президент Грузии приветствует заявление председателя парламента о совместном обсуждении проекта конституционных изменений и выступает с инициативой проведения этого процесса в президентском дворце», — заявил в ответ Ираклию Кобахидзе начальник администрации президента Георгий Абашишвили.

Он пояснил, что в этой встрече смогут принять участие не только президент и председатель парламента, но и премьер-министр, народный защитник, политические партии, неправительственные организации, эксперты, бизнес-ассоциации, а СМИ будут иметь возможность широкого освещения этого процесса. По мнению президента, только таким путем можно будет достичь реального консенсуса по проблемным вопросам.

«Факт, что конституционный процесс в стране находится в достаточно сложной фазе, и для того, чтобы реально не оказаться перед нулевым консенсусом, о котором постоянно говорит президент и на который уже указывает и Венецианская комиссия, необходимо сделать определенные, реальные действенные шаги», — отметил Георгий Абашишвили.

При этом, судя по заявлениям обеих противостоящих сторон, слово «консенсус» каждая из них понимает, как признание правильности ее мнения и позиции противоположной стороной. В верности собственной точки зрения ни одна из сторон не сомневается и каких-либо уступок со своей стороны, судя по тону заявлений, не допускает.

Ираклий Кобахидзе не замедлил с ответом и на пресс-конференции 19 июня констатировал, что отказ президента от обсуждения вопроса в прямом эфире свидетельствует о неготовности главы государства к консенсусу.

«Жаль, что президент отказался от предложения о совместном обсуждении конституционных изменений в прямом эфире перед обществом. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что президент не настроен содействовать формированию консенсуса и уклоняется от таких форматов, которые создадут у общества полноценное представление о конституционных изменениях», — заявил председатель парламента.

По его оценке, президент с самого начала процесса создания проекта изменений в Конституцию занял неправильную позицию и избрал путь противостояний с конституционной комиссией и парламентом.

«Президент с самого начала избрал очень неправильный путь. Это был путь противостояния с комиссией, противостояния с парламентом Грузии, а после того, как подтвердился успех этой реформы, естественно, президент зашел в тупик, в результате чего, к сожалению, отказался от нашего предложения», — заявил Кобахидзе и в очередной раз призвал президента к обсуждению вопроса в прямом эфире.

Судя по настрою и позициям сторон, идти навстречу друг другу даже в таком вопросе, как формат обсуждения спорных статей и положений конституционного законопроекта, достичь консенсуса или хотя бы найти некий компромисс, вариант обсуждения, который устраивал бы обе стороны, они не собираются.

В создавшейся ситуации «антиконсенсуса» вероятность достижения какого-либо соглашения между противостоящими сторонами достаточно невысока. Упорство правящей партии в отстаивании собственной линии дает все основания предполагать, что окончательный проект изменений в Конституцию Грузии, скорее всего, существенных изменений не претерпит, и после утверждения его парламентом у оппонентов будут все основания заявить, что правящая партия в Грузии в очередной раз приняла основной закон страны, учитывающий только собственные узкопартийные интересы. А учитывая негативную позицию президента Грузии, также нетрудно предположить, что на конституционный законопроект будет наложено вето, и процесс вступления его в силу затянется на некоторое время…

Противостояние между президентом и правящей в Грузии партией «Грузинская мечта», которое началось вскоре после президентских выборов 2013 года из-за нежелания президента Георгия Маргвелашвили выполнить ряд требований экс-премьера Бидзины Иванишвили (в том числе, перейти из выстроенного для Саакашвили президентского дворца в более скромную резиденцию на улице Атонели), а также из-за проявленной Маргвелашвили определенной самостоятельности оценок и суждений, продолжает набирать новые обороты. За период противостояния от коалиции «Грузинская мечта» отсоединились почти все бывшие соратники, значительная часть которых сегодня перешла в оппозицию к правящей партии. А у президента Маргвелашвили появилось больше единомышленников и сторонников (в лице оппозиции и неправительственного сектора). На фоне такого противостояния процесс конституционной реформы может стать для Грузии своего рода толчком к очередному изменению расклада сил на политической арене.